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मोटिवेशनल स्टोरी:बड़ी सफलता चाहते हैं तो धैर्य रखें, जल्दबाजी से पलभर का सुख मिल सकता है, लेकिन भविष्य में नुकसान होता है

42 मिनट पहले
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  • एक गरीब को संत ने कहा दो साल मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें एक चमत्कारी घड़ा दूंगा, पांच साल सेवा करोगे तो चमत्कारी घड़ा बनाने की विधि भी बता दूंगा

पुराने समय में एक व्यक्ति अपनी गरीबी की वजह से बहुत परेशान था। एक दिन वह निराश होकर आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गया। एक संत ने उसे डूबता देखा तो उसकी जान बचाने के लिए वे भी नदी में कूद गए। संत तैरना जानते थे। कुछ ही देर में संत उस व्यक्ति को किनारे पर ले आए और उसकी जान बचा ली।

जब उस व्यक्ति को होश आया तो संत ने उससे आत्महत्या करने की वजह पूछी। व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानियां बता दीं। संत ने उससे कहा कि मेरे पास एक चमत्कारी घड़ा है। उस घड़े की खास बात ये है कि वह हमारी इच्छाएं पूरी करता है। हम उससे जो कुछ मांगते हैं, वह घड़ा हमें दे देता है। मैं ये घड़ा तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन, इसके लिए तुम्हें मेरी दो साल तक सेवा करनी होगी। अगर तुम पांच साल सेवा कर लोगे तो तुम्हें ये घड़ा बनाने की विधि भी बता दूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर घड़ा टूट गया तो इसके चमत्कार से मिली सभी चीजें गायब हो जाएंगी।

गरीब व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं दो साल आपकी सेवा करूंगा और आप मुझे ये घड़ा दे देना। मैं जीवनभर इसे बहुत संभालकर रखूंगा। मुझे मेरी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करनी हैं।

संत ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दो साल तक उस व्यक्ति ने संत की सेवा की, पूजा-पाठ किया। समय पूरा होने पर संत ने उसे चमत्कारी घड़ा दे दिया। घड़ा लेकर वह व्यक्ति अपने घर आ गया। उसने घड़े से बहुत सारा धन मांगा। धन मिलते ही उसने बड़ा घर बनवा लिया। अब उसके पास अच्छे कपड़े, सोना-चांदी, खाना सबकुछ था।

ज्यादा धन आने की वजह से उसे बुरी लत भी लग गई। वह नशा करने लगा। एक नशे में उससे घड़ा टूट गया। घड़ा टूटते ही उसके जादू से मिली सभी चीजें गायब हो गईं। तुरंत ही उसका नशा खत्म हो गया और उस पछतावा होने लगा कि उसने जल्दबाजी की। तीन साल और संत की सेवा कर लेता तो घड़ा बनाने की विधि भी सीख सकता था।

सीख - अधिकतर लोग जल्दी-जल्दी सभी सुख पाने के कोशिश में लगे रहते है। धैर्य से नहीं जल्दबाजी से काम लेते हैं। इस कारण पलभर का सुख तो मिल जाता है, लेकिन भविष्य में नुकसान का सामना करना पड़ता है। धैर्य से काम लेंगे तो लंबे समय तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

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