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गुरुवार का राशिफल:मकर और मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा दिन, अधिकारियों से मदद मिलने के योग हैं

एक घंटा पहले
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  • वृष, मिथुन और सिंह राशि वाले लोगों को कामकाज और आर्थिक मामलों में रहना होगा संभलकर

4 फरवरी, गुरुवार को स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा होने से स्थिर नाम का शुभ योग बन रहा है। साथ ही मंगल और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होने से महालक्ष्मी योग भी रहेगा। इन 2 शुभ योगों का फायदा 9 राशियों को मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक मेष राशि वाले लोगों को परिवार वालों से मदद मिलेगी। साथ ही आर्थिक फायदे के भी योग बन रहे हैं। कर्क राशि वाले लोगों को भूमि की खरीदी-बिक्री में महत्वपूर्ण डील हो सकती है।

कन्या और तुला राशि वाले लोगों के लिए इस समय ग्रह स्थितियां शुभ रहेंगी। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज पारिवारिक और आर्थिक नजरिये से दिन शुभ है। नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के किसी काम से कंपनी को फायदा हो सकता है। जिससे उच्चाधिकारियों के साथ संबंध और मतबूत होंगे।

कुंभ राशि वाले लोगों की रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए नौकरी में ऑफिस का माहौल अनुकूल रहेगा। ऊर्जा और आत्माविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा। इनके अलावा वृष, मिथुन और सिंह राशि वाले लोगों को पूरे दिन संभलकर रहना होगा।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे।
नेगेटिव- कभी-कभी अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। परंतु बाहरी गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, उनसे आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आज किसी को पैसे की उधारी देने से भी परहेज करें।
व्यवसाय- इस समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। अपने संपर्क सूत्रों का दायरा और अधिक बढ़ाएं। पारिवारिक तनाव को अपने काम पर हावी ना होने दें। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है।
लव- पारिवारिक व्यवस्था शांतिपूर्ण रहेगी। परंतु जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर पर भी अतिरिक्त समय देना होगा।
स्वास्थ्य- ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। तनाव ना लें तथा अपनी नियमित जांच करवाएं।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 6

वृष - पॉजिटिव- आज काम की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत तथा रुचि संबंधी गतिविधियों पर समय व्यतीत करेंगे। ऐसा करना आपके अंदर दोबारा नई ऊर्जा का संचार करेगा तथा रोजमर्रा की थकान से भी राहत मिलेगी। आपको अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण व उन्नत सोच द्वारा कोई उपलब्धि भी हासिल होंगी।
नेगेटिव- किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में विघटन संबंधी समस्या उत्पन्न होने से तनाव का माहौल रहेगा। परंतु आपकी सलाह और सुझाव से काफी हद तक समाधान भी मिलेगा। रूपए-पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें।
व्यवसाय- बिजनेस में काम की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस समय कुछ नुकसान होने के योग बन रहे हैं। किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है। रूपए पैसे संबंधी कोई भी गतिविधि स्थगित रखें।
लव- घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। पति-पत्नी का आपसी सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने में सक्षम रहेगा।
स्वास्थ्य- अत्यधिक काम की वजह से पैरों तथा कमर में दर्द की समस्या रहेगी। कुछ आराम भी लेना जरूरी है। फिजियो थैरेपी इसका उचित इलाज है।
भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

मिथुन - पॉजिटिव- मानसिक सुकून के लिए किसी धार्मिक स्थल पर आप कुछ समय व्यतीत करेंगे। संतान के कैरियर संबंधी किसी समस्या का हल मिलने से तनाव दूर होगा। अगर कोई भवन संबंधी निर्माण रुका हुआ है तो उसके संदर्भ में योजना बनाने का उचित समय है।
नेगेटिव- कुछ नजदीकी संबंधों को लेकर मन में भ्रम अथवा हताशा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। अपने विचारों में धैर्य व स्थिरता बनाकर रखें। इसमें यात्रा संबंधी कोई भी गतिविधि स्थगित रखना उचित रहेगा।
व्यवसाय- बिजनेस में पब्लिक से संबंधित रिलेशन को और अधिक मजबूत बनाएं। मीडिया और एडवरटाइजमेंट संबंधी कामों में भी ज्यादा ध्यान दें। इस समय कामकाज में कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। हालांकि आप उनका सामना करने में सक्षम रहेंगे।
लव- पति-पत्नी दोनों मिलकर घर परिवार की व्यवस्था संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती हैं।
स्वास्थ्य- सर्दी, जुखाम, वायरल आदि से परेशानी होगी। इस समय मौसम से अपना बचाव रखना अति आवश्यक है।।
भाग्यशाली रंग- जामुनी, भाग्यशाली अंक- 3

कर्क - पॉजिटिव- दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपनी क्षमता व योग्यता पर विश्वास रखें। आपकी बहुत सी परेशानियों का हल आप स्वयं ही खोज लेंगे। निकट संबंधियों के घर में आगमन से किसी विशेष मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श होगा और कोई उचित समाधान भी मिलेगा।
नेगेटिव- काम का अत्यधिक बोझ अपने ऊपर लेने से तनाव रहेगा। जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। दोस्तों के साथ घूमने-फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करके अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान दें।
व्यवसाय- भूमि की खरीद-फरोख्त संबंधी कार्यों में कोई महत्वपूर्ण डील संपन्न हो सकती है। तथा सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा भविष्य संबंधी योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा।
लव- विवाहित संबंधों में मधुरता रहेगी। कोई पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती हैं।
स्वास्थ्य- थकान और अनिद्रा की स्थिति से परेशान रहेंगे। इसलिए अधिक से अधिक आराम लेने की भी जरूरत है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।
भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 5

सिंह - पॉजिटिव- आज आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घटित होने की संभावना है। जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आपसी रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी। बच्चे भी अनुशासित व आज्ञाकारी रहेंगे।
नेगेटिव- इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई आपका नजदीकी रिश्तेदार या मित्र ही जलन की भावना से आपकी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। इस समय किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श कर लें।
व्यवसाय- व्यापार में इस समय आर्थिक मामलों पर और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत है। साथ ही अपनी कार्यप्रणाली में भी कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है। अपने प्रयत्नों में बिल्कुल भी कमीं ना आने दें, क्योंकि इनके उचित परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे।
लव- जीवनसाथी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने से पारिवारिक व्यवस्था कुछ अस्त-व्यस्त रहेगी। आपका उन्हें तथा घर के मामलों में सहयोग देना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परंतु अत्यधिक थकान की वजह से सिर दर्द व माइग्रेन की समस्या रह सकती है।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 7

कन्या - पॉजिटिव- आपका भाग्य की उपेक्षा कर्म पर अधिक विश्वास करना आपको और अधिक सकारात्मक बना रहा है। इस समय शुभ दायक ग्रह स्थितियां बनी हुई है। लाभ के भी नए मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।
नेगेटिव- ध्यान रखें कि घर में कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। घर की सभी समस्याओं को आपस में बैठकर ही सुलझा लें। कभी-कभी अति आत्मविश्वास ही आपकी परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए अपने व्यवहार को संयमित बनाकर रखें।
व्यवसाय- व्यक्तिगत कामों में व्यस्तता की वजह से आज व्यवसाय संबंधी अधिकतर काम घर से ही संचालित करेंगे। पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित व्यवसाय आज फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। नौकरी में किसी ऑफिशियल यात्रा का आर्डर आ सकता है।
लव- पति-पत्नी के बीच अहम को लेकर टकराव हो सकता है। ध्यान रखें कि इसका असर आपके परिवार की सुख शांति पर भी पड़ेगा।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर थायराइड संबंधी समस्या है तो उसकी नियमित जांच करवाना आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- ब्राउन, भाग्यशाली अंक- 4

तुला - पॉजिटिव- आज ग्रह स्थिति कुछ लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। इसलिए समय का भरपूर सहयोग करें। चल रही किसी पुरानी समस्या का हल मिलने से बहुत अधिक सुकून महसूस करेंगे। परिवार के बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव रखें तथा उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में जरूर अपनाएं।
नेगेटिव- किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई बातचीत या महत्वपूर्ण काम करने से पहले पूरी तरह छानबीन तथा जांच पड़ताल अवश्य कर लें। कुछ धोखा होने की भी संभावना बन रही है। अपने स्वभाव में परिपक्वता लाना अति आवश्यक है।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में आप अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास द्वारा कई रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग तथा अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कोई गलती नुकसानदेह साबित हो सकती है।
लव- पारिवारिक तथा व्यवसायिक जीवन में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बनाकर रखेंगे। प्रेम संबंधों में मर्यादाओं का ध्यान अवश्य रखें।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना करें।
भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 9

वृश्चिक - पॉजिटिव- आज कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। इस समय मीडिया तथा संपर्क सूत्रों संबंधी गतिविधियों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी यह गतिविधियां बहुत अधिक लाभदायक साबित होंगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
नेगेटिव- किसी नजदीकी संबंधी अथवा मित्र से वाद-विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है। अपने गुस्से तथा उत्तेजित स्वभाव पर नियंत्रण रखें। कोई भी भविष्य संबंधी योजना बनाते समय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें।
व्यवसाय- व्यवसाय में किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो समय अनुकूल है। परंतु इस समय कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। नौकरी में इस समय जैसी परिस्थितियां चल रही है, उन्हें स्वीकार करेंगे तो मुश्किल समय आसानी से व्यतीत हो जाएगा।
लव- जीवनसाथी की सलाह व सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। संतान के क्रियाकलाप तथा दोस्तों की संगति आदि को नजरअंदाज ना करें।
स्वास्थ्य- शरीर में सुस्ती और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी। आपका अपने खान-पान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही करना आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 4

धनु - पॉजिटिव- आज का दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक है। परंतु कुछ समय स्वयं के लिए भी व्यतीत करें। आत्म चिंतन करने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति अनुभव होगी। कठिन से कठिन कार्य को आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने की भी क्षमता रखेंगे।
नेगेटिव- स्वयं पर भरोसा रखना जरूरी है। दूसरों से विचार विमर्श करने से आप किसी गलत सलाह का भी शिकार हो सकते हैं। इस समय कहीं आने-जाने संबंधी गतिविधियों से परहेज करें। क्योंकि किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति बन सकती हैं।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में आपका मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल रखना काम की गति को और अधिक बढ़ाएगा। नए अनुबंध मिलेंगे जो आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी स्थिति यथावत ही बनी रहेगी। इसलिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने की चेष्टा ना करें।
लव- घर के सदस्यों में आपसी तालमेल प्रेम पूर्ण रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी।
स्वास्थ्य- यूरिन संबंधी इंफेक्शन हो सकता है। हाइजीनिक रहें। तथा उचित इलाज करवाएं।
भाग्यशाली रंग- सफेद,भाग्यशाली अंक- 2

मकर - पॉजिटिव- आजकल आप जीवन के सकारात्मक नजरिए को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि है। आज किसी आध्यात्मिक गतिविधि में आपका विशेष रुप से समय व्यतीत होगा। तथा आपके अंदर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा।
नेगेटिव- घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह व मार्गदर्शन को नजरअंदाज ना करें। घर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन में वास्तु सम्मत नियमों का प्रयोग करना उचित रहेगा। किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना संबंधों में कटुता ला सकता है।
व्यवसाय- आज कार्यक्षेत्र में आपका समय कम ही व्यतीत होगा। परंतु कर्मचारियों के सहयोग से गतिविधियां पूर्ववत चलती रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई महत्वपूर्ण कार्य होने से कंपनी को फायदा होगा। जिससे बॉस और उच्चाधिकारियों के साथ संबंध और अधिक गहरे होंगे।
लव- परिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। पति-पत्नी के संबंध भी सकारात्मक तथा सहयोगात्मक रहेंगे।
स्वास्थ्य- मौसम का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना अति आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 7

कुंभ - पॉजिटिव- कोई पारिवारिक संबंधी वाद-विवाद आज निपटने से घर में सुकून और शांति का वातावरण रहेगा। जिससे आप अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस समय कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होगी।
नेगेटिव- पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर बिल्कुल ना उलझें। क्योंकि इस समय कोर्ट केस और पुलिस कार्यवाही जैसी स्थितियां बन रही हैं। संतान की शिक्षा संबंधी कार्यों में व्यवधान आएंगे। इस समय उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है।
व्यवसाय- व्यापारिक गतिविधियां अभी धीमी ही रहेगी। परंतु वर्तमान कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे, जिसकी वजह से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। परंतु किसी कर्मचारी की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है।
लव- व्यस्तता की वजह से आप घर-परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। परंतु घर के सभी सदस्य आपकी परेशानियों को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की वजह से दिनचर्या अस्त-व्यस्त भी हो सकती है।
भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 8

मीन - पॉजिटिव- सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप ऊर्जा और आत्माविश्वास से लबरेज रहेंगे। किसी भी मुश्किल काम को अपने परिश्रम द्वारा हल करने की क्षमता रखेंगे। थकान के बावजूद आपकी ऊर्जा बनी रहेगी।
नेगेटिव- कभी-कभी आपका शक और वहम करने जैसा व्यवहार आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा तथा दूसरों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। अपनी क्षमता से अधिक ऋण ना लें। कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने से मन में उदासी भी रहेगी।
व्यवसाय- व्यवसाय में एक निश्चित रणनीति बनाकर काम करना जरूरी है। अपना पूरा जोर मार्केटिंग तथा काम के प्रमोशन करने में लगाएं। साथ ही कर्मचारियों के साथ भी उचित व्यवस्था बनाकर रखें। ऐसा करने से अवश्य ही आपको सफलता हासिल होगी। नौकरी में ऑफिस का माहौल अनुकूल बना रहेगा।
लव- पति-पत्नी का आपसी तालमेल व सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति सेवा भाव का प्रतिफल उनकी शुभकामनाओं के रूप में प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य- सिर दर्द, सर्वाइकल की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा गरिष्ठ तथा तली भूनी चीजों के सेवन से परहेज करें। और व्यायाम करना भी जरूरी है।
भाग्यशाली रंग- बसन्ती, भाग्यशाली अंक- 3

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