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शनिवार का राशिफल:आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को मिल सकता है कोई पद या बड़ी जिम्मेदारी

2 दिन पहले
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  • सिंह, मकर और मीन राशि वाले लोगों पर रहेगा सितारों का मिला-जुला असर, इन राशियों के लोगों को रहना होगा संभलकर

30 जनवरी, शनिवार के ग्रह-नक्षत्र 2 शुभ योग बना रहे हैं। इनसे सौभाग्य और पद्म नाम के योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों से 9 राशियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक, आज मेष राशि वाले लोगों के काम से ऑफिस के अधिकारी खुश रहेंगे। वृष राशि वाले लोगों के इनकम सोर्स और भी बेहतर होंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के काम समय से पूरे होते जाएंगे।

कर्क राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण काम या पद मिलेगा। कन्या राशि वाले नौकरीपेशा लोगों से अधिकारी खुश रहेंगे। तुला राशि वाले लोगों के काम आसानी से पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों की करियर संबंधी रुकावटें दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। धनु राशि वाले लोग रुकावटों के बावजूद सफल होंगे। वहीं, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पदोन्नति संबंधी रुके हुए काम भी शुरू होंगे। इनके अलावा सिंह, मकर और मीन राशि वाले लोगों पर सितारों का मिला-जुला असर रहेगा।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- आज आपको अपने किसी विशेष कार्य की मेहनत का पूरा-पूरा परिणाम हासिल होगा। तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। बेहतरी के लिए आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने पर विचार करेंगे और यह बदलाव सकारात्मक भी रहेगा। नेगेटिव- इस समय आर्थिक पक्ष कुछ कमजोर रहेगा। जोखिम भरे कार्यों को करने से बचें। अपनी गतिविधियों व योजनाओं के बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। व्यवसाय- कार्यस्थल में किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय बहुत ही उचित है। परंतु कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में अपने अहम को आड़े ना आने दे, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। लव- घर का वातावरण सुखद व खुशमिजाज रहेगा। तथा समय परिवारजनों के साथ हंसी मजाक और मनोरंजन में व्यतीत होगा। मेहमानों की भी आवाजाही रहेगी। स्वास्थ्य- अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी सावधानी रखने से वर्तमान परिस्थितियों का असर आपके स्वास्थ्य नहीं पड़ेगा। तथा आप ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 9

वृष - पॉजिटिव- अगर आप कोई भविष्य संबंधी योजना बना रहे हैं तो उसके हर पहलू पर विचार विमर्श अवश्य करें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। भाइयों के साथ चल रहे मनमुटाव को दूर करने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित्त रहेंगे। नेगेटिव- आज किसी भी तरह की यात्रा की योजना ना बनाएं। खर्चे अधिक रहेंगे परंतु घबराए नहीं। यह खर्चे आपकी कुछ बेहतरी व चुनौती के लिए ही है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का खतरा ना उठाएं। बल्कि उचित समय का इंतजार करें। व्यवसाय- व्यवसायिक कार्यों में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। आय के स्रोत भी और अधिक बेहतर होंगे। परंतु चापलूस प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहें, वे लोग आपकी योजनाओं का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। युवाओं के कैरियर में आ रही अड़चनें दूर होंगी। लव- दांपत्य जीवन मधुर बना रहेगा। तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल रहेगा। किसी महिला मित्र की वजह से आप संकट में पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य- पेट से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान करेगी। कहीं भी पानी का इस्तेमाल करते समय उसकी शुद्धि का ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 6

मिथुन - पॉजिटिव- किसी समारोह में नजदीकी रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होगी। आपसी मेल मिलाप खुशी प्रदान करेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों पर सकारात्मक विचार-विमर्श होगा। जो कार्य पिछले कुछ समय से चाहकर भी शुरू नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए आज बहुत ही बेहतरीन समय है। नेगेटिव- आज दोपहर बाद कुछ तनाव रह सकता है। अचानक आई मुसीबत से कोई रास्ता नहीं सूझेगा। बच्चों पर अपना गुस्सा ना उतारें अन्यथा वे आपके विरोधी हो सकते हैं। शॉपिंग करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। व्यवसाय- आज कार्यक्षेत्र में कोई सुनहरा अवसर हाथ में आएगा। तथा सभी काम समय पर पूरे भी होते जाएंगे। वित्तीय मामलों को मजबूत करने के लिए उत्तम समय है। परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध खराब ना करें। ऑफिस का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। लव- घर का वातावरण सुखद रहेगा। आमोद-प्रमोद तथा सामाजिक गतिविधियों में भी उत्तम समय व्यतीत होगा। प्रेमी/प्रेमिका को डेटिंग में जाने का अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य- मौसम की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आएंगी। नजला, जुखाम आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 5

कर्क - पॉजिटिव- आप अपना दैनिक कार्य बहुत ही शांतिपूर्ण व सलीके से पूरा करेंगे। कानूनी मसले पर किसी विशेषज्ञ से सलाह मशविरा करें, आपको अवश्य ही उचित समाधान मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावनाएं प्रबल हैं। नेगेटिव- कोई भी यात्रा कष्टकारी रह सकती है। दृढ़ इच्छाशक्ति में कुछ कमीं रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों से घबराए नहीं। इस समय आप स्वयं में अकेलापन महसूस करेंगे। परिस्थितियों से भागने की बजाय उसका सामना करना सीखें। दूसरों के झंझट से दूर ही रहें। व्यवसाय- व्यापार तथा कारोबार में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। परंतु सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक स्थिति उत्तम बनी रहेगी। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा पदभार प्राप्त होगा। लव- परिवारिक और व्यवसायिक जीवन में बेहतर तालमेल न बिठा पाने के कारण हल्के-फुल्के पारिवारिक मतभेद रह सकते हैं। परंतु परिस्थितियां जल्दी संभल जाएंगी। प्रेम प्रसंगों में समय नष्ट ना करें। स्वास्थ्य- तनाव की वजह से सिर दर्द रहेगा। जिसकी वजह से आपको हार्मोन संबंधित दिक्कतें भी होगी। ध्यान और मेडिटेशन इसका उचित इलाज है। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 2

सिंह - पॉजिटिव- संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा बनी रहेगी। सरकारी समस्या जो पिछले कुछ समय से चल रही थी आज उसका शांतिपूर्ण तरीके से हल निकल सकता है। संतान की शिक्षा अथवा कैरियर को लेकर कोई चिंता दूर होगी। नेगेटिव- भावुकता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इस पर विजय पाना अति आवश्यक है। अन्यथा कोई आपका नाजायज फायदा उठा सकता है। किसी मुसीबत में पड़ने से अच्छा है कि ट्रैफिक संबंधी नियमों का पालन अवश्य करें। खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। व्यवसाय- मशीनरी, स्टाफ आदि से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां व्यापार में आएंगी। परंतु कामकाज को लेकर आप पूरी गंभीरता और संजीदगी से कार्य करेंगे और सफल भी रहेंगे। ध्यान रखें कि कहीं आपके ट्रेड सीक्रेट लीक ना हो। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ उचित तालमेल बना रहेगा। लव- पारिवारिक सुख-शांति के लिहाज से समय उत्तम है। हालांकि किसी अन्य व्यक्ति की वजह से पति-पत्नी के संबंधों में कुछ तकरार हो सकती है। परंतु इसका असर अपने घर की सुख-शांति पर ना पड़ने दें। स्वास्थ्य- कामकाज में मेहनत और ज्यादा परिश्रम की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेंगे। जोड़ों तथा कमर का दर्द परेशान कर सकता है। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 1

कन्या - पॉजिटिव- समय कुछ मेहनत वाला है। परंतु स्थितियां और हालात धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ जाएंगे। पिछले कुछ समय से चल रही आपकी योजना को सार्थक रूप देने के लिए समय अनुकूल है। आपकी मृदुभाषा तथा व्यवहार कुशलता से लोग प्रभावित होंगे। नेगेटिव- घर के किसी सदस्य का गिरता हुआ स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बनेगा। धन संबंधी परेशानी होगी, परंतु किसी नजदीकी मित्र से समस्या हल भी हो जाएगी। भविष्य को लेकर मन कुछ परेशान रहेगा। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को भी खराब ना करें। व्यवसाय- व्यवसायिक संबंधी मामलों में कोई भी निर्णय अच्छी तरह सोच-विचार कर ही लें। आपकी कार्य क्षमता व कार्यकुशलता में इजाफा होगा। तथा किसी नए काम में आपका प्रयास काफी हद तक कामयाब रहेगा। नौकरी में बॉंस व अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। लव- पति-पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेंगे। लेकिन किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की वजह सी मानहानि की भी आशंका है। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा लेकिन घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 5

तुला - पॉजिटिव- सामाजिक गतिविधियों में आपका यश और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक ग्राफ भी मजबूत होगा। आप अपने कर्तव्य व कार्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी तथा खुशी से करेंगे। अगर कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है, उसे प्राप्त करने के लिए भी समय अनुकूल है। किसी समारोह में आपको विशेष सत्कार मिलेगा। नेगेटिव- इस समय कुछ लोग जलन की भावना से आपके लिए साजिश रच सकते हैं। इसलिए किसी के बहकावे में ना आएं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों के मान-सम्मान और सेवा में कमीं ना आने दें। व्यवसाय- बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा। कार्य सरलता व सुगमता से संपन्न होंगे। नौकरी में किसी गलती की स्थिति रह सकती है, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। साझेदारी संबंधी कोई योजना अभी स्थगित रखें। लव- पति-पत्नी तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच चले आ रहे मतभेद सुलझ जाएंगे। तथा घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। स्वास्थ्य- अचानक ही स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए लापरवाही ना बरतें। तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधी नियमों का अवश्य पालन करें। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 6

वृश्चिक - पॉजिटिव- इस समय आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुरजोर मेहनत व प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी रहेंगे। कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी। तथा युवाओं की भी कैरियर संबंधी अड़चनें दूर होने से वे राहत की सांस लेंगे। नेगेटिव- पड़ोसियों व रिश्तेदारों के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की अनबन ना होने दें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें। पैसा तो आएगा, परंतु साथ ही खर्चों की भी स्थिति बनी रहेगी। व्यवसाय - अपनी व्यावसायिक योजनाओं को सीक्रेट ही रखें। कैरियर संबंधी अड़चनें दूर होंगी। तथा आपके भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ता आएगी। ऑर्डर की अधिकता की वजह से अत्यधिक व्यस्तता रहेगी। ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी में कोई मामला उलझने से आपको तनाव रहेगा। लव- पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई प्रेम संबंध बनने से युवाओं को उमंग और प्रसन्नता बनी रहेगी। परंतु साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति लापरवाही भी ना करें। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वर्तमान मौसम की वजह से कुछ परेशानी रह सकती है। परंतु थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 9

धनु - पॉजिटिव- अपनी योजनाओं और प्लानिंग को अंजाम देने का उचित समय चल रहा है। जीवन के हर मार्ग पर आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अपने रुचिपूर्ण कार्यों और पठन-पाठन में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने से राहत मिलेगी। नेगेटिव- परंतु थोड़ा सावधान रहें, नजदीकी लोग ही आपके साथ विश्वासघात करेंगे। अकारण ही चिंता व परेशानियां उत्पन्न होगी। नया निवेश अभी टाल ही दें। हर किसी पर विश्वास करना आपकी ही भूल रहेगी। कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी में कोई गलती हो सकती है। व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में तमाम बाधाओं और रुकावटों के बीच आप पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। तथा कामकाज में बिगड़े हुए हालात को आप नियंत्रण में ले आएंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी और यह मुलाकात आपको भविष्य में बेहतरीन लाभ दे सकती है। लव- अत्यधिक व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। परंतु फिर भी बच्चों व परिवार के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम प्रसंग में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य- अत्यधिक भागदौड़ व मेहनत का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। काम के साथ-साथ अपने आराम और खान-पान का भी पूरा ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 3

मकर - पॉजिटिव- किसी पारिवारिक धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता दूर होगी। मेहनत व परिश्रम से आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। फाइनेंस तथा फैमिली के भविष्य से संबंधित कार्य बनने से आप में ऊर्जा व जोश बना रहेगा। नेगेटिव- कोई विरोधी आपके लिए कुछ नकारात्मक परिस्थितियां तो बनाएंगे, परंतु आप उनसे मुक्ति पाने में समर्थ भी रहेंगे। अनुचित अथवा दो नंबर के कार्यों से दूरी बनाकर रखें। विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोध आने से चिंता रहेगी। व्यवसाय- व्यवसायिक स्थिति में सुधार आएगा। परंतु कार्य की अधिकता बनी रहेगी। इस समय किसी तरह का भी आर्थिक लेनदेन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। निवेश के मामलों में भी कुछ परेशानी आ सकती है। ऑफिस में किसी भी सहयोगी के साथ किसी मतभेद में ना उलझें। लव -आपके मुश्किल समय में जीवन साथी के साथ पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। तथा घर का वातावरण भी सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। स्वास्थ्य- अत्यधिक मेहनत की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की स्थिति रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग रहें। तथा ऊर्जावर्धक आहार भी अवश्य लें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 8

कुंभ - पॉजिटिव- कोई भी पुश्तैनी विवाद आपसी सहमति और समझदारी से सुलझने के आसार हैं। परिवारिक जरूरतों तथा घर के विस्तार संबंधी कार्यों की भी योजनाएं बनेंगी और क्रियान्वित भी होगी। आप अपने कार्यों की व्यस्तता तथा पारिवारिक जीवन के मध्य बेहतरीन तालमेल बिठाकर रखेंगे। नेगेटिव- रिश्तेदारों और मित्रों में आपसी गलतफहमियां पैदा हो सकती है। अपने विचारों में लचीलापन बनाकर रखें। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। छोटी-छोटी बातों पर क्रोध व आवेश की स्थिति रहेगी तथा मूड खराब रहेगा। व्यवसाय- साझेदारी संबंधी व्यवसाय में हर गतिविधि तथा क्रियाकलाप पर नजर रखें। धन संबंधी योजनाओं को गंभीरता से अंजाम दें, इस समय परिस्थितियां अनुकूल हैं। अपनी सकारात्मक सोच व संतुलित दृष्टिकोण द्वारा आप व्यवस्था को उचित बनाकर रखेंगे। पदोन्नति संबंधी जो कार्य लंबित पड़े हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे। लव- पारिवारिक व्यवस्था तथा तालमेल उचित बना रहेगा। भाई-बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता आएगी। परिवारिक लोगों के लिए उपहार लाना उन्हें खुशी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। जिसकी वजह आपकी ही लापरवाही होगी। कुछ समय एकांत अथवा किसी आध्यात्मिक स्थल पर भी जरूर व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 8

मीन - पॉजिटिव- तमाम व्यस्तता के बावजूद आप अपने तथा अपने परिवार के लिए समय निकालेंगे। मोबाइल, ईमेल के द्वारा कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। इस दौरान बड़े-बड़े लोगों से संपर्क होंगे। तथा हिम्मत और हौसले में भी बढ़ोतरी होगी। घर के लिए किसी नवीन वस्तु की भी खरीदारी हो सकती हैं। नेगेटिव- व्यर्थ के वाद-विवाद व तर्क-वितर्क में ना पड़ें। राजकीय मामलों को लेकर भी सचेत रहना जरूरी है। इस समय शेयर्स, चिटफंड, निवेश आदि जैसी गतिविधियो में रुचि ना लें। आपका रुपया कहीं फंस सकता है। कोई अप्रिय समाचार मिलने से भी आपकी कार्य क्षमता में कुछ कमीं आएगी। व्यवसाय- ध्यान रखें कि कोई व्यवसायिक छोटी सी लापरवाही भी आपके कैरियर को खराब कर सकती हैं। आपकी पेमेंट रुक सकती हैं अथवा कोई आर्डर फेल हो सकता है। ऑफिस में भी अपना काम पूरी निष्ठा, लगन व ईमानदारी से करने की जरूरत है। हालांकि कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाएंगे। लव- पारिवारिक व्यवस्था में कुछ लापरवाही रहेगी। जिसकी वजह से बच्चों की संगति तथा गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों की वजह से अपने भविष्य के साथ लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों के प्रति रुझान आपको मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रखेगा। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 3

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पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

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