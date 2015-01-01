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  • Aaj Ka Rashifal (Horoscope Today) | Daily Rashifal (8th November 2020), Daily Zodiac Forecast: Singh Rashi, Kanya, Aries, Taurus, Gemini Cancer Libra, And Other Signs

रविवार राशिफल:चंद्र-शनि के अशुभ योग से 6 राशियों के लिए परेशानी वाला हो सकता है छुट्टी का दिन

एक घंटा पहले
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  • वज्र और विषयोग बनने के कारण सोच-समझकर लेने होंगे फैसले, कुछ लोगों के लिए हो सकता है तनाव भरा दिन

8 नवंबर, रविवार यानी आज चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है। जिससे वज्र नाम का अशुभ योग रहेगा। साथ ही चंद्रमा पर शनि की नजर पड़ने से विषयोग भी बन रहा है। इन 2 अशुभ योगों के कारण 6 राशियों के लिए छुट्टी का दिन परेशानी वाला हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर और कुंभ राशि वाल लोगों को पूरे दिन संभलकर रहना होगा। इन राशि वालों को हर फैसला सोच-समझकर लेना होगा। जल्दबाजी से भी बचना होगा। शनि-चंद्रमा के कारण तनाव और दौड़-भाग वाला दिन हो सकता है। वहीं, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले लोग सितारों के अशुभ असर से बच सकते हैं। इन 6 राशियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे।
नेगेटिव- सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अकारण ही कोई चिंता भी रह सकती है। अपने स्वभाव को संयमित रखें क्योंकि गुस्से की वजह से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। किसी प्रिय संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर मन परेशान रहेगा।
व्यवसाय- व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले किसी जानकार के साथ अच्छी तरह सलाह-मशविरा अवश्य कर लें। कड़ी मेहनत व परिश्रम से बेहतर उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम रहेंगे। नौकरी में तबादला या किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है, इसलिए सावधान रहें।
लव- घर का माहौल सुखमय तथा अनुशासित रहेगा। पति-पत्नी आपस में किसी भी प्रकार का तनाव ना उत्पन्न होने दें।
स्वास्थ्य- आज दिनभर आलस हावी रह सकता है। मौसम के अनुरूप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखें।
भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 9

वृष - पॉजिटिव- आप में हिम्मत और साहस भरपूर रहेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी तरीका अपनाकर सफलता हासिल करेंगे। किसी मनोहर जगह जाकर बदलते मौसम और प्रकृति का आनंद उठाने का भी मौका मिलेगा।
नेगेटिव- जल्दी उपलब्धि पाने की इच्छा में कुछ गलत कार्यों के प्रति रुझान रह सकता है। बेहतर होगा कि इन बातों से दूर ही रहें। किसी समारोह आदि में रिश्तेदार के साथ झड़प हो सकती हैं, बेहतर होगा कि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाएं।
व्यवसाय- समय तरक्की दायक चल रहा है। लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। मीडिया, कला, ऑनलाइन आदि से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता हासिल होगी। आर्थिक मामलों पर गंभीरता से विचार करना अति आवश्यक है।
लव- घर का वातावरण सुखद रहेगा। प्रेमी/प्रेमिका के मध्य संयम खो देने की वजह से अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं।
स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से सभी नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 6

मिथुन - पॉजिटिव- आज कुछ अनूठा या नया करने की धुन सवार रहेगी। रूपए-पैसे के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। उन्हें अपनी योग्यता व कार्य क्षमता का प्रदर्शन करने का भरपूर मौका मिलेगा।
नेगेटिव- निवेश संबंधी कार्यों में विशेष ध्यान रखें क्योंकि किसी प्रकार का धोखा होने की संभावना अधिक है। व्यक्तिगत कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी परंतु आप हिम्मत और साहस से हर असंभव कार्य को संभव भी कर लेंगे। अकस्मात ही कोई बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है।
व्यवसाय- बॉस व अधिकारियों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। धन प्राप्ति के योग प्रबल बने हुए हैं इसलिए अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रहें। सहकर्मियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी मित्र की सलाह आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी।
लव- परिवार के साथ त्योहारों की तैयारियों में व्यस्तता बनी रहेगी। उपहारों की खरीदारी में भी समय व्यतीत होगा।
स्वास्थ्य- अत्यधिक काम की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान हावी रहेगी। गलत खानपान तथा व्यसन से दूर रहें।
भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 5

कर्क - पॉजिटिव- दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां सामने आएंगी, परंतु आप अपनी सकारात्मक सोच द्वारा परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए सक्षम भी रहेंगे। आपके हाथों समाज सेवा संबंधी कोई कार्य भी संपन्न होगा, जिससे आत्मिक खुशी महसूस होगी।
नेगेटिव- आज व्यर्थ के कामों में ना उलझें। इससे समय और धन की बर्बादी ही होगी और कुछ हासिल नहीं होगा। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर कुछ मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। इस समय अपनी ईगो व गुस्से पर कंट्रोल रखना अति आवश्यक है।
व्यवसाय- तकनीकी कामों से जुड़े बिजनेस में बेहतरीन सफलता प्राप्त हो सकती हैं। परंतु ध्यान रखें कि कहीं पैसा अटक सकता है इसलिए आज धन संबंधी लेनदेन ना ही करें। नौकरी में त्योहारों की वजह से कार्यभार की अधिकता रहेगी। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है।
लव- पति-पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर के माहौल को खुशनुमा व अनुशासित बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे।
स्वास्थ्य- कार्यभार की अधिकता के कारण शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। इसलिए काम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 2

सिंह - पॉजिटिव- आज कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटित हो सकती है। नए-नए संपर्क बनेंगे। घर में कीमती वस्तुओं की शॉपिंग भी होगी। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास से कामयाबी हासिल करेंगे।
नेगेटिव- लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ सकती है। जिसकी वजह से आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचेगी। भूमि, भवन, वाहन संबंधी किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त को इस समय स्थगित ही रखें।
व्यवसाय- व्यवसायिक गतिविधियों में अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। आप अपनी प्रतिभा के दम पर कार्यस्थल पर एक नई पहचान बनाने में सक्षम रहेंगे। अधिकारी भी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे।
लव- पति-पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। घर के बुजुर्गों की सेवा सुश्रुषा में आपका विशेष योगदान रहेगा।
स्वास्थ्य- मानसिक व शारीरिक थकान की वजह से स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। इसलिए दिन का कुछ समय योगा व मेडिटेशन के लिए भी अवश्य निकालें।
भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 1

कन्या - पॉजिटिव- आज फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी जो कि भविष्य संबंधी कार्यों के लिए फायदेमंद साबित रहेगी। परिवार तथा परिवार जनों की जरूरतों व इच्छाओं को प्राथमिकता देना उनके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न करेगा।
नेगेटिव- किसी भी अपरिचित व्यक्ति से अपने व्यक्तिगत मामलों को शेयर ना करें। और ना ही अपने उसूलों और सिद्धांतों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता करें अन्यथा समाज में आपकी मान-हानि हो सकती है।
व्यवसाय- काम में विस्तार की योजना को कार्य रूप में परिणत करने का उचित समय है। परंतु शेयर, सट्टा जैसे रिस्की काम में निवेश करने से बचें। नौकरी में बॉस या अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।
लव- परिवार, जीवनसाथी तथा बच्चों के साथ बहुत ही आनंददायक और खुशनुमा समय व्यतीत होगा। परंतु किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवारिक मामलों में ना होने दें।
स्वास्थ्य- वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्योंकि गिरने या एक्सीडेंट द्वारा चोट लगने के योग बने हुए हैं।
भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

तुला - पॉजिटिव- सितारे आपके पक्ष में हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसका अंदाज खास ही होगा। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा सभी लोग आपस में मिल-जुलकर खुशी महसूस करेंगे। लोग आपसे अपने निजी मामले में सलाह-मशविरा भी करेंगे।
नेगेटिव- परंतु कभी-कभी सहनशक्ति खो देने से गुस्सा और आक्रोश हावी हो सकता है। रोजमर्रा के कई मामलों में धैर्य से काम लेने की जरूरत है। इस समय प्रयासों के बावजूद प्रतिफल ना मिलने से मन परेशान रह सकता है।
व्यवसाय- रोजगार व कामकाज में बेहतर मौके मिल सकते हैं। अपने व्यवसाय को बिना किसी रूकावट के आगे बढ़ाने में सक्षम भी रहेंगे। संपत्ति संबंधी मामलों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती हैं।
लव- दांपत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। परंतु प्रेम संबंध में किसी प्रकार की कटुता और दूरियां आ सकती हैं।
स्वास्थ्य- किसी पुराने रोग से निजात मिलेगी। और आप अपने आपको पुनः ऊर्जावान महसूस महसूस करेंगे।
भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 6

वृश्चिक - पॉजिटिव- आपका ईश्वर के प्रति विश्वास व सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व में उचित परिवर्तन ला रहा है। भविष्य संबंधी नई योजनाएं बनाएंगे तथा उस पर अमल भी करेंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे।
नेगेटिव- आपकी संवेदनशीलता का कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक रूप से कष्ट भी रहेगा। बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, तथा उनका मार्गदर्शन भी करते रहें।
व्यवसाय- व्यवसाय पर इस समय बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। चिंता ना करें, जल्दी ही आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल भी होंगे। बॉस तथा सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय अपने आत्मविश्वास को डगमगाने ना दें।
लव- घर के सदस्यों में आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा। परंतु विवाहेत्तर संबंधों को उपजने ना दें।
स्वास्थ्य- आपको सांस संबंधी परेशानी हो सकती हैं। आयुर्वेदिक इलाज लेना ज्यादा उचित रहेगा। साथ ही दिनचर्या भी व्यवस्थित रखें।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 9

धनु - पॉजिटिव- युवा वर्ग अपना कार्य हल करने के लिए हर तरह से प्रयासरत रहेंगे और कामयाब भी होंगे। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी। किसी पुराने मित्र के मिलने से पुरानी सुनहरी यादें भी ताजा होंगी।
नेगेटिव- आपका ज्यादा सीधापन या सरल स्वभाव ही आपकी कमजोरी बनेगी। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना अति आवश्यक है। आज धन संबंधी किसी प्रकार के नुकसान की भी आशंका बनी हुई है।
व्यवसाय- युवा वर्ग के कैरियर में स्थायित्व आने से सुकून रहेगा। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में गंभीरता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर त्योहारों की वजह से कामकाज की अधिकता बनी रहेगी।
लव- घरेलू जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा। खरीदारी करते समय अपने बजट का ध्यान भी अवश्य रखें।
स्वास्थ्य- बदन दर्द और बुखार जैसी समस्या रह सकती हैं। बेहतर होगा कि अपनी जांच अवश्य कराएं और उचित इलाज लें।
भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 3

मकर - पॉजिटिव- कुछ भविष्य संबंधी योजनाएं आज सार्थक साबित होगी। आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत होगी। आप अपनी मेहनत से कई नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मकता में बदलने में समर्थ रहेंगे।
नेगेटिव- कुछ राजकीय मामले उलझ सकते हैं। इस समय बहुत ही गंभीरता व सोच-विचारकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। दिल की बजाए दिमाग से काम लें। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
व्यवसाय- कामकाज में की गई लापरवाही की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए अपने काम के प्रति पूरी तरह ध्यान एकाग्रचित्त रखें। भविष्य को लेकर कोई योजना बनाएंगे तो बहुत ही सकारात्मक रहेगी। ऑफिस की राजनीति जैसे मामलों में अपने आपको तटस्थ ही रखें।
लव- पति-पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंध अपयश व बदनामी का कारण बन सकते हैं इसलिए इनसे दूर ही रहें।
स्वास्थ्य- ब्लड प्रेशर और डायबिटीक लोग अपना विशेष ध्यान रखें। बदलते मौसम का नकारात्मक प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 8

कुंभ - पॉजिटिव- आर्थिक दृष्टि के लिहाज से समय की गति आपके पक्ष में हैं। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी तथा आपके विचारों को भी सर्वोपरि रखा जाएगा। त्योहार से संबंधित खरीदारी भी संभव है।
नेगेटिव- घर में मेहमानों के आगमन से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होगा। इसलिए पारिवारिक मामलों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से लेना अति आवश्यक है। दूसरों की आलोचना करने से दूर रहें अन्यथा आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
व्यवसाय- अपनी फाइलें व पेपर्स संभालकर रखें अन्यथा कोई राजकीय परेशानी उठ सकती हैं। हिसाब-किताब के मामले में पारदर्शिता रखना जरूरी है। नौकरी में अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रहें। क्योंकि छोटी सी गलती से उच्चाधिकारियों से संबंध खराब हो सकते हैं।
लव- घर में आपका मान-सम्मान तथा वर्चस्व बना रहेगा। तथा पति-पत्नी में भी आपसी सामंजस्य का भाव रहेगा।
स्वास्थ्य- अपने खानपान व दिनचर्या को बहुत अधिक व्यवस्थित बनाकर रखें। क्योंकि गैस और बदहजमी जैसी समस्या रह सकती हैं।
भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 8

मीन - पॉजिटिव- युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर अति उत्साही रहेंगे। अचानक ही कोई बड़ा काम बनने से प्रसन्नता रहेगी। किसी निकट संबंधी के मुश्किल समय में समस्या के निवारण हेतु आपका विशेष योगदान रहेगा।
नेगेटिव- अपनी बोलचाल का लहजा थोड़ा नरम बनाकर रखें। क्योंकि जरा सी परेशानी में आप अपना आपा खो देंगे, इससे कई संबंधों में खटास आ सकती हैं। टालने की प्रवृत्ति के कारण हाथ में आई कोई उपलब्धि भी निकल सकती है
व्यवसाय- बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कार्यों में आज फायदेमंद परिस्थितियां रहेंगी। व्यापार बढ़ाने के लिए अगर लोन लेने की योजना बन रही है तो आसानी से उसकी व्यवस्था हो जाएगी। नौकरीपेशा लोग अपने पेंडिंग कामों को जल्दी ही पूरा करें, अन्यथा कोई कार्यवाही होने की आशंका है।
लव- परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने से पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। परंतु किसी निकट संबंधी द्वारा दुखद समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा।
स्वास्थ्य- कफ, कोल्ड व बुखार की समस्या रहेगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 3

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पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

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