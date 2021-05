Hindi News

Aaj Ka Tarot Card (Horoscope Today) | Daily Tarot Card (23rd May 2021), Daily Tarot Card Forecast: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Singh Rashi, Kanya, Libra And Other Signs

टैरोकार्ड राशिफल: कुंभ राशि वाले लोगों को मिल सकता है मनचाही नौकरी पाने का मौका, 5 राशियों के लिए शुभ है रविवार

27 मिनट पहले



धनु और कुंभ समेत 7 राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा दिन, मकर और मीन राशि वाले लोगों को रहना होगा संभलकर

23 मई, रविवार के टैरोकार्ड के मुताबिक 12 में से 5 राशियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। टैरोकार्ड रीडर प्रणिता देशमुख बताती हैं कि आज कर्क राशि वाले लोगों की सकारात्मकता बढ़ेगी। काम पर भी ध्यान दे पाएंगे। कन्या राशि वाले लोगों के कामकाज संबंधित मुश्किलें अपने आप दूर हो सकती हैं। तुला राशि वाले लोग अपनी मेहनत से उच्च पद पा सकेंगे। कुंभ राशि वाले लोगों को आज मनचाही नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। साथ ही मीन राशि वाले लोगों के कामकाज पूरे होंगे और फायदेमंद निवेश होने के भी योग बन रहे हैं।

आज मेष, वृष, मिथुन, सिंह, धनु और मकर राशि वाले लोगों के लिए मिला-जुला दिन रहेगा। इन 6 राशि वाले लोगों को सोच-समझकर फैसले लेने होंगे और कामकाज में जल्दबाजी से भी बचना होगा। इनके साथ ही वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए नकारात्मकता और मानसिक तनाव वाला दिन रहेगा।

टैरोकार्ड रीडर प्रणिता देशमुख के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - WHEEL OF FORTUNE

परिस्थिति का अंदाजा होने के बावजूद भी उसके प्रति किसी भी प्रकार का कदम ना उठाना आपके लिए तकलीफ दायक हो सकता है। जिन समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं, खुद होकर उन्हें दूर करने की कोशिश करें। जानबूझकर नजरअंदाज की हुई बातों का गहरा असर आप पर ही दिखेगा।

करियर: काम की जगह सब लोगों के साथ संबंध ठीक से बने रहने के कारण कठिन परिस्थिति में आपको उनका सहयोग प्राप्त होगा।

लव: पार्टनर के स्वभाव के कारण खुद के ऊपर किसी भी प्रकार का असर ना होने दें।

हेल्थ: अधिक देर बैठे काम करने की वजह से सूजन या बदन दर्द की तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर: ऑरेंज, लकी नंबर: 9

वृष - JUSTICE

मन में अपयश का डर बसा रहने के कारण आप काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और केवल चिंता करने के कारण परिस्थिति में सुधार भी नहीं देख पाएंगे। काम या समस्या जिस भी प्रकार की हो केवल वर्तमान पर ध्यान देते हुए उस पर कार्य करते रहे।

करियर: कायदे संबंधित काम करने वाले लोगों को अपने क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ अधिक वक्त बिताने से नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है।

लव: पार्टनर को उनकी गलतियों का एहसास दिलाते वक्त सौम्य भाषा का प्रयोग करें।

हेल्थ: आंखों में सूजन या किसी प्रकार का इन्फेक्शन तकलीफ देगा।

लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 1

मिथुन - HERMIT

अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके खुद के अंदर क्या बदलाव लाना है इस बारे में सोच विचार किया जाएगा। आपकी परिस्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी आप लोगों की मदद करते रहेंगे और लोगों को आपकी परिस्थिति का अंदाजा ना होने के कारण वह आप से अधिक अपेक्षा रख सकते हैं जो आपके लिए तकलीफ का कारण रहेगा

करियर: शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपने मार्गदर्शक के साथ ठीक से चर्चा करके करियर संबंधित निर्णय लें।

लव: पार्टनर की तकलीफों को दूर करने की कोशिश उनसे सहमति लेने के बाद ही करें।

हेल्थ: मानसिक अवस्था ठीक न होने के कारण शारीरिक थकान भी महसूस होगी।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 2



कर्क - THE FOOL

पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते समय जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन लोगों को खुद से जोड़ कर रखना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है यह बात को ध्यान में रखें। आप के प्रति लोगों के मन में उठ रही गलतफहमी को दूर करने के लिए ठीक से संवाद बनाए रखना होगा।

करियर: आपके काम को योग्य दिशा प्राप्त होगी और सकारात्मकता बढ़ने की वजह से काम संबंधित बातों पर भी आप अधिक ध्यान देंगे।

लव: खुद की बातों में ही अधिक मगन रहने की वजह से पार्टनर को आप जाने अनजाने में दूर्लक्षित कर सकते हैं, जिसके कारण पार्टनर की नाराजगी नहीं होगी, लेकिन उनको थोड़ा दुख जरूर महसूस होगा।

हेल्थ: सेहत ठीक रहेगी।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 4

सिंह - SIX OF CUPS

खुद के प्रति नाराजगी रहने के कारण आप किसी भी प्रकार की बातों में ठीक से रुचि नहीं ले रहे हैं। खुद को अधिक आनंद किस बात से प्राप्त होता है इस बात की जानकारी ले और दुख का कारण क्या है, यह भी जान ले जिसकी वजह से जीवन संबंधित नकारात्मक बातों को दूर करना आपके लिए आसान होगा।

करियर: काम की जगह किसी व्यक्ति को आपके मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है। दूसरों की मदद करते समय अपने काम को दुर्लक्षित ना करें।

लव: मनचाहे व्यक्ति द्वारा प्रपोजल आ सकता है।

हेल्थ: स्त्रियों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जिस दर्द को आप काफी दिनों से नजरअंदाज कर रहे हैं उसी के संबंधित तकलीफ बढ़ेगी।

लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 3

कन्या - THE HANGEDMAN

जीवन में बदलाव देखने के लिए कुछ नई बातों की शुरुआत भी आपको करनी होगी। जिसके लिए आप लोगों द्वारा सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं, लेकिन किस व्यक्ति से मदद मांगनी हैं और सहयोग की अपेक्षा रखनी है ये बात तय ना होने के कारण मन में चंचलता बनी रहेगी।

करियर: काम संबंधित मुश्किलें अपने आप दूर होंगी।

लव: पार्टनर पर विश्वास बढ़ेगा और भावनात्मक तरीके से अधिक करीब महसूस करेंगे।

हेल्थ: मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 5



तुला - KING OF SWORDS

लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या सोचते हैं इसी बात को आप अधिक महत्व देने के कारण खुद की भावनाएं और खुद की इच्छा हो को आप नजरअंदाज कर रहे हैं जो आपके लिए। नाराजगी का कारण बन रहा है जो बात के लिए जो बात आपके लिए हम हैं उनको महत्व देना दूसरों को दुखाना नहीं होता इस बात को जान ले।

करियर: अपनी मेहनत द्वारा काम की जगह आप उच्च पद प्राप्त कर पाएंगे।

लव: पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन संबंधित बातों पर जरूरत से अधिक नियंत्रण रखना आपके लिए और उनके लिए उचित नहीं होगा।

हेल्थ: जोड़ों का दर्द तकलीफ दे सकता है।

लकी कलर: पर्पल, लकी नंबर: 3



वृश्चिक - SEVEN OF CUPS

काम की शुरुआत से पहले ही आप मन में नकारात्मकता रखते हैं और ठीक से प्रयत्न बिना किए ही आप परिस्थिति से आसानी से हार मान रहे हैं। आप को प्रेरणा कैसे प्राप्त होगी इस बात पर अधिक ध्यान देना होगा।

करियर: कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को उनके द्वारा हुई गलती के कारण चिंता सता सकती है।

लव: जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण महसूस हो रहा है केवल उनकी अच्छाई दिखने के कारण आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो सकता है।

हेल्थ: बद्धकोष्ठता और पाइल्स संबंधित तकलीफ होगी।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 6

धनु - EIGHT OF WANDS

आपकी योजना के अनुसार दिन की शुरुआत होगी लेकिन काम पर ठीक से ध्यान न देने के कारण फिर से तकलीफों का मुकाबला हो सकता है। अपने प्रयत्नों को जारी रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की कोशिश करें।

करियर: काम के संबंधित जिन लोगों की वजह से आपको तकलीफ हो रही थी, ऐसे लोगों के साथ दूरियां बनी रहेगी।

लव: पार्टनर के द्वारा आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश की जाएगी।

हेल्थ: जीवन शैली में किया हुआ बदलाव आपकी सेहत पर सकारात्मक बदलाव असर दिखाएगा।

लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 7

मकर - THREE OF CUPS

जो भी बात आप ठान लेते हैं उस बात को पूरा करने की कोशिश आपके द्वारा होती है। केवल योजना ना रखने के कारण आखरी वक्त आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कृति ना होना आपके ऊपर तनाव बनाती है। खुद को तनावमुक्त रखने की कोशिश करें और जीवन में व्यवस्था प्रस्थापित करने पर भी ध्यान दें।

करियर: नए काम की शुरुआत के लिए योग्य लोगों के साथ आप जुड़े रहेंगे लेकिन काम को सही तरीके से शुरू करने के लिए जरूरत से अधिक वक्त लग सकता है।

लव: जान पहचान के व्यक्ति के साथ ही विवाह तय होने की आशंका बन रही है।

हेल्थ: कंधे में जकड़न महसूस होगी।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 8



कुंभ - PAGE OF CUPS

आपके द्वारा हो रही गलतियों को सुधारने के लिए कोई व्यक्ति खुद होकर मदद का हाथ बढ़ाएंगे और यह व्यक्ति आपके लिए योग्य भी रहेगा। अचानक से जीवन में बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं जिसके कारण शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन हर एक चीज आपके भलाई के लिए और आपके फायदे के लिए हो रही है इस बात पर विश्वास रखें।

करियर: मनचाही नौकरी पाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है।

लव: पार्टनर के साथ निजी जीवन संबंधित बातों को शेयर करते समय उनकी मानसिकता और मैच्योरिटी को भी समझना होगा।

हेल्थ: धूल की एलर्जी के कारण सर्दी खांसी जैसी तकलीफ कुछ देर सता सकती है।

लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 8

मीन - EIGHT OF CUPS

जो बातें और व्यक्ति आपके जीवन से छूट गए थे उनके साथ फिर से एक बार आमना-सामना हो सकता है अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इन बातों का असर खुद पर अधिक ना होने दें। आज थोड़ी भावनात्मक तकलीफ हो सकती है लेकिन अपनी भलाई को ध्यान रखते हुए योग्य निर्णय आप ले पाएंगे।

करियर: आपके काम के द्वारा प्राप्त हुए पैसों का निवेश योग्य तरीके से करके काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे।

लव: पार्टनर के साथ बन रही नाराजगी को ठीक तरीके से बता पाना आपके लिए संभव नहीं होगा।

हेल्थ: त्वचा संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए शरीर को डिटॉक्स की आवश्यकता होगी।

लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 8