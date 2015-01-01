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शुक्रवार राशिफल:प्रीति और आयुष्मान योग बनने से 6 राशियों को जॉब और बिजनेस में मिल सकता है सितारों का साथ

19 मिनट पहले
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  • कुंभ और मीन सहित 6 राशियों पर रहेगा सितारों का मिला-जुला असर, कामकाज में जल्दबाजी से बचना होगा

13 नवंबर, शुक्रवार को ग्रहों की स्थिति से प्रीति और आयुष्मान नाम के 2 शुभ योग बन रहे हैं। सितारों की इस शुभ स्थिति का फायदा 6 राशियों को मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि वाले लोगों को जॉब और बिजनेस में सितारों का साथ मिल सकता है। इन राशियों के लोगों के सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। लेन-देन और निवेश में भी फायदा होने की संभावना है। पुरानी परेशानियों से राहत मिलने के योग बन रहे हैं। इनके अलावा वृष, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों पर सितारों का मिला-जुला असर रहेगा। इन 6 राशि वाले लोगों को कामकाज में जल्दबाजी से बचना होगा।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे।
नेगेटिव- अपने स्वभाव में घमंड या अति आत्मविश्वास जैसी स्थिति ना उपजने दें। इसकी वजह से आपके अपनों के बीच ही आपकी छवि खराब हो सकती है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी।
व्यवसाय- किसी नए काम से संबंधित योजना पूरी होगी। लेकिन अभी ज्यादा फायदे की उम्मीद ना रखें। भविष्य में यही काम आपको फायदा देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ग्रह स्थितियां उत्तम चल रही हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट सही समय पर पूरे हो जाने से तरक्की भी संभव है।
लव- घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में पति-पत्नी का भरपूर सहयोग रहेगा। सभी सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा।
स्वास्थ्य- किसी प्रकार की चोट लगने या एक्सीडेंट जैसी स्थिति बन रही है। आज अधिकतर समय घर में ही व्यतीत करें।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 9

वृष - पॉजिटिव- धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी विशेष रूचि रहेगी। जिससे आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है।
नेगेटिव- अचानक ही किसी रिश्तेदार से संबंधित परेशानी में आपको आर्थिक मदद करनी पड़ सकती हैं। जिसकी वजह से आपको अपने परिवार के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी और साथ ही महत्वपूर्ण कामों में भी व्यवधान आएगा।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अपने ऑर्डर को पूरा करने में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। इस समय क्वालिटी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा और सभी सहयोगियों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा।
लव- व्यवसायिक तनाव का असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। ज्यादा तनाव लेने की अपेक्षा समस्याओं का हल ढूंढना उचित रहेगा।
स्वास्थ्य- ज्यादा तनाव लेने की वजह से शुगर लेवल बढ़ सकता है। योगा और मेडिटेशन में भी कुछ समय व्यतीत करना उचित रहेगा।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 6

मिथुन - पॉजिटिव- आज ग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों आपके पक्ष में हैं। सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंध और अधिक मधुर बनेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका विशेष रुझान रहेगा।
नेगेटिव- किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने की आशंका है। किसी भी प्रकार की उधारी या लेनदेन ना करें।
व्यवसाय- प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बेहतरीन डील हो सकती हैं। साथ ही पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय भी मुनाफा कमाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई ऑफिशियल यात्रा संबंधी आर्डर मिल सकता है।
लव- किसी पारिवारिक सदस्य का विवाह संबंधी रिश्ता आने से घर में खुशियां रहेंगी। सभी सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य मधुर बना रहेगा।
स्वास्थ्य- हल्की-फुल्की खांसी, जुखाम की स्थिति रह सकती है। वैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 9

कर्क - पॉजिटिव- सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने से आपकी समाज में विशेष पहचान बन रही है। आज भी किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। उत्तम व्यक्तित्व के लोगों के साथ मेलजोल से आप में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
नेगेटिव- बच्चों की किसी गलती पर कठोरता से व्यवहार करने की अपेक्षा शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयत्न करें, अन्यथा उनके आत्मविश्वास और मनोबल में और अधिक गिरावट आएगी। कुछ समय अपने परिवार की देखरेख में भी व्यतीत करना आवश्यक है।
व्यवसाय- व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से कार्यक्षेत्र में अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। परंतु फिक्र ना करें। फोन कॉल द्वारा तथा कर्मचारियों के सहयोग से व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ऑफिस में सहयोगियों के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर बना रहेगा।
लव- पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। परंतु प्रेम संबंधों को मर्यादित रखें अन्यथा किसी प्रकार की कटुता आ सकती है।
स्वास्थ्य- असंतुलित खानपान की वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या रह सकती हैं। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें।
भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 8

सिंह - पॉजिटिव- आज दोपहर बाद परिस्थितियां आपके लिए कुछ अप्रत्याशित लाभ लेकर आ रही है। किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से आपको कोई बेहतरीन उपलब्धि हासिल हो सकती है। अगर कोर्ट कचहरी संबंधी कोई मामला फंसा हुआ है तो आज उसका फैसला आपके हक में होने की संभावना है।
नेगेटिव- अपनी कोई भी योजना सार्वजनिक ना करें, वरना कोई अन्य व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। आय की अपेक्षा व्यय की स्थिति अधिक रहेगी। युवा वर्ग अपना टाइम व्यर्थ ना करके भविष्य संबंधी रूपरेखा तैयार करने में लगाए तो उचित रहेगा।
व्यवसाय- व्यावसायिक मामलों में दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक करें। साथ ही नौकरी पेशा व्यक्तियों से भी अपने पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ हो सकती हैं।
लव- पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह संबंधी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से सुकून रहेगा।
स्वास्थ्य- घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। परंतु कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 6

कन्या - पॉजिटिव- आज आपके किसी काम में अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बन रही हैं, इसलिए पूरी तरह एकाग्र चित्त रहें। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को भी किसी कंपटीशन में सफलता मिलने से भविष्य संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी रहेगी।
नेगेटिव- आय के साथ-साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। परंतु कभी-कभी आपके वहम और जिद्दी जैसे स्वभाव की वजह से मान-हानि हो सकती है। इसलिए अपने स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाने की चेष्टा करें।
व्यवसाय- आपके पब्लिक रिलेशन और संपर्क सूत्र अच्छे होने की वजह से नए व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। परंतु अभी नए काम को शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। नौकरी में भी काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है।
लव- पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से मेल मिलाप करते समय एक उचित दूरी भी बनाकर रखें।
स्वास्थ्य- घुटनों और जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान करेगी। व्यायाम और योगा पर ध्यान देना अति आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 2

तुला - पॉजिटिव- आज दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा। किसी भी काम में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु इस मेहनत के सुखद परिणाम भी भरपूर मिलेंगे। इसलिए पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति एकाग्र चित्त रहें। बच्चों की भी पढ़ाई या कैरियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकलेगा।
नेगेटिव- किसी नजदीकी संबंधी की समस्या हल करने में आपके अपने कार्य में रूकावट आ सकती हैं। आज बिना किसी वजह के मन में कुछ नकारात्मक विचार आने से मन कुछ उदास रहेगा। बेहतर होगा कि कुछ रचनात्मक कार्यों में समय व्यतीत करें।
व्यवसाय- आज व्यवसाय के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही व आलस ना बरतें। इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। अच्छे आर्डर व अनुबंध मिलने की संभावना है जो कि मुनाफे दायक रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों की पोस्टिंग दूसरी जगह हो सकती है।
लव- घर में दूसरों की समस्या के कारण कुछ गलतफहमी उत्पन्न होंगी। थोड़ा समझदारी से काम लें तथा घर में उचित सामंजस्य बनाकर रखें।
स्वास्थ्य- गैस व बदहजमी की वजह से सिर दर्द, पेट में दर्द जैसी शिकायत रहेगी। खानपान हल्का और सुपाच्य रखें।
भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 6

वृश्चिक - पॉजिटिव- शेयर्स, म्युचुअल फंड आदि जैसी पॉलिसी में निवेश करना लाभदायक रहेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी परंतु साथ ही आय के साधन भी प्रशस्त होने से खर्चों की चिंता नहीं रहेगी। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण रहेगा।
नेगेटिव- कभी-कभी ज्यादा आत्म केंद्रित हो जाना नजदीकी रिश्तों में खटास ला सकता है। रिश्तों की पूंजी को संभालकर रखने के लिए अपने व्यवहार में सौम्यता तथा मेलजोल रखना अति आवश्यक है। कुछ अनावश्यक चीजों पर भी खर्च हो सकता है।
व्यवसाय- व्यवसाय में कुछ नई उपलब्धियां हासिल होंगी। तथा आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति का सहयोग भी प्राप्त होगा। ऑफिस में आपका अपने कार्यों के प्रति उचित योगदान देने से उच्चाधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी।
लव- पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नोक-झोंक रह सकती हैं। परंतु संबंध मधुर बने रहेंगे। मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेगा।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु वर्तमान सावधानियों को बरतना अति आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 5

धनु - पॉजिटिव- पिछले कुछ समय से चल रही पारिवारिक गलतफहमियां दूर होंगी तथा आपसी संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। लोन अथवा टैक्स से संबंधित कार्यों को आज निपटाने का प्रयास करें अन्यथा बाद में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं।
नेगेटिव- अनावश्यक कार्यों तथा खरीदारी में धन का अपव्यय ना करें। इससे आपका हाथ तंग हो सकता है। किसी नजदीकी व्यक्ति से संबंधित दुखद समाचार मिलने से मन में उदासी व तनाव जैसी स्थिति रहेगी।
व्यवसाय- व्यवसाय में कुछ ठोस और गंभीरता पूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी ऑफिस में चल रहे षड्यंत्र से सावधान रहें।
लव- पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाने में भी व्यस्तता रहेगी।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 3

मकर- पॉजिटिव- सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहेगा। इसकी वजह से आपके लाभदायक संपर्क सूत्र भी बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। घर में किसी के विवाह संबंधी उचित रिश्ता भी आ सकता है।
नेगेटिव- अपने स्वभाव में घमंड और ईगो जैसी भावना ना आने दंे। सौम्यता और सरलता बनाकर रखने से आपको घर और समाज में विशेष रुप से मान-सम्मान मिलेगा। भाइयों के साथ संबंधों में किसी प्रकार की दूरियां आ सकती हैं, इसलिए सावधान रहें।
व्यवसाय- कार्यस्थल पर अभी नया काम शुरू करने के लिए समय उत्तम नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। राजनीतिज्ञ व्यक्ति के सहयोग से आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है।
लव- पारिवारिक वातावरण को सुखमय बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। पारिवारिक लोगो के साथ मनोरंजन व कहीं घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनाना उचित रहेगा।
स्वास्थ्य- गैस व एसिडिटी की वजह से पेट खराब हो सकता है। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक सेवन करना उचित रहेगा।
भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 8

कुंभ - पॉजिटिव- आध्यात्मिक कार्यों में आपकी विशेष आस्था और रुचि रहेगी। दिनचर्या संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर अच्छी तरह विचार अवश्य करें। थोड़ी सी सावधानी बरतने से काफी चीजें आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगी।
नेगेटिव- नजदीकी मित्र या रिश्तेदार से पैसे के लेनदेन को लेकर कुछ मनमुटाव हो सकता है। परंतु समस्या को आपस में ही बैठकर सुलझाएं क्योंकि इसका नकारात्मक असर परिवार पर आने से दूरियां और बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग को अपनी प्रतियोगिता संबंधी कार्यों में अधिक मेहनत की आवश्यकता है।
व्यवसाय- प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में आज कुछ हानि के योग बन रहे हैं इसलिए कोई भी डील अथवा पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। इस समय अपने व्यवसाय संबंधी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें, तो उचित रहेगा।
लव- परिवार में आपको पूर्ण सहयोग तथा मान-सम्मान प्राप्त होगा। यह सुखद अनुभूति आपको अपने काम के प्रति और अधिक एकाग्रता और ऊर्जा प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य- बदलते मौसम की वजह से खांसी, जुकाम और बुखार जैसी परेशानी रहेगी। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखना आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 2

मीन - पॉजिटिव- आज अपने काम को बड़ी गंभीरता और संजीदगी से अंजाम दें, इस समय ग्रह स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में हैं। अचानक ही किसी प्रिय मित्र से मुलाकात नई ऊर्जा व ताजगी प्रदान करेगी। आपको अपनी योग्यता और प्रतिभा को उजागर करने का भी मौका मिलेगा।
नेगेटिव- अगर कोई कोर्ट केस संबंधी मामला अटका हुआ है तो आज उसको लेकर कुछ नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशविरा अवश्य करें। आज खर्चों की भी अधिकता रहेगी।
व्यवसाय- अपने काम के सिलसिले में किसी भी प्रकार की लापरवाही व आलस बिल्कुल ना करें। कुछ कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु विरोधी आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी।
लव- घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से आपसी मेल मिलाप सबको खुशी और प्रसन्नता प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य- आज गिरने तथा चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। सावधानी बरतें तथा वाहन ना ही चलाएं तो उचित रहेगा।
भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 9

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