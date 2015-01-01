पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Jeevan mantra
  • Jyotish
  • Aaj Ka Rashifal (Horoscope Today) | Daily Rashifal (6th November 2020), Daily Zodiac Forecast: Singh Rashi, Kanya, Aries, Taurus, Gemini Cancer Libra, And Other Signs

आज का राशिफल:शुक्रवार के ग्रह-नक्षत्र बना रहे हैं 2 बड़े शुभ योग, कुंभ सहित 7 राशियों के लिए दिन शुभ

2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मकर सहित 5 राशियों पर रहेगा सितारों का मिला-जुला असर, लेन-देन के मामलों में रहना होगा संभलकर

6 नवंबर, शुक्रवार को साध्य नाम का शुभ योग दिनभर रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर बृहस्पति और मंगल की दृष्टि रहेगी। जिससे कई लोगों को गजकेसरी और महालक्ष्मी योग का फल मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। इन 7 राशि वालों की परेशानियां कम हो सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। इनके अलावा मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों पर सितारों का मिला-जुला असर रहेगा। इन 5 राशि वालों को लेन-देन के मामलों में पूरे दिन संभलकर रहना होगा।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तथा आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास व आत्म बल बना रहेगा।
नेगेटिव- परंतु आपका बहुत अधिक स्वार्थी होना भी आपको अपने ही नजदीकी संबंधों से दूर कर सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को भी संभालकर रखने की आवश्यकता है। इस समय किसी भी प्रकार का पैसे का लेनदेन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि नुकसान की आशंका दिख रही हैं।
व्यवसाय- मशीनरी व लोहे से संबंधित व्यवसाय गति पकड़ेंगे। वैसे तो सभी व्यवसायों में सुधार आएगा परंतु धीमी गति से। इस समय मार्केटिंग तथा बाहर के संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करना फायदेमंद साबित होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की भी अब अपने क्षेत्र में स्थिति मजबूत रहेगी।
लव- प्रेम संबंधों से दूर रहें, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। विवाहेतर प्रेम संबंध भी आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे इसलिए सावधान रहें।
स्वास्थ्य- अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। मूत्र संबंधी इंफेक्शन या कहीं सूजन जैसी समस्या लग रही है।
भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 3

वृष - पॉजिटिव- आज आप बहुत ही मनोरंजन तथा मस्ती के मूड में रहेंगे। दिमाग में बहुत सी योजनाएं बनेंगी। नजदीकी मित्रों के सहयोग से आपके काफी काम सफल भी होंगे। साथ ही अध्यात्म तथा धार्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा।
नेगेटिव- कभी-कभी आपकी अनुचित जिद की वजह से घर में तनाव भरा माहौल रह सकता है। साथ ही घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की आज्ञा के विपरीत कार्य करना उन को नाराज कर सकता है। इस समय खर्चों की अधिकता रहेगी। इसलिए अपनी जरूरतों पर अंकुश लगाकर रखें।
व्यवसाय- व्यवसाय संबंधी कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या घर के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। क्योंकि आपको आज निर्णय लेने में कुछ असमंजस रह सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है कोई स्थान परिवर्तन संबंधी सूचना भी मिल सकती हैं।
लव- पति-पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। दोस्तों के साथ घूमने-फिरने में भी बहुत अधिक समय और धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य- मानसिक काम करने की वजह से सिर दर्द व माइग्रेन रह सकता है। नींद ना आने जैसी भी समस्या रहेगी।
भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 9

मिथुन - पॉजिटिव- आज आपका पूरा ध्यान अपने स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने तथा पर्सनल कार्यों में ही लगा रहेगा। घर में नवीन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। आप पूरे जोश व ऊर्जा के साथ अपने अधिकतम कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम भी रहेंगे।
नेगेटिव- संतान पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। इस समय उनके दोस्तों तथा गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों की भी अधिकता रहेगी। जिससे आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।
व्यवसाय- व्यावसायिक कार्यों को व्यवस्थित रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। परंतु आशा के अनुरूप परिणाम हासिल नहीं होंगे। इस समय अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की चेष्टा करें, तो बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने कार्य संबंधी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।
लव- आपके मनमौजी स्वभाव के कारण जीवन साथी को कोई ठेस पहुंच सकती है। इस समय ज्यादा दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना तथा मनमानी करना घर के वातावरण को दूषित करेगा।
स्वास्थ्य- जोड़ों में दर्द रहेगा तथा मनोबल में कुछ कमीं महसूस करेंगे। योगा और व्यायाम में भी कुछ समय व्यतीत करें।
भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 6

कर्क - पॉजिटिव- भाग्य और समय आपके पक्ष में हैं, इसका भरपूर फायदा उठाएं। कोई भी नीति अपनाकर अपना काम निकालने में सक्षम रहेंगे। तथा आप अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम भी रहेंगे।
नेगेटिव- किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति की वजह से घर का माहौल कुछ दूषित हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि पारिवारिक मामले में किसी का हस्तक्षेप ना होने दें। विद्यार्थियों का इस समय अपनी पढ़ाई पर से ध्यान उचाट हो रहा है।
व्यवसाय- इस समय कारोबारी हालात की गति तो धीमी रहेगी। लेकिन आप अपनी योग्यताओं के दम पर कोई उपलब्धि भी हासिल करने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं।
लव- पति-पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर मतभेद रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि घर की बात बाहर नहीं निकले।
स्वास्थ्य- लीवर से संबंधित समस्या जैसे - गैस, अपच आदि रह सकती हैं। खानपान को बहुत अधिक व्यवस्थित रखना आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 5

सिंह - पॉजिटिव- आज आपका अधिकतर समय बाहरी कामों में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को भी अपने कंपटीशन संबंधी कार्य में सफलता हासिल होगी। आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली व दिनचर्या आपको मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ व ऊर्जावान बनाकर रखेगी।
नेगेटिव- अपरिचित या नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। क्योंकि उनकी वजह से आपको धन संबंधी नुकसान हो सकता है। इस समय अति आत्मविश्वास की स्थिति भी आपके बनते कामों को बिगाड़ देगी। कोई भी काम करने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य कर लें।
व्यवसाय- कार्य क्षेत्र में अचानक से ही आपका कोई कार्य बनने से आपको राहत मिलेगी। परंतु अपनी योजनाओं को किसी के सामने जाहिर ना करें अर्थात गुप्त रखें। अन्यथा आपके कामों में रुकावट आ सकती हैं। पारिवारिक व्यवसाय में विशेष सफलता मिलने के योग बने हुए हैं।
लव- पति-पत्नी के बीच अहम का टकराव रहेगा। तथा किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की वजह से भी घर में परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं।
स्वास्थ्य- एलर्जी तथा त्वचा संबंधी कोई दिक्कत रहेगी। साफ-सफाई तथा पॉल्यूशन से अपना बचाव रखना आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 2

कन्या - पॉजिटिव- अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी पारिवारिक मामला चल रहा है तो उसे बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है, सकारात्मक तरीके से इस पर कार्य करें। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है।
नेगेटिव- परंतु बहुत अधिक भावुकता हावी ना होने दें, ना ही किसी से ज्यादा उम्मीदें रखें, अन्यथा आपको ही नुकसान हो सकता है। इस समय बाहर की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ ना करके अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान लगाएं।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ व्यवहार करते समय अपने क्रोध व जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें। क्योंकि संबंध खराब होने से उसका नकारात्मक असर आपके काम पर भी पड़ेगा। नौकरी में भी ऑफिस का माहौल सामान्य ही बना रहेगा।
लव- वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। अविवाहितों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है।
स्वास्थ्य- काम के बोझ की वजह से थकान और तनाव रहेगा। अपने काम को दूसरों के साथ बांटने से आप मानसिक रूप से सुकून महसूस करेंगे।
भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 1

तुला - पॉजिटिव- पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत में सुधार आएगा। तथा आप दोबारा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। पारिवारिक व्यक्तियों का सहयोग भी आपके आत्म बल को और मजबूत करेगा।
नेगेटिव- परंतु शारीरिक कमजोरी की वजह से स्वभाव में क्रोध व चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति रह सकती हैं। किसी के साथ भी वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से बचें। विद्यार्थी वर्ग भी फालतू की बातों में ध्यान देकर अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में साथ के लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा। उन पर भरोसा रखना उनकी कार्य क्षमता में और अधिक वृद्धि भी करेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई टारगेट आज सरलता से पूरा हो सकता है।
लव- पारिवारिक वातावरण सुखद व शांतिपूर्ण रहेगा। तथा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगा।
स्वास्थ्य- कमजोरी की वजह से थकान व सिर दर्द की समस्या रहेगी। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 5

वृश्चिक - पॉजिटिव- किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए हितकारी रहेगी। इसलिए उस पर अवश्य ही अमल करें। व्यस्तता के बावजूद अपने मित्रों व परिवार के लिए समय निकालेंगे, इससे आपसी संबंध और अधिक मजबूत तथा मधुर होंगे।
नेगेटिव- किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घटने से मन में अवसाद तथा भय जैसी स्थिति रह सकती हैं, अपने आपको सकारात्मक बनाकर रखें। इस समय विद्यार्थियों और युवा वर्गों को किसी महत्वपूर्ण कार्य में मन मुताबिक उपलब्धि प्राप्त ना होने से चिंता रहेगी।
व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के काम पर नजर रखना जरूरी है। आपके कुछ प्रोडक्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज खोने या चोरी होने की भी आशंका है। नौकरीपेशा व्यक्ति भी अपनी फाइलें वगैराह संभालकर रखें, अन्यथा कोई इनका दुरुपयोग कर सकता है।
लव- कोई निर्णय न लेने की स्थिति में जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत ही उचित व फायदेमंद रहेगी। तथा आपसी संबंध मधुर होंगे।
स्वास्थ्य- हल्की-फुल्की मौसमी परेशानी रहेगी। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ बनाकर रख सकती है।
भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 9

धनु - पॉजिटिव- पिछले कुछ समय से चल रही स्थान परिवर्तन संबंधी योजना आज कार्य रूप में परिणत होने की संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहें। साथ ही किसी नजदीकी मित्र की सलाह भी आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होगी। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी।
नेगेटिव- किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। क्योंकि इनकी वजह से अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी।
व्यवसाय- वर्तमान परिस्थितियों की वजह से व्यवसायिक गतिविधियों का गंभीरता से मूल्यांकन करें। अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने से आपको बेहतर रिजल्ट हासिल होंगे। जनसंपर्क का दायरा भी पहले से अधिक विस्तृत होगा।
लव- व्यवसायिक समस्याओं का प्रभाव अपने परिवार व घर पर हावी ना होने दें। इस समय अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखना अति आवश्यक है।
स्वास्थ्य- खांसी, जुखाम और गला खराब रह सकता है। आयुर्वेदिक इलाज उत्तम रहेगा।
भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 9

मकर - पॉजिटिव- राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती हैं, इसलिए अपने जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करें। कोई पुराना मतभेद भी हल होने से आपकी तरक्की के रास्ते प्रशस्त होंगे।
नेगेटिव- परंतु पारिवारिक रिश्तों को भी संजोकर रखना अति आवश्यक है। कोई नकारात्मक बात घर की व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। गुस्से व रोक-टोक से उनके आत्मबल में और अधिक कमीं आएगी।
व्यवसाय- शेयर्स, सट्टा तथा रिस्क प्रवृत्ति वाले कामों में दिलचस्पी ना लें। आपके साथ कोई छल या नुकसान हो सकता है। अगर नौकरी में स्थान परिवर्तन या तबादला लेने की सोच रहे हैं तो उस पर दोबारा विचार अवश्य कर लें।
लव- पति-पत्नी के संबंधों में कुछ तकरार रहेगी, जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखना अति आवश्यक है।
स्वास्थ्य- गलत खान-पान व लापरवाही की वजह से पेट खराब रह सकता है। इसलिए सावधानी बरतें।
भाग्यशाली रंग- जामुनी, भाग्यशाली अंक- 3

कुंभ - पॉजिटिव- आपका अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, तथा कुछ समय धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करना आपके व्यक्तित्व और स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। इससे जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। जो कि आपको अपना टारगेट हासिल करने में मदद करेगा।
नेगेटिव- आज किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, आपको नुकसान हो सकता है। और ना ही किसी पर अधिक भरोसा करें। बेहतर होगा कि अपने ऊपर ही आत्मविश्वास बनाकर रखें, इससे आप अपने कार्यों को बेहतर अंजाम देने में सक्षम रहेंगे।
व्यवसाय- व्यवसाय में जो परिवर्तन संबंधी योजनाएं बन रही हैं, उन पर अपना विशेष रुप से ध्यान केंद्रित करें, आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी। तथा भविष्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी मिलने की ग्रह स्थिति बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे।
लव- पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। नजदीकी दोस्तों से मेल मुलाकात काफी प्रभावी रहेगी।
स्वास्थ्य- बदलते मौसम की वजह से एलर्जी व कुछ बेचैनी जैसी परेशानी रहेगी। पॉल्यूशन और असंतुलित खान-पान से परहेज करें।
भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 8

मीन - पॉजिटिव- इस समय निवेश संबंधी कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित रखें, आपको धन संबंधी कुछ उपलब्धियां भी हासिल होने वाली हैं। इस समय लाभदायक ग्रह गोचर चल रहा है इसका भरपूर सदुपयोग आपकी क्षमता पर निर्भर करता है।
नेगेटिव- अपने स्वभाव में अकारण ही गुस्सा, चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे जिसकी वजह कुछ खास उपलब्धि नहीं होगी। इस समय आत्म अवलोकन करना अति आवश्यक है। और किसी भी असमंजस की स्थिति में परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह ले तो उचित रहेगा।
व्यवसाय- किसी राजनीतिक व विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात व सलाह आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद व तरक्की दायक रहेगी। परंतु कोई भी डील करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच-विचार अवश्य करें। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव रह सकता है।
लव- परिवार से संबंधित किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी। अतः सभी पारिवारिक जनों में हर्ष व उल्लास जैसी स्थिति रहेगी।
स्वास्थ्य- जोड़ों में दर्द व थकान महसूस होगी। इस समय वादी व गरिष्ठ चीजों के सेवन से परहेज करें।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 8

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें