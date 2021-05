Hindi News

Aaj Ka Tarot Card (Horoscope Today) | Daily Tarot Card (18th May 2021), Daily Tarot Card Forecast: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Singh Rashi, Kanya, Libra And Other Signs

18 मई का टैरो कार्ड का राशिफल: आज सिंह, तुला और धनु राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, पूरे होंगे काम

मीन समेत 8 राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा दिन, कुंभ राशि वाले लोगों को कामकाज को लेकर तनाव रहेगा

18 मई, मंगलवार को टैरोकार्ड के मुताबिक 12 में से 3 राशियों को दिन अच्छा रहेगा। टैरोकार्ड रीडर प्रणिता देशमुख का कहना है कि आज सिंह राशि वाले लोगों के कामकाज पूरे होंगे। तुला राशि वाले लोगों की इनकम बढ़ेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी होंगे। धनु राशि वाले लोगों को कामकाज में नए मौके मिल सकते हैं। इनके साथ ही मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वाले लोगों के लिए मिला-जुला दिन रहेगा। इन 8 राशि वालों के कामकाज तो पूरे होंगे लेकिन मेहनत ज्यादा होगी और रुकावटें भी आएंगी। इनके अलावा आज कुंभ राशि वाले लोगों के कामकाज में तनाव रहेगा। इस राशि वालों को दिनभर संभलकर भी रहना होगा।



टैरोकार्ड रीडर प्रणिता देशमुख के मुताबिक आज का टैरो कार्ड राशिफल

मेष - STRENGTH

अपने अहंकार को काबू में रखने की कोशिश करनी होगी। फिलहाल आपके द्वारा बोली गई बातों को दूसरों के द्वारा अधिक महत्व प्राप्त न होने के कारण आपके अंदर रोष उत्पन्न हो सकता है। दूसरों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश तुरंत ना करें। दूसरों की बातों से अधिक खुद की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

करियर: जीवन में बढ़ रही व्यस्तता के कारण काम के प्रति फोकस रखना कठिन हो सकता है।

लव: पार्टनर की तकलीफों को दूर करने के लिए भावनात्मक तरीके से सहयोग की आवश्यकता हो सकती है।

हेल्थ: तनाव और अधिक विचार के कारण थकान महसूस होगा।

लकी कलर: ऑरेंज, लकी नंबर: 8



वृष - SIX OF SWORDS

परिस्थिति कठिन है लेकिन ना मुमकिन नहीं इसलिए जितने प्रयत्न आपके द्वारा हो सकते हैं उतने करते रहिए। फ़िलहाल परिवार को आपके मदद की आवश्यकता होगी भावनात्मक रूप से उनके लिए आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपसे उम्र में छोटे लोगों क अधिक अकेलापन महसूस होने के कार वह आपके साथ थोड़ी दूरियां बनाए रख सकते हैं।

करियर: काम संबंधित बातों का तनाव कम होगा, लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा होने के कारण आपको काम ध्यानपूर्वक करने की आवश्यकता है।

लव: परिवार कर जोड़कर रखने के लिए पार्टनर आपका पूरा साथ देंगे।

हेल्थ: खानपान वक्त पर ना करना और नींद पूरी न होने के कारण कम उत्साह महसूस होगा।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 2

मिथुन - KNIGHT OF PENTACLES

पैसों संबंधित आवक बढ़ेगी लेकिन आप की अपेक्षा के अनुसार न होने के कारण जिन लक्ष्य को केवल पैसों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, उन्हें पूरा होने में अधिक वक्त लगेगा। दिनभर आपके स्वभाव में उतार-चढ़ाव नजर आएगा। खुद को स्थिर रखकर जीवन में क्या प्राप्त करना है इस बात पर अधिक ध्यान दें।

करियर: आपके द्वारा हो रहे काम को वरिष्ठ द्वारा अधिक कड़ी नजर से परखा जा सकता है इसलिए काम में बिल्कुल भी गलती ना होने दें।

लव: पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन में चल रही उलझन के कारण रिलेशनशिप संबंधित उनके रूचि कम नजर आ सकती है।

हेल्थ: बदन दर्द की तकलीफ दिनभर सताती रहेगी।

लकी कलर: लाल, लकी नंबर:3



कर्क - KING OF SWORDS

आज आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अपने लक्ष्य से अपना फोकस बिल्कुल भी ना हटने दे। आपके द्वारा तय की गई हर एक बात को आज ही पूरा करना होगा वरना निजी भविष्य में आपका बड़ा नुकसान होने की आशंका बन रही है।

करियर: काम संबंधित बातों के बारे में दिए गए वचन को पूरा करने की कोशिश आप करेंगे और इसके लिए आपको आसपास के लोगों के द्वारा उचित सहयोग भी प्राप्त होगा।

लव: जिस व्यक्ति के कारण जीवन में अधिक कटुता निर्माण हो रही थी, ऐसे रिलेशनशिप या व्यक्ति को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा।

हेल्थ: सेहत में जो बदलाव आप चाहते हैं उसके लिए जीवन शैली में ध्यान पूर्वक बदलाव करने की आवश्यकता होगी।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 5



सिंह - ACE OF CUPS

आज काम धीरे ही सही लेकिन प्रगति की ओर बढ़ेंगे जिसके कारण मन को शांति प्राप्त होगी। आज आपका अधिक ध्यान व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर भी होगा। खुद के द्वारा हुई गलतियों को मानकर आप उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे।

करियर: काम की जगह सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे जिसके कारण कठिन काम में आपको उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

लव: पार्टनर खुद होकर आपसी विवादों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

हेल्थ: शुगर संबंधित तकलीफ को दूर करने के लिए खानपान में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी।

लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 9



कन्या - KNIGHT OF SWORDS

जीवन संबंधित जो रफ्तार आपको अपेक्षित होती है वह आज प्राप्त होगी। घर संबंधित फैसले भी आप लेंगे लेकिन जल्दबाजी में लेने के कारण कुछ लोगों की भावनाओं को दूर्लक्षित किया जा सकता है। जिसके कारण वाद विवाद उत्पन्न नहीं होंगे लेकिन लोगों की नाराजगी आप पर बनी रहेगी।

करियर: काम संबंधित तनाव महसूस होगा लेकिन प्रेरणा प्राप्त होने के कारण आप जल्दी हार नहीं मानेंगे।

लव: रिलेशनशिप संबंधित निर्णय लेते समय पार्टनर की भावनाओं का भी आदर रखना सीखें।

हेल्थ: पेट में बढ़ती गैस तकलीफ का कारण होगी।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 1



तुला - PAGE OF CUPS

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कुछ बदलाव नजर आएंगे और इन बदलाव के अनुभवों से गुजरते वक्त आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक बात नहीं है इसलिए जीवन में आ रहे बदलाव को सकारात्मक तरीके से अपनाने की कोशिश करें।

करियर: व्यापार संबंधित लोगों को पैसों की आवक बढ़ाने का नया मार्ग प्राप्त होगा।

लव: अचानक से किसी के साथ करीब महसूस होगा और रिलेशनशिप संबंधित बातों को आपके द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।

हेल्थ: शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए होम्योपैथी द्वारा मदद प्राप्त होगी।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 3

वृश्चिक - FIVE OF PENTACLES

दूसरों की मदद करने से पहले खुद के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके आसपास सभी लोग फिलहाल किसी ना किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और कुछ हद तक वह आप पर निर्भर भी हो सकते हैं। इसलिए पहले खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें और बाद में ही बाद में लोगों की मदद करें।

करियर: कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों के द्वारा कुछ अवसर खोने की आशंका बन रही है लेकिन निजी भविष्य में कायम स्वरूपी काम आपको मिल सकता है।

लव: आपके स्वभाव के कारण पार्टनर अपनी भावनाओं को ठीक से आपके सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे।

हेल्थ: वाहन को संभाल कर चलाने की आवश्यकता होगी।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 6

धनु - KNIGHT OF CUPS

किसी भी बात की शुरुआत आप ठीक से करते हैं लेकिन थोड़ी कठिनाइयां आने के बाद आप तुरंत अपना उत्साह खो देते हैं। अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करें और जीवन में सातत्य लाने का प्रयत्न करते रहे।

करियर: विदेश में काम करने वालों को काम संबंधित नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

लव: गलत व्यक्ति के संगत के कारण आपके व्यक्तित्व पर असर हो रहा है साथ ही में रिलेशनशिप संबंधित कटुता भी निर्माण हो रही है।

हेल्थ: लो बीपी या खून संबंधित तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर: ऑरेंज, लकी नंबर: 5



मकर - NINE OF PENTACLES

आज आपको काम करते समय दूर दृष्टि रखकर ही काम करना होगा। जिस काम के द्वारा आपको तुरंत पैसा प्राप्त होता है लेकिन स्थिरता नहीं ऐसे काम को मना करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। छोटे-मोटे प्रलोभन से खुद को दूर रखने की कोशिश करें।

करियर: काम संबंधित किसी भी नियम या कायदे का उल्लंघन ना करें।

लव: घर संबंधित बातों का निर्णय पार्टनर को ही लेने दे।

हेल्थ: गर्दन और पीठ दर्द तकलीफ देगा।

लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 8

कुंभ - THE EMPEROR

काम की शुरुआत में अधिकतर तनाव महसूस होगा और घर संबंधित भी कुछ चिंताएं सताती रहेगी। हर एक व्यक्ति को केवल आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई उनको ही लड़नी है इस बात का ध्यान रहे और अपने दायरे से बाहर निकलकर किसी को भी मार्गदर्शन या मदद ना करें।

करियर: काम संबंधित खुद के ऊपर का विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

लव: पार्टनर के साथ किया गया कठोर व्यवहार रिलेशनशिप में कायम स्वरूपी दरार ला रहा है।

हेल्थ: बुजुर्गों को अधिक चिंता के कारण सेहत में बिगड़ नजर आ सकता है।

लकी कलर: ग्रे, लकी नंबर: 1

मीन - TEN OF CUPS

परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। आपके अंदर जो नकारात्मकता और अकेलापन बढ़ रहा है, वह दूर होगा। जितना आप लोगों के बारे में सोचते हैं उतने ही उतना ही कुछ लोग भी आपके बारे में सोचते हैं यह जानकर रिश्तों संबंधित विश्वास आपका बना रहेगा।

करियर: परिवार के लोगों के साथ मिलकर शुरू किए गए व्यापार में शुरुआत में फायदा नजर आएगा लेकिन इसे कायम स्वरूपी पैसों का स्त्रोत्र ना समझे।

लव: पति पत्नी आपसी विवादों को मिटाने के लिए काउंसलर की मदद ले सकते हैं।

हेल्थ: त्वचा संबंधित एलर्जी तकलीफ देगी।

लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 7