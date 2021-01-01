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प्रेरक कथा:जिन लोगों के जीवन में शांति और संतोष है, वे ही हमेशा सुखी रहते हैं

26 मिनट पहले
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  • एक धनी सेठ ने देखा कि एक संत अभावों में भी बहुत खुश थे, सेठ ने संत से पूछा इसका रहस्य

पुराने समय में एक सेठ बहुत धनी था। घर-परिवार में सुख-सुविधा की हर एक चीज थी। बहुत कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में अशांति ही थी। वह हमेशा चिंतित रहता था। काफी समय तक ऐसे ही चलते रहने की वजह से वह निराश रहने लगा था। एक दिन वह व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा था।

रास्ते में उसे एक संत दिखाई दिए। वे एक टूटी झोपड़ी में रह रहे थे। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। सेठ संत के पास पहुंचा और प्रणाम किया।

सेठ ने संत को अपनी सारी परेशानियां बता दीं। सेठ ने संत से पूछा कि आपके पास तो सुख-सुविधा की कोई चीज नहीं। न अच्छे कपड़े हैं, न ही खाने के ज्यादा कुछ है। फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं। कृपया मुझे भी कोई उपाय बताएं, जिससे मेरे जीवन में भी शांति आ सके।

संत ने एक कागज पर कुछ लिखा और सेठ को दे दिया। संत बोले कि इसे अपने घर ले जाओ और घर पहुंचकर इसे पढ़ना। इस कागज पर तुम्हारे लिए सुखी जीवन का सूत्र लिखा है।

सेठ कागज लेकर अपने घर पहुंच गया। सेठ ने कागज खोला तो उस पर लिखा था - जहां शांति और संतोष रहता है, वही सुख रहता है।

सेठ समझ गया कि वह और धन कमाना चाहता है, इसी वजह से वह असंतुष्ट रहता है और यही अशांति की वजह है। अगर कोई व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट हो जाए तो उसके जीवन में शांति आ जाती है। ऐसे लोग ही हमेशा सुखी रहते हैं।

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