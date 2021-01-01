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2 फरवरी का राशिफल:आज मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा दिन, मिल सकते हैं तरक्की के मौके

2 दिन पहले
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  • कुंभ और मीन समेत 5 राशियों को रहना होगा संभलकर, नुकसान के योग बन रहे हैं

2 फरवरी, मंगलवार के ग्रह-नक्षत्र धृति और सौम्य नाम के शुभ योग बना रहे हैं। इनका सीधा फायदा 7 राशियों का मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक, मेष राशि वाले लोगों को आज तरक्की के मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को आज कोई खास उपलब्धि मिल सकती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी उपलब्धियों वाला दिन है। योजना बनाकर काम करने से इस राशि वालों को फायदा होगा। तुला राशि वाले लोगों को आज मेहनत का उचित नतीजा भी मिलेगा। वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को कोई खास जिम्मेदारी मिल सकती है। तो तरक्की में मददगार रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को भी नई उपलब्धि मिल सकती है। साथ ही मकर राशि वाले नौकरीपेशा लोगों को अच्छा काम करने के लिए बोनस मिल सकता है। इनके अलावा वृष, कर्क, कन्या, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों पर सितारों का मिला-जुला असर रहेगा। इन 5 राशियों के नौकरीपेशा और बिजनेस करने वाले लोगों को पूरे दिन संभलकर रहना होगा।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना व प्रारूप अवश्य बनाएं। इससे आप किसी प्रकार की गलती होने से बचेंगे। अगर घर के रखरखाव अथवा मरम्मत संबंधी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन कार्यों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है।
नेगेटिव- ननिहाल के साथ संबंधों में किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति हो सकती है। अपने स्वभाव को सहज तथा संयमित बनाकर रखें। बाहरी गतिविधियों में समय व्यतीत होगा, परंतु इसका कोई उचित परिणाम हासिल नहीं होगा। जिसकी वजह से मन खिन्न रहेगा।
व्यवसाय- व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य रहेगी। इस समय तरक्की के बेहतरीन अवसर बने हुए हैं, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत की आवश्यकता है।
लव- पति-पत्नी के संबंधों में इगो की वजह से कुछ दूरियां आएंगी। जिसका असर घर के वातावरण को भी खराब कर सकता है। प्रेम संबंध रोमांटिक तथा खुशनुमा रहेंगे।
स्वास्थ्य- एसिडिटी और गैस की समस्या परेशान करेगी। ज्यादा गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से परहेज करें।
भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 3

वृष - पॉजिटिव- पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे। और इसमें कामयाब भी रहेंगे। आप में और अधिक आत्मविश्वास जागृत होगा। विद्यार्थियों का मन अपनी शिक्षा के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेगा।
नेगेटिव- ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है, जिसकी वजह से नजदीकी किसी व्यक्ति से संबंधों में कटुता आएगी। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी कभी-कभी परिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में आज आपकी उपस्थिति होना अति आवश्यक है। क्योंकि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से व्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकारी या प्राइवेट कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी।
लव- जीवनसाथी का सहयोग व सलाह आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें।
स्वास्थ्य- मौसम की वजह से कोई इंफेक्शन या छाती से संबंधित कोई दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें तथा सर्दी से उचित बचाव करें।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 9

मिथुन - पॉजिटिव- आपका योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या व कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक रहेगा। कोई रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी। बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनकी गतिविधियों में भी अपना सहयोग अवश्य दें।
नेगेटिव- किसी संबंधी के हस्तक्षेप की वजह से आपके कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। बेहतर होगा कि दूसरों की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। विद्यार्थियों का अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाही बरतना उनके रिजल्ट को खराब कर सकता है।
व्यवसाय- अगर नये व्यवसाय को शुरू करने अथवा वर्तमान व्यवसाय के विस्तार संबंधी कुछ योजनाएं बना रहे हैं, तो समय बहुत ही अनुकूल है। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी बस अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करते चलें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ खास उपलब्धि देने वाला है।
लव- घर के सभी सदस्यों का आपसी सामंजस्य मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मनमुटाव तथा दूरी आने जैसी स्थिति बन रही है।
स्वास्थ्य- तनाव, अवसाद तथा मौसमी बीमारियों से बच कर रहें। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा।
भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

कर्क - पॉजिटिव- कुछ विपरीत परिस्थितियां सामने आएगी, परंतु आप उनका सामना करने में भी सक्षम रहेंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बनाएं। आज आपको कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी। निजी संपर्कों के माध्यम से कई व्यक्तिगत काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे।
नेगेटिव- परंतु इस वक्त ग्रहों की चाल कुछ विपरीत परिणाम भी देगी। इनकम टैक्स से संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है। इसलिए इन कार्यों को तुरंत ही निपटाने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों को किसी प्रकार का व्यवधान आ सकता है।
व्यवसाय- मंदी होने के बावजूद कारोबार में लाभदायक स्थितियां रहेंगी। परंतु नौकरी में सहकर्मी जलन की भावना से आपके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहें। इस समय किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में निवेश ना करें।
लव- पति-पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मानसिक सुकून व खुशी रहेगी।
स्वास्थ्य- अव्यवस्थित दिनचर्या तथा खानपान की वजह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तथा वर्तमान मौसम से भी अपना बचाव अवश्य रखें।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 1

सिंह - पॉजिटिव- आज आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों में सुखद समय व्यतीत होगा। घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से मनोरंजन और खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। अगर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो उस पर गंभीरता से कार्य करें। समय अनुकूल है।
नेगेटिव- अपने ऊपर आलस को हावी ना होने दें। तथा अत्यधिक सोच-विचार करने में भी समय ना लगाएं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अपनी योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी किसी को ना दें।
व्यवसाय- व्यवसायिक गतिविधियों में अपना ध्यान दें। क्योंकि यह समय उपलब्धियों वाला है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाये रखने से आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है।
लव- विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज रखें। विपरीत लिंगी लोगों से मिलते समय मर्यादित दूरी बनाकर रखना जरूरी है।
स्वास्थ्य- आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाकर रखेगी। कुछ समय प्रकृति के निकट भी अवश्य व्यतीत करें।
भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 6

कन्या - पॉजिटिव- अपने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति / विशेषज्ञ के साथ सलाह मशविरा अवश्य करें, आपको उचित सलाह मिलेगी। इस समय ग्रह स्थितियां आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन ला रही हैं। परंतु समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है।
नेगेटिव- अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों व संबंधियों को नजरअंदाज ना करें। कभी-कभी आपकी इगो व गुस्सा आपके बनते कार्यों में परेशानी उत्पन्न कर देता है। संतान की संगति व गतिविधियों पर भी नजर अवश्य रखें।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में किसी भी काम को आलस की वजह से कल पर ना टालें। बल्कि समय पर ही पूर्ण करने का प्रयास करें। अपने महत्वपूर्ण पेपर तथा फाइलों को सुव्यवस्थित व कंप्लीट रखें। क्योंकि किसी प्रकार की कार्यवाही होने की आशंका बन रही है।
लव- पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी। तथा मन प्रफुल्लित रहेगा।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ व ऊर्जावान बनाकर रखेगी।
भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 8

तुला - पॉजिटिव- समय चुनौतीपूर्ण है। परंतु आप अपनी प्रतिभा व कार्य क्षमता द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है पठन-पाठन तथा लेखन में भी मन मुताबिक समय व्यतीत होगा।
नेगेटिव- आर्थिक मामलों में बजट पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कभी-कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाएं। तथा रुचि पूर्ण कार्यों में कुछ समय व्यतीत करने से सकारात्मकता आएगी।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। परंतु अपने पार्टनर अथवा कर्मचारियों की गतिविधि और क्रियाकलाप को नजरअंदाज ना करें। कामकाज को लेकर की गई कोई यात्रा लाभदायक रहेगी।
लव- अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद घर परिवार को प्राथमिकता देना घर का वातावरण मधुर बनाकर रखेगी। प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपना समय व्यर्थ ना करें।
स्वास्थ्य- घर के वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रह सकती हैं। नियमित रूप से मेडिकल चेकअप तथा इलाज अवश्य करवाएं।
भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 9

वृश्चिक - पॉजिटिव- आज आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है। पिछले काफी समय से जो चिंता चल रही थी, वह दूर होगी। लाभ प्राप्ति के साथ-साथ उत्साह व ऊर्जा का भी संचार होगा। किसी दीर्घकालिक योजना पर भी काम शुरू हो सकता है।
नेगेटिव- आपके अपने नजदीकी लोग ही आपके लिए रुकावटें व अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएं। कामकाज व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी।
व्यवसाय- कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिलने के योग हैं। परंतु राजकीय सेवारत लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी रखें, किसी प्रकार की मानहानि की आशंका बन रही है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है। जो कि आपके लिए तरक्की दायक रहेगा।
लव- आपका उदारवादी दृष्टिकोण घर परिवार में बेहतर सामंजस्य बनाकर रखेगा। तथा पारिवारिक सुख शांति उत्तम बनी रहेगी।
स्वास्थ्य- अत्यधिक भागदौड़ तथा मेहनत का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। जिसकी वजह से थकान और कमजोरी महसूस होगी।
भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 5

धनु - पॉजिटिव- आज भविष्य संबंधी योजना को लेकर कोई महत्वपूर्ण नीति बनाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य तारीफ के काबिल रहेंगे। कामकाज में व्यस्तता के अलावा परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती व मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा।
नेगेटिव- कानूनी तथा सरकारी मामलों में लापरवाही ना करें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। इस समय संबंधियों से किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद करना गलत है। बल्कि आप अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके कोई हल निकाल सकते हैं।
व्यवसाय- व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू होगा। किसी नई तकनीक आदि के प्रयोग संबंधी कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श भी होगा। ऑफिस में माहौल और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगे। कोई नई उपलब्धि भी हासिल हो सकती हैं।
लव- पति-पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का हल निकालने में समर्थ रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में किसी प्रकार की गलतफहमी से खटास उत्पन्न हो सकती हैं।
स्वास्थ्य- कब्ज तथा वायु विकार जैसी समस्या परेशान करेगी। अपने खानपान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है।
भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 1

मकर - पॉजिटिव- आज आप अधिकतर समय घर पर व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। तथा घर की साफ-सफाई तथा सुधार संबंधी कार्यों में भी व्यस्तता रहेगी। अपने परिजनों के साथ मिल-बैठकर अनुभव सांझा करना सबको खुशी देगा। विद्यार्थियों को किसी विभागीय या नौकरी संबंधी परीक्षा में सफलता मिल सकती है।
नेगेटिव- किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते समय गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। अन्यथा कोई आपकी इन बातों से आहत हो सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें, क्योंकि अनुभव की कमीं से कार्य अधूरे रह सकते हैं।
व्यवसाय- व्यापारिक गतिविधियों संबंधी लिए गए निर्णय में शुरुआत में दिक्कतें तथा परेशानियां आएंगी। जिनकी वजह से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। परंतु प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी ध्यान केंद्रित करें। नौकरी में आपकी उचित कार्य क्षमता की वजह से बोनस मिल सकता है।
लव- पति-पत्नी के बीच किसी बात पर खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी। परंतु संबंध मधुर बने रहेंगे। पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा रहेगा।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य में हल्का-फुल्का उतार-चढ़ाव रहेगा। थोड़ी सी सावधानी तथा मौसम से बचाव आपको स्वस्थ रखेगा।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 6

कुंभ - पॉजिटिव- ज्ञानवर्धक समय है। नई-नई बातों की जानकारियां प्राप्त होंगी। कोशिश करने पर मनचाहे कार्य समय पर पूरे हो सकते है। आप की संवेदनशीलता घर परिवार की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगी। बच्चे भी आपकी काबिलियत को लेकर फक्र महसूस करेंगे।
नेगेटिव- इस समय सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों से कुछ दूरी बनाकर रखें। किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पड़ सकती है। व्यर्थ की उलझनों में पड़कर अपना समय बर्बाद ना करें। कुल मिलाकर समय सामान्य परिणाम देने वाला है।
व्यवसाय- नेटवर्किंग तथा सेल्स संबंधी कार्यों में लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी कार्य में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि से संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है। अपने हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखें।
लव- विपरीत परिस्थितियों में आपको जीवन साथी व परिवार जनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंगों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य- तनाव तथा चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति रहेगी। योगा और मेडिटेशन करना इस समस्या का उचित हल है।
भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 8

मीन - पॉजिटिव- आज समय अनुकूल है। हालांकि परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी। परंतु आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा सभी कार्यों को उचित रूप से हल करने में सक्षम भी रहेंगे। कोई राजकीय कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण होगा। आंतरिक प्रसन्नता बनी रहेगी।
नेगेटिव- कभी-कभी घर के सदस्यों के बीच वैचारिक विरोध होने से आपके काम में गतिरोध आ सकता है। किसी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले बहुत अधिक सोच विचार व जांच-पड़ताल कर लेने की जरूरत है। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें।
व्यवसाय- व्यापार में आपकी लापरवाही व उदारता आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में उचित लाभ मिलने की संभावना है। शेयर्स तथा तेजी-मंदी जैसे कार्यों से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधानी से काम करें।
लव- दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परंतु घर की व्यवस्था में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें।
स्वास्थ्य- कोई पुराना रोग दोबारा परेशान कर सकता है। अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं तथा उचित इलाज लें।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 5

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