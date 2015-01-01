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बुध ग्रह की राशि में बदलाव:5 जनवरी तक तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को रहना होगा संभलकर

9 मिनट पहले
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  • बुध के राशि परिवर्तन से देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, शेयर बाजार और कीमती धातुओं के दाम बढ़ सकते हैं

17 दिसंबर को धनु राशि में बुध आ गया है। इससे पहले 15 तारीख को सूर्य इस राशि में आया था। अब धनु राशि में 5 जनवरी 2021 तक बुधादित्य योग रहेगा। काशी के ज्योतिषाचार्य पं. गणेश मिश्र के मुताबिक इन 18 दिनों तक कर्क, वृश्चिक, कन्या और मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय है। लेकिन तुला, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को संभलकर रहना होगा। वहीं, मेष वृष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों के लिए मिला-जुला समय रहेगा। इस ग्रह के शुभ प्रभाव से देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। शेयर बाजार और कीमती धातुओं के दाम बढ़ सकते हैं।

बुध के राशि बदलने से पत्रकारिता, शिक्षा, लेखन, वाणी और वकालात से जुड़े लोगों की तर्क शक्ति बढ़ेगी। इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आने के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों के कामकाज में अचानक बदलाव आने की भी संभावना है। बृहस्पति की राशि में सूर्य के साथ बुध के होने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा। इन ग्रहों के प्रभाव से कई लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कुछ लोग नया और बड़ा निवेश करने की बड़ी योजनाएं बनाएंगे। बुध के प्रभाव से खरीदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही शेयर बाजार में तेजी आने की संभावना है।

शुभ : कर्क, वृश्चिक, कन्या और मीन राशि
धनु राशि में बुध के आ जाने से कर्क, वृश्चिक, कन्या और मीन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। इन राशियों के लोगों को जॉब और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। लेन-देन और निवेश में फायदा हो सकता है। इसके अलावा इन राशियों के लोग बड़े कामकाज की योजनाएं बनाएंगे। इन लोगों की तर्क शक्ति भी बढ़ेगी।

सामान्य : मेष वृष, मिथुन, सिंह और धनु राशि
बुध के राशि परिवर्तन से मेष वृष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वाले लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। इन 5 राशि वाले लोगों के सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। कामकाज को लेकर नए और बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। रोजमर्रा के कामों में मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। दौड़-भाग बनी रहेगी। साथ ही लेन-देन और निवेश सोच-समझकर करना होगा। सेहत के मामलों में इन राशि वालों को संभलकर रहना होगा।

अशुभ : तुला, मकर और कुंभ राशि
धनु राशि में बुध के आने से तुला, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को संभलकर रहना होगा। इन 3 राशियों के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। सेविंग खत्म होने और निवेश में नुकसान होने की आशंका है। लेन-देन में भी सावधानी रखनी होगी। किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। नसों से संबंधी रोग हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के कामकाज में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

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