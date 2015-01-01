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शुक्रवार राशिफल:आज तुला राशि वालों के रुके हुए काम हो सकते हैं पूरे, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में भी दिन अच्छा है

12 मिनट पहले
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  • आज सर्वार्थसिद्धि और रवियोग बनने से मकर सहित 6 राशि वालों के लिए हो सकता है फायदे वाला दिन

18 दिसंबर, शुक्रवार को तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है। जिससे सर्वार्थसिद्धि और रवियोग दिनभर रहेगा। आज सितारों की शुभ स्थिति का सीधा फायदा 6 राशि वालों को मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक वृष, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को आज सितारों का साथ मिलेगा। काम पूरे होंगे। धन लाभ होगा और जॉब-बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। इनके अलावा मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों पर सितारों का मिला-जुला असर रहेगा। वहीं, मिथुन राशि वाले लोगों को दिनभर संभलकर रहना होगा।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- आज कुछ रोके हुए काम पूरे होने की संभावना है। इसलिए पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित रखें। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम भी रुका हुआ है, तो उसके बारे में भी विचार विमर्श करने के लिए समय उत्तम है।
नेगेटिव- इस समय किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई संपर्क ना रखें। इससे आपके मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कभी-कभी छोटी सी नकारात्मक बात पर क्रोधित हो जाना आपके बनते कार्यों को बिगाड़ेगा। अपने व्यवहार को संयमित रखना भी आवश्यक है।
व्यवसाय- मशीनरी या कारखाने संबंधी बिजनेस में किसी प्रकार के नुकसान होने के योग बन रहे हैं। इसलिए बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। शेयर्स तथा मार्केट से जुड़े कार्यों में बेहतरीन सफलता मिलेगी।
लव- पति-पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। मनोरंजन तथा घूमने-फिरने में भी समय व्यतीत होगा।
स्वास्थ्य- गैस व कब्ज की वजह से परेशान रहेंगे और शारीरिक उर्जा में भी कमीं महसूस होगी। आयुर्वेद इसका उचित इलाज है।
भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

वृष - पॉजिटिव- किसी सामाजिक संस्था में आपका विशेष योगदान आपको समाज में मान सम्मान व यश की प्राप्ति करवाएगा। आपके अपने व्यक्तिगत काम भी आज काफी हद तक सुचारू रूप से पूर्ण हो जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण यात्रा संबंधी योजना भी बन सकती है।
नेगेटिव- पड़ोसियों के साथ किसी भी वाद-विवाद में ना पड़ें, क्योंकि उसकी वजह से थाने आदि के चक्कर लगने की स्थिति बन रही है। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। बच्चे व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करें और पढ़ाई पर ध्यान दें।
व्यवसाय- व्यक्तिगत कामों में व्यस्तता की वजह से कार्यक्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। परंतु कर्मचारियों के सहयोग से व्यवस्था उचित बनी रहेगी। आज किसी भी प्रकार के रिस्क प्रवृत्ति के काम से दूर रहें। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी प्रकार के गैरकानूनी कार्यों में ना पड़ें।
लव- पति-पत्नी के बीच किसी पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ वैचारिक मतभेद रहेंगे। परंतु किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की बजाय स्वयं ही समस्या को सुलझाएं तो उचित रहेगा।
स्वास्थ्य- कुछ थकान और कमजोरी जैसी स्थिति रह सकती है। लापरवाही ना बरतें, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं।
भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 8

मिथुन - पॉजिटिव- आज काफी व्यस्ततम दिनचर्या रहेगी। आपका पूरा ध्यान अपनी व्यक्तिगत तथा आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। और इसके उचित परिणाम भी हासिल होंगे। घर के बुजुर्गों के स्नेह और आशीर्वाद स्वरूप कोई उपहार भी मिल सकता है।
नेगेटिव- बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में ना उलझे, इससे आपका भी नुकसान हो सकता है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को बहुत ही सहज और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, गुस्से से समस्या और अधिक बढ़ सकती हैं।
व्यवसाय- आज मैन्युफैक्चरिंग संबंधी व्यवसाय में कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत अधिक सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इस समय कोई इंक्वायरी हो सकती है।
लव- पति-पत्नी के संबंध बेहतर रहेंगे। परंतु ध्यान रखें कि किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की वजह से आपसी संबंधों में दिक्कत आ सकती हैं।
स्वास्थ्य- तनावपूर्ण स्थितियों से अपने आप को दूर रखें। क्योंकि इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। मेडिटेशन अवश्य करें।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 3

कर्क - पॉजिटिव- घर में धार्मिक आयोजन संबंधी योजनाएं बनेंगी। आज अधिकतम समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। जिससे आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। यदि कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो आज उस पर अवश्य ध्यान दें, सफलता मिलेगी।
नेगेटिव- युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत करने के बजाए अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों पर ध्यान दें। इस समय असामाजिक लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है, इनसे दूरी बनाकर ही रखेंगे तो उचित रहेगा।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा, परंतु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें। क्योंकि कोई विफल करने का प्रयास कर सकता है। कोई रुकावट आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी।
लव- पति-पत्नी के संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। संबंधों में विश्वास रखना अति आवश्यक है।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।
भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 2

सिंह - पॉजिटिव- आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहेगा तथा सफलता भी मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह घर की व्यवस्था को उत्तम बनाकर रखेगा।
नेगेटिव- आर्थिक मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना आवश्यक है। आप अपनी सुख-सुविधाओं को नजरअंदाज करके दूसरों के लिए अधिक समय व्यतीत करेंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।
व्यवसाय- व्यवसाय दृष्टि से समय मध्यम ही है। आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रहेगी। अगर अपनी योजना व कार्यप्रणाली को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ चल रहे विवाद समाप्त होंगे। संबंध मधुर हो जाएंगे।
लव- वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। युवाओं का प्रेम संबंधों के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।
स्वास्थ्य- व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें। ज्यादा मेहनत की वजह से तनाव व कमजोरी महसूस हो सकती हैं।
भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 5

कन्या - पॉजिटिव- आज कोई शुभ समाचार मिलने से सारा दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। धन संबंधी मामलों में भी कोई विशेष उपलब्धि मिलेगी। इस समय सभी गतिविधियां समय पर पूर्ण होने से सुकून रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद व स्नेह आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रहा है।
नेगेटिव- जमीन संबंधी विवादों में कुछ तनाव के बाद हल मिलने की संभावना है। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए सक्रिय रहेंगे, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। कोई अनावश्यक खर्चा भी सामने आ सकता है।
व्यवसाय- आपके बिजनेस की योजनाएं फलीभूत होने का उचित समय आ गया है। आपके किसी नजदीकी व्यक्ति का सहयोग आपकी कई परेशानियों को दूर करेगा। परंतु मार्केटिंग संबंधी कार्यों को आज स्थगित रखें। नौकरीपेशा व्यक्ति काम की अधिकता की वजह से तनाव महसूस करेंगे।
लव- दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ समय व्यतीत करना सुकून भरा तथा तनाव मुक्त रखेगा।
स्वास्थ्य- सर्वाइकल तथा नसों में खिंचाव जैसी समस्या परेशान करेगी। व्यायाम और योग अवश्य करें।
भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 4

तुला - पॉजिटिव- इस समय प्रॉपर्टी अथवा कोई अटके हुए मामले हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। आपका पूरा ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों को निपटाने में लगा रहेगा, और काफी हद तक आप सफल भी रहेंगे। घर में धार्मिक कार्य के आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी।
नेगेटिव- संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि पता चलने से कुछ चिंता रह सकती है। परंतु समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना अति आवश्यक है। बेहतर होगा कि किसी काउंसलर से विचार विमर्श करें। आज किसी भी मामले मे उलझने का प्रयास ना करें।
व्यवसाय- आज कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति होना जरूरी है। स्टाफ पर ज्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं है। किसी भी गैर कानूनी काम को हाथ में लेने से परहेज करें। आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
लव- आपके इस मुश्किल समय में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहेगा। जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में अच्छी तरह ध्यान दे पाएंगे।
स्वास्थ्य- काम में रुकावट आने की वजह से अकारण ही तनाव तथा गुस्से जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। इस समय संयम रखना अति आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 7

वृश्चिक - पॉजिटिव- इस समय भावुकता के बजाय दिमाग से काम लेना बेहतर रहेगा। प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो ज्यादा सफल रहेंगे। घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होने से समय खुशनुमा व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को भी अपनी शिक्षा संबंधी कार्य में विशेष सफलता हासिल होगी।
नेगेटिव- किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें, अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। परंतु तनाव लेने की बजाय समस्या का हल निकालने का प्रयास करें।
व्यवसाय- आज कोई व्यवसायिक योजना सफल होने की उम्मीद है। जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के प्रति और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा उच्चाधिकारियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं।
लव- घर की देखभाल में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा। तथा आपसी संबंध भी मददगार रहेंगे। प्रणय संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं।
स्वास्थ्य- थकान और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मानसिक सुकून व शांति के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें।
भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 2

धनु - पॉजिटिव- आज दिन धनदायक है। कुछ समय से मन में चल रहा कोई द्वंद समाप्त होगा। अपने नजदीकी लोगों के साथ भेंट मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। अधिकतर काम समय पर पूरे हो जाने से मन में संतोष भी बना रहेगा।
नेगेटिव- घर में संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि को लेकर घर में कुछ तनाव भरा वातावरण बन सकता है। परंतु समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ रिश्तों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं।
व्यवसाय- व्यवसाय में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के धन संबंधी नुकसान होने की आशंका बन रही है। आज पैसे का लेन-देन नहीं करें तो उत्तम है। साझेदारी संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। ऑफिस का वातावरण भी सुकून भरा रहेगा।
लव- पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। घर में भी प्रेम व सकारात्मक ऊर्जा भरा वातावरण व्याप्त रहेगा।
स्वास्थ्य- पैरों या एड़ी में दर्द की शिकायत रह सकती है। इस समय आपको शारीरिक रूप से कुछ आराम की भी आवश्यकता है।
भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 1

मकर - पॉजिटिव- आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बीच बेहतरीन समय व्यतीत होगा। अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से आपकी भी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े युवा वर्ग को जल्दी ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने वाली है।
नेगेटिव- ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इस समय आर्थिक स्थिति भी कुछ धीमी रहेगी। परंतु विचलित नहीं होना है, समय अनुसार चीजें हल हो जाएंगी। बहन-भाइयों के साथ संबंधों में बेहतर तालमेल बनाकर रखें।
व्यवसाय- आज व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विरोधी आपके मनोबल को गिराने की कोशिश करेंगे। इस समय अपनी कार्यप्रणाली को गुप्त ही रखें तथा चिंता ना करें, धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी।
लव- पारिवारिक जीवन व्यवस्थित रहेगा। किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बन सकता है।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी-कभी तनाव की वजह से शारीरिक और मानसिक कमजोरी महसूस हो सकती है। आध्यात्मिक स्थल पर अवश्य जाएं।
भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 3

कुंभ - पॉजिटिव- अगर घर में नवीनीकरण या सुधार संबंधी योजना बन रही है, तो वास्तु सम्मत नियमों का पालन करना उचित रहेगा। आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। विद्यार्थियों का भी अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा।
नेगेटिव- पड़ोसी के साथ कुछ मतभेद होने जैसी स्थिति बन रही है जिससे आपके मान-सम्मान पर भी कुछ आंच आ सकती है। बेहतर होगा कि व्यर्थ के वाद-विवाद में ना ही उलझें। इस समय अपनी ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में उपयोग करें।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से बेहतरीन स्थिति बनेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपको कोई महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल होगा। कोई कर्मचारी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी योजनाएं किसी से भी शेयर ना करें।
लव- पारिवारिक तथा व्यक्तिगत मामलों में जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। तथा घर का वातावरण भी व्यवस्थित बना रहेगा।
स्वास्थ्य- इस समय जुकाम, खांसी से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए पौष्टिक आहार लें।
भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 9

मीन - पॉजिटिव- दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। तथा पूरा दिन सुकून भरा व्यतीत होगा। प्रयासरत आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। कोई जमीन संबंधी रुका हुआ मामला भी हल करने के लिए समय उचित है।
नेगेटिव- आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु साथ ही अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें, इसका गलत प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है।
व्यवसाय- प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय कागजी कार्यवाही को लेकर कुछ धोखा हो सकता है। किसी अनजान व्यक्ति से सहायता मिलना आपको आश्चर्यचकित करेगा।
लव- पति-पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में शक जैसी स्थिति उत्पन्न होने से खटास आएगी।
स्वास्थ्य- वक्त के अनुरूप अपने आपको ढालने का प्रयास करें, तो काफी हद तक अपने आप को तनावमुक्त महसूस करेंगे।
भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 2

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