Hindi News

Jeevan mantra

Jyotish

Aaj Ka Tarot Card (Horoscope Today) | Daily Tarot Card (25th May 2021), Daily Tarot Card Forecast: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Singh Rashi, Kanya, Libra And Other Signs

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

25 मई का टैरोकार्ड राशिफल: सिंह, तुला और धनु राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा मंगलवार, फायदे वाला रहेगा दिन

2 घंटे पहले



कॉपी लिंक

कुंभ और मीन समेत 7 राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा दिन, वृष और मकर राशि वाले लोगों को रहना होगा संभलकर

25 मई, मंगलवार के टैरोकार्ड के मुताबिक 12 में से 3 राशियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। 7 राशियों के लिए दिन सामान्य और अन्य 2 राशि वालों के लिए दिन ठीक नहीं रहेगा। टैरोकार्ड रीडर प्रणिता देशमुख बताती हैं कि सिंह राशि वाले लोगों के कामकाज से बड़े लोग खुश होंगे। तुला राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बीताने का मौका मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए नए लोगों से मुलाकात करना फायदेमंद हो सकता है।

आज मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा। इन 7 राशि वाले लोगों को कामकाज में जोखिम लेने से बचना होगा। इनके साथ ही वृष और मकर राशि वाले लोगों को दिनभर संभलकर रहना होगा। इन लोगों के कामकाज में रुकावटें आने के योग बन रहे हैं।

टैरोकार्ड रीडर प्रणिता देशमुख के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - PAGE OF WANDS

अपने विचारों को बारीकी से परखकर बदलने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी दिनभर आज आपको बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन आप अपने विचार और भावनाओं पर काम करके खुद को ठीक करने की कोशिश करेंगे आपके द्वारा लिया गया हर एक कार्य आज पूरा करने की कोशिश सफल होगी।

करियर: काम की वजह से मन पर दबाव और तनाव रह सकता है लेकिन कार्य पूरा होने के कारण दिन के अंत तक आपको समाधान भी प्राप्त होगा।

लव: खुद की ही बातों में अधिक उलझी रहने के कारण पार्टनर की तकलीफ को जाने अनजाने में नजरअंदाज किया जा सकता है।

हेल्थ: सेहत में कुछ बदलाव आने के कारण सुस्ती महसूस होगी।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 8

वृष - PAGE OF CUPS

जो भी विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है उसी का उपयोग करके अपने जीवन पर अधिक फोकस बढ़ाएं। कुछ बातों को आज पीछे छोड़ना होगा खास करके जो बातें परिवार के संबंधित है या प्रॉपर्टी से जुड़े विषय के बारे में तभी आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरा फोकस कर पाएंगे।

करियर: आपके काम में काम में बाधा डालने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा सकती है। जिसकी जानकारी आपको होगी लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े।

लव: अपनी व्यक्तिगत मर्यादा को जानकर उसे बनाए रखने की आवश्यकता होगी वरना पार्टनर और आपके बीच में बना संतुलन बिगड़ सकता है।

हेल्थ: पानी कम पीने के कारण शरीर में तकलीफ होगी।

लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 2



मिथुन - THE FOOL

काम को जल्दी निपटाने की इच्छा के कारण काम की क्वालिटी पर आप ठीक से ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से भविष्य में मिलने वाले अवसर को भी आप खो सकते हैं। परिवार के लोगों के द्वारा मिल रहे सुझा सुन ले कुछ तकलीफ के जवाब उनके द्वारा ही आज प्राप्त होने वाले हैं।

करियर: काम की जगह या वास्तु में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है जिसके कारण सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपका काम संबंधित उत्साह भी बना रहेगा।

लव: किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय या रिस्क लेने से पहले पार्टनर को बताएं।

हेल्थ: सेहत संबंधित छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है जिसे नजरअंदाज ना करें।

लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 5

कर्क - TEN OF PENTACLES

परिवार संबंधित बातों पर आज अधिक ध्यान होगा जिसके कारण मन में किसी प्रकार का डर भी उत्पन्न हो सकता है जिसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य और काम पर दिखेगा। परिवार की व्यक्ति को मार्गदर्शन करते समय उनकी इच्छा और अपेक्षाओं का भी ध्यान रखें।

करियर: काम संबंधित बातों में आपकी प्रगति देखकर परिवार के लोगों को समाधान प्राप्त होगा।

लव: आप की अपेक्षा के अनुसार पार्टनर मिलने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में आपको मनचाहा पार्टनर जरूर मिलेगा।

हेल्थ: सेहत संबंधित पुरानी समस्या थोड़ी तकलीफ दे सकती है। आज मानसिक थकान भी महसूस होगी।

लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 1

सिंह - TEMPERANCE

जो भी रिश्तों के कारण आपके मन में ख्यालों का सैलाब उठता है। उन रिश्तों के और लोगों के बारे में आज सोच विचार किया जाएगा। यदि व्यक्ति समझदार है तो उसके साथ बातचीत करके संतुलन बनाने की कोशिश आपके द्वारा की जा सकती है वरना कुछ रिश्तों संबंधित आप कठोर निर्णय भी लेंगे।

करियर: काम की जगह आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी खुश रहेंगे। लेकिन उनके द्वारा सुझाए गए बदलाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

लव: रिलेशनशिप संबंधित निर्णय सोच विचार करके लिया जाएगा।

हेल्थ: सेहत को सुधारने के लिए आयुर्वेद या नेचुरोपैथी जैसे मार्ग का उपयोग करें।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 5



कन्या - ACE OF SWORDS

जिस विषय की वजह से मन में काफी बेचैनी चल रही थी वह कम होगी और आप योग्य निर्णय पर पहुंच पाएंगे। इसी निर्णय के कारण जीवन संबंधित कुछ विचारों में बड़ा बदलाव नजर आएगा और आपके लक्ष्य में भी आप कुछ हद तक बदलाव करेंगे। निर्णय गलत रहने का थोड़ा डर हो सकता है लेकिन निर्णय आपके पक्ष में ही होगा।

करियर: काम संबंधित जिम्मेदारियां कम होने के कारण नए काम पर आप ध्यान दे पाएंगे।

लव: पार्टनर और आप मिलकर एक दूसरे को योग्य निर्णय तक पहुंचने के लिए सहयोग देंगे।

हेल्थ: शुगर की तकलीफ हो सकती है खास करके लो ब्लड शुगर।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 8

तुला - THREE OF CUPS

जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। परिवार और मित्र परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। काम संबंधित जिम्मेदारियों से कुछ हद तक छुटकारा प्राप्त हो सकता है। आज मौज मस्ती पर ध्यान देंगे लेकिन गैर जिम्मेदार बर्ताव नहीं होगा।

करियर: काम संबंधित बड़ा लक्ष्य प्राप्त होने के कारण में काम की शुरुआत करने से पहले आप ब्रेक ले सकते हैं।

लव: जान पहचान के व्यक्ति द्वारा विवाह संबंधित प्रस्ताव आ सकता है।

हेल्थ: सर दर्द और साइनस जैसी तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 3



वृश्चिक - SEVEN OF PENTACLES

जीवन में आपने क्या प्राप्त किया है और क्या खोया है इस बात के बारे में अवलोकन किया जाएगा जिसके कारण अपनी प्रगति देखकर खुद की गलतियों में क्या बदलाव लाना है यह पता चलेगा और खुद की प्रगति देखकर खुद के प्रति एक आत्मविश्वास महसूस होगा जो आपके लिए और आपके लक्ष्य प्राप्ति और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

करियर: आर्थिक उत्पन्न बढ़ाने की इच्छा तीव्र होने के कारण उसी दिशा में आपके प्रयत्न बढ़ेंगे।

लव: आपके द्वारा हुई गलतियों की माफी पार्टनर द्वारा मिलने के लिए और वक्त लग सकता है।

हेल्थ: कंधे और छाती संबंधित तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर: पर्पल, लकी नंबर: 7

धनु - THE HERMIT

नए लोगों के साथ मेल मिलाप होने के कारण कुछ नई बातों के बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त होगी जिसकी वजह से आप सोच विचार कर के जीवन में क्या बदलाव लाना है, इस बात पर भी ध्यान देंगे। नए लोगों के साथ जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जीवन में नई ऊर्जा लाने के लिए प्रयत्न करें।

करियर: काम संबंधित तनाव अधिक हावी होने के कारण आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए काम से थोड़ा ब्रेक ले और खुद को विश्वास दिला कर ही काम की शुरुआत करें।

लव: पार्टनर द्वारा मिल रहा मार्गदर्शन आपके लिए उपयुक्त रहेगा।

हेल्थ: शरीर में किसी प्रकार का हार्मोनल इंबैलेंस होने के कारण सेहत संबंधित बदलाव नजर आएंगे।

लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 6

मकर - KNIGHT OF CUPS

काम की शुरुआत धीमी गति से होगी। काम को वक्त पूरा वक्त पर पूरा करने के लिए आप अचानक से ही काम की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए तनाव का कारण बन सकती है। अपने अंदर का हौसला बनाए रखना होगा और नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय अधिक जागरूकता रखें।

करियर: काम संबंधित मिल रहा प्रपोजल आगे बढ़ने के लिए वक्त लगेगा।

लव: पार्टनर द्वारा रिलेशनशिप संबंधित किसी भी प्रकार का ठोस निर्णय ना होना विवाद का कारण बन सकता है।

हेल्थ: यूरिन संबंधित तकलीफ होगी।

लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 4

कुंभ - EIGHT OF CUPS

किसी व्यक्ति के बर्ताव या उनके द्वारा कही गई बातों के कारण फिर से आप भूतकाल संबंधित बातों में खो सकते हैं और खुद को अधिक दुखी करेंगे। अपने आप को महत्व देना और अपनी महत्वाकांक्षा पर टिके रहना आपको सीखने सीखना होगा।

करियर: काम संबंधित योजना के बारे में विस्तार से चर्चा किसी के साथ भी ना करें। आपका विश्वास कम करने की कोशिश किसी के द्वारा की जा सकती है।

लव: पार्टनर्स एक दूसरे से अधिक जुड़े रहने की कोशिश करेंगे।

हेल्थ: सेहत संबंधित बदलाव देखने के लिए संयम रखना होगा और खान-पान पर नियंत्रण रखने की भी अत्यंत आवश्यकता है।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 3

मीन - THE EMPRESS

घर में और काम की जगह अपना स्थान बनाए रखने की इच्छा आपकी तीव्र होगी, लेकिन बेवजह किसी भी बात पर नियंत्रण रखने की कोशिश ना करें। जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण है उनके साथ रिश्ता किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है बात के बारे में सोच विचार करके एक दूसरे के प्रति रखी कटु भावनाओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी।

करियर: मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने काम का विस्तार बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिसके लिए काम में नयापन किस तरह से लाए इस बारे में विचार करें।

लव: पार्टनर के कारण समाधान प्राप्त होगा और जीवन में शांति भी बनी रहेगी।

हेल्थ: आपकी सेहत को ठीक करने के लिए योग्य डॉक्टर का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा।

लकी कलर: ऑरेंज, लकी नंबर: 9