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राशिफल:शनिवार के ग्रह-नक्षत्र बना रहे हैं शुभ योग, कर्क और सिंह राशि वालों को हो सकता है धन लाभ

37 मिनट पहले
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  • कुंभ और मीन सहित 7 राशि वालों पर रहेगा सितारों का मिला-जुला असर, कामकाज में जल्दबाजी से बचना होगा

शनिवार, 21 नवंबर को ध्रुव और स्थिर नाम के 2 शुभ योग बन रहे हैं। इनके प्रभाव से 5 राशियों के लिए दिन शुभ रहेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक आज मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वाले लोगों को जॉब और बिजनेस में सितारों का साथ मिल सकता है। इन राशियों के लोगों को धन लाभ हो सकता है। सोचे हुए काम पूरे होंगे। कामकाज में मन लगेगा और नई योजनाओं पर काम भी होगा। इनके अलावा कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों पर सितारों का मिला-जुला असर रहेगा। इन 7 राशियों को कई मामलों में संभलकर रहना होगा।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रयासशील रहेंगे।
नेगेटिव- कुछ समय अपने परिवार तथा संबंधियों के साथ भी व्यतीत करें। व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ रिश्तों को संभालना भी आवश्यक है। संतान की किसी परेशानी में उनका सहयोग करना तथा मनोबल बढ़ाकर रखना आपका दायित्व है।
व्यवसाय- टूर एंड ट्रेवल्स, मीडिया तथा कला संबंधी कार्यों में गति आएगी। इस समय आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने मन मुताबिक फील्ड मिलने से मानसिक शांति और राहत महसूस करेंगे।
लव- पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। परंतु प्रेम संबंधों में मर्यादा का उचित ध्यान रखना अति आवश्यक है।
स्वास्थ्य- आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा उचित खानपान आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाकर रखेंगे। कुछ समय बागवानी करने में तथा प्रकृति के समीप व्यतीत करें।
भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 2

वृष - पॉजिटिव- आज नजदीकी दोस्तों के साथ में मुलाकात तथा मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। किसी मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। घर में बच्चे की किलकारी से संबंधित शुभ सूचना मिलने से खुशी भरा वातावरण रहेगा।
नेगेटिव- घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। अपने काम के बोझ को घर के अन्य सदस्यों के साथ बांट लें अन्यथा आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे छूट सकते हैं। आय के साथ-साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी।
व्यवसाय- मीडिया तथा मार्केटिंग से संबंधित संपर्कों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, इससे आपको कई महत्वपूर्ण अनुबंध मिल सकते हैं। इस समय आपको व्यक्तिगत कामों के साथ-साथ अपने बिजनेस में भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
लव- पति-पत्नी में उचित सामंजस्य बना रहेगा। परंतु मित्रों के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करना आपके पारिवारिक जीवन में खलल उत्पन्न कर सकता है।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु वर्तमान सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन अवश्य करें।
भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 9

मिथुन - पॉजिटिव- आज आप अपनी कार्यक्षमता के दम पर कई महत्वपूर्ण कार्य बेहतरीन तरीके से पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। जिससे बहुत अधिक सुकून मिलेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार का घर में आना और आपसी हास-परिहास में समय व्यतीत करना घर का माहौल खुशनुमा बनाकर रखेगा।
नेगेटिव- कोई भी निर्णय लेने से पहले गंभीरता से उस पर सोच-विचार करें। किसी बाहरी व्यक्ति का आपके परिवार में दखलअंदाजी करना घर की सुख शांति भंग कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज ना करें।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद आज हल होगा। और काम पहले की तरह पुनः सुचारु रुप से शुरू हो जाएगा। परंतु हर काम अपनी निगरानी में ही करवाएं तो उचित रहेगा। निवेश संबंधी कार्यों को अभी स्थगित ही रखें।
लव- व्यवसायिक परेशानियों को अपने घर की सुख शांति पर हावी ना होने दें। घर की उचित व्यवस्था बनाकर रखना आपका महत्वपूर्ण दायित्व है।
स्वास्थ्य- बदलते मौसम की वजह से एलर्जी और खांसी जुकाम जैसी दिक्कत रहेगी। आयुर्वेदिक इलाज करना ज्यादा उचित रहेगा।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 2

कर्क - पॉजिटिव- घर में किसी धार्मिक कार्य संबंधी गतिविधियां रहेंगी। जिससे आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधी रिश्ते की बात भी चल सकती है।
नेगेटिव- इस समय स्वभाव में धैर्य तथा नरमी बनाकर रखना अति आवश्यक है। जल्दबाजी की वजह से आपके कई बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। और घर का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। पड़ोसियों के साथ किसी मुद्दे पर वाद-विवाद में ना ही पड़ें तो उचित है।
व्यवसाय- मीडिया और कंप्यूटर से जुड़े बिजनेस में फायदा ज्यादा मिलेगा। इसलिए इस काम से जुड़े लोगों के संपर्क में अधिक से अधिक रहें। नौकरीपेशा लोगों का भी कोई टारगेट पूरा होने से बॉस व उच्च अधिकारी उनके लिए कुछ उपलब्धियां प्रदान कर सकते हैं।
लव- व्यस्तता के बावजूद कुछ समय परिवार के साथ मनोरंजन व आमोद-प्रमोद में व्यतीत करें। इससे घर के सभी सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परंतु घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है।
भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 3

सिंह - पॉजिटिव- पिछले कुछ दिनों से चल रहे तनाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय बागवानी तथा प्रकृति के समीप भी व्यतीत करें। इससे आपको मानसिक सुकून प्राप्त होगा। अपनी प्रतिभाओं को रचनात्मक संबंधी कार्यों में लगाएं। किसी प्रिय मित्र के साथ शेयर करने से भी आपकी समस्याओं का हल निकलेगा।
नेगेटिव- घर में किसी बात को लेकर नकारात्मक वातावरण बन सकता है। बात को समझदारी व सूझबूझ से सुलझाने की कोशिश करें। लापरवाही अथवा तनाव की वजह से आप अपनी कोई महत्वपूर्ण चीज रखकर भूल सकते हैं।
व्यवसाय- अभी व्यवसायिक गतिविधियां धीमी ही रहेंगी। इसलिए इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति भी सामान्य ही रहेगी। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ सकता है।
लव- कुछ समय अपने जीवन साथी तथा पारिवारिक लोगों के सानिध्य में भी व्यतीत करें। इससे घर का वातावरण खुशनुमा तथा सुखद रहेगा।
स्वास्थ्य- तनाव का असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। कुछ समय मेडिटेशन करने तथा प्रकृति को महसूस करने में भी व्यतीत करें।
भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

कन्या - पॉजिटिव- आज कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करके पहले उसके हर पहलू पर सोच-विचार अवश्य कर लें। इससे आप निर्णय लेने में अपने आपको ज्यादा सक्षम पायेंगे। साथ ही आपमें आत्मविश्वास तथा प्रतिभा का भी और अधिक विकास होगा।
नेगेटिव- घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का अपमान व अवहेलना बिल्कुल ना करें। उनका आशीर्वाद तथा सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। अकारण ही क्रोध व शंका करने जैसे व्यवहार को भी बदलना आवश्यक है।
व्यवसाय- इस समय युवा वर्ग ज्यादा तथा जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी भी अनैतिक कार्यों को करने में रुचि ना लें, अन्यथा आप फंस सकते हैं। कुछ स्वार्थी लोगों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, इसलिए बेहतर है कि इस समय जैसी परिस्थितियां चल रही है उसे मंजूर कर लें।
लव- पति-पत्नी में रोमांटिक संबंध रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों का मिल-जुलकर हर परिस्थिति का सामना करना आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियां लाएगा।
स्वास्थ्य- पिछले कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से आज राहत मिलेगी और आप स्वयं को स्वस्थ तथा ऊर्जावान महसूस करेंगे।
भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली रंग- 8

तुला - पॉजिटिव- आज आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। आपकी उदारता व सहज स्वभाव की ओर लोग बरबस ही आकर्षित होते हैं। आपका यही व्यवहार आपकी सफलता का कारण बनेगा। विद्यार्थी गण भी अपने अध्ययन संबंधी कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित रखेंगे।
नेगेटिव- ध्यान रखें कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज मामला और अधिक उलझ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें या स्थगित ही कर दें। धन के निवेश संबंधी कार्य में आप किसी के बहकावे में ना आकर पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें।
व्यवसाय- मार्केट में आपकी अच्छी साख बनने की वजह से व्यापारिक पार्टियों की तरफ से आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। परंतु नौकरी में अपने लक्ष्य अथवा टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है।
लव- परिवार में सुख-शांति भरा माहौल रहेगा। बच्चे भी अनुशासित और मर्यादित रहेंगे।
स्वास्थ्य- वर्तमान में चल रही नकारात्मक परिस्थितियों से अपना बचाव रखना अति आवश्यक है। क्योंकि इस समय खांसी, जुकाम जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 8

वृश्चिक - पॉजिटिव- रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी कार्य कुशलता व क्षमता की सराहना होगी। रचनात्मक कार्यों में भी आपकी रूचि बढ़ेगी।
नेगेटिव- घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी के कारण तनाव रहेगा। बेहतर होगा कि समस्या को दोनों पक्ष की बात सुनकर सुलझाया जाए। अभी आय के साधनों में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है।
व्यवसाय- इस समय मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने जैसी स्थिति रहेगी। परंतु यह समय धैर्य और संयम बनाकर ही रखने का है। इस समय अपनी पूरी ऊर्जा व्यवसाय संबंधी नीतियों में परिवर्तन लाने में लगाएं। धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी।
लव- आपकी व्यस्तता की वजह से जीवनसाथी का परिवार की देखभाल के प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंध भी मर्यादा पूर्ण बने रहेंगे।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु अपने अंदर ऊर्जा और आत्म बल की कमीं कभी-कभी महसूस हो सकती हैं।
भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 6

धनु - पॉजिटिव- आज रोजमर्रा की तनाव भरी दिनचर्या से निजात पाने के लिए मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद संबंधी कार्यक्रम अवश्य बनाएं। इससे आपको शारीरिक और मानसिक थकान से मुक्ति मिलेगी। तथा पारिवारिक वातावरण भी सुख-शांति भरा बना रहेगा।
नेगेटिव- अपनी आर्थिक गतिविधियों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस ना बरतें। अन्यथा उधार दिया हुआ पैसा मिलने में मुश्किल होगी। नजदीकी मित्रों अथवा भाइयों के साथ किसी भी प्रकार की अनबन या मनमुटाव की स्थिति ना उत्पन्न होने दें।
व्यवसाय- व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतरीन सुधार आएगा। कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, इससे उनकी कार्य क्षमता में और अधिक इजाफा होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस में कुछ नकारात्मक माहौल रहेगा।
लव- पति-पत्नी के संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से कुछ मनमुटाव रह सकता है। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना ही उचित है।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वस्थ बने रहने के लिए अपनी दिनचर्या को संयमित रखना जरूरी है।
भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 3

मकर - पॉजिटिव- भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। इस समय की गई मेहनत आपके उत्तम भाग्य का निर्माण करेगी। आपकी योग्यता व कार्य क्षमता आपके लिए नई उपलब्धियां तैयार करेंगे। निकट संबंधियों के साथ भी संबंध और अधिक मजबूत होंगे।
नेगेटिव- आय के स्रोतों की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहने की वजह से मन कभी-कभी परेशान रह सकता है। परंतु वर्तमान समय में नकारात्मक वातावरण की वजह से इस बात के लिए तनाव लेना उचित नहीं है। इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेना अथवा आध्यात्मिक कार्यों में समय व्यतीत करना आपको सुकून देगा।
व्यवसाय- वर्तमान परिस्थितियों की वजह से जो मंदी आपके बिजनेस में आई थी, अब उससे निजात पाने का समय आ गया है। इस समय कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव की वजह से उचित परिणाम हासिल होंगे। सरकारी कार्यों को पूरा करने का उचित समय चल रहा है।
लव- अपनी परेशानियों को जीवनसाथी तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। आपको अवश्य ही कोई ना कोई उचित परामर्श मिलेगा।
स्वास्थ्य- कभी-कभी मनोबल में कमी व निराशा महसूस होगी। अनुभवी तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा।
भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 5

कुंभ - पॉजिटिव- नजदीकी रिश्तेदारों का घर में आवागमन होगा। काफी समय बाद सबके मिलने से सभी लोग अपने आपको तनाव मुक्त व आनंद महसूस करेंगे। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श होने से कई समस्याओं का भी समाधान होगा। बच्चों की अपने पढ़ाई के प्रति एकाग्रता देखकर सुकून रहेगा।
नेगेटिव- घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। इस समय उनकी उचित देखभाल व इलाज अति आवश्यक है। अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखें क्योंकि खर्चों की अधिकता की वजह से बजट बिगड़ सकता है।
व्यवसाय- व्यवसायिक स्थल पर कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कुछ काम बिगड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि प्रत्येक कार्य अपनी निगरानी में ही करवाएं। अपनी कार्यप्रणाली संबंधित कोई भी योजना किसी के समक्ष जाहिर ना करें, अन्यथा कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है।
लव- पति-पत्नी के बीच किसी पारिवारिक समस्या को लेकर नोकझोंक रह सकती है। बेहतर होगा कि समस्या को आपस में बैठकर ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु कभी-कभी मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने से उनका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है।
भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 7

मीन - पॉजिटिव- यह समय धैर्य और संयम से काम करने का है। अपनी सहनशीलता द्वारा परेशानियां को काबू करने में सक्षम रहेंगे। धीरे-धीरे हालात बेहतर होते जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। किसी निकट संबंधी द्वारा मांगलिक कार्य में जाने का भी आमंत्रण प्राप्त होगा।
नेगेटिव- व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ घर की जरूरत संबंधी बातों का ध्यान रखना भी आपका दायित्व है। घर के बच्चों तथा युवाओं की गतिविधियों तथा संगत पर कड़ी नजर रखें। पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी परेशानियों की वजह से रिश्ते खराब ना होने दें।
व्यवसाय- इस समय कार्य क्षेत्र में कोई पार्टनरशिप करने संबंधी किसी से बातचीत चल रही है तो उसे गंभीरता से लें। क्योंकि इस समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां बहुत ही उत्तम है। आपको हर काम में तरक्की मिलेगी। नौकरी टारगेट पूरा करने के लिए दबाव हो सकता है।
लव- परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। परंतु किसी भी समस्या को बाहर ना उजागर होने दे। आपस में ही बैठकर सुलझाएं तो उचित रहेगा।
स्वास्थ्य- किसी भी प्रकार के व्यसन तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। इन सबका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 2

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