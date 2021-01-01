पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

साल का पहला गुरु पुष्य योग:28 जनवरी को पूरे दिन रहेगा पुष्य नक्षत्र, 2021 में 3 बार और बनेगा ये शुभ संयोग

12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • मान्यता: गुरु पुष्य नक्षत्र के संयोग खरीदारी करना शुभ, लंबे समय तक मिलता है इसका फायदा

गुरुवार 28 जनवरी को गुरु पुष्य योग बन रहा है। जो कि पूरे दिन-रात रहेगा और 29 जनवरी को खत्म होगा। ये साल का पहला गुरु पुष्य योग है। इसके बाद गुरु पुष्य योग 25 फरवरी को भी है लेकिन दोपहर 1.15 पर खत्म हो जाएगा। ज्योतिषियों का मत है कि गुरु पुष्य संयोग होने से खरीद-फरोख्त और पूजा-पाठ के लिए ये दिन शुभ और मंगलकारी रहेगा। इस दिन पौष महीने की शाकंभरी पूर्णिमा भी रहेगी। इस पर्व पर तीर्थ-स्नान और दान करने से अक्षय फल मिलेगा।

खरीदारी के लिए पूरा दिन शुभ
काशी के ज्योतिषाचार्य पं. गणेश मिश्र ने बताया कि गुरुवार को पौष महीने की पूर्णिमा और पुष्य नक्षत्र होना शुभ रहेगा। इस दिन शुभ काम करने के साथ ही खरीद-फरोख्त करना भी मंगलकारी होता है। चंद्रमा अपनी ही राशि यानी कर्क में रहेगा, जिससे इस दिन की शुभता और बढ़ जाएगी। ऐसे शुभ योग में भूमि, भवन और वाहन खरीदी के साथ ही नया कारोबार शुरू करना श्रेष्ठ होता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से आर्थिक संकट भी दूर होता है। पूर्णिमा तिथि के दौरान पूजा-पाठ के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक समय शुभ रहेगा। वहीं, खरीदारी के लिए पूरा दिन शुभ है। इस दौरान सुविधानुसार किसी भी समय खरीदारी की जा सकती है।

27 नक्षत्रों में से खरीदारी के लिए सबसे ज्यादा शुभ पुष्य नक्षत्र का संयोग
ज्योतिषाचार्य पं. मिश्र ने बताया कि कुल 27 नक्षत्रों में पुष्य को सर्वाधिक शुभ माना जाता है। ये 28 जनवरी को सूर्योदय से रात 3.50 तक रहेगा। इसलिए पूरे दिन खरीद-फरोख्त की जा सकती है। इस नक्षत्र को तिष्य और अमरेज्य के नाम से भी जाना जाता है। तिष्य का मतलब शुभ-मांगलिक और अमरेज्य का मतलब देवताओं द्वारा पूजित होना।

खास बात यह है कि भगवान विष्णु के अधिपत्य वाले दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र योग होने से उसकी शुभता और बढ़ जाती है। स्वर्ण आभूषण, भूमि, भवन, वाहन व अन्य गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदी करना समृद्धिदायी व मंगलकारी होता है। यह शनिदेव का नक्षत्र होता है। गुरु और शनि आपस में समभाव रखते है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज लंबे समय तक टिकती है और उसका फायदा कई दिनों तक मिलता है।

इस साल 3 बार और बनेगा गुरु पुष्य संयोग
गुरु पुष्य संयोग साल में 3 या 4 बार ही बनता है। इस साल 28 जनवरी के बाद ये संयोग 25 फरवरी को फिर बनेगा। लेकिन दोपहर करीब 1.15 तक ही रहेगा। इसके बाद दीपावली के पहले 28 अक्टूबर को पूरे दिन और 25 नवंबर को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये शुभ संयोग बना रहेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं पर केस; अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser