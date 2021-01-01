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शुक्र के बाद बुध भी मकर राशि में:20 फरवरी तक कई लोगों के लिए रहेगा आर्थिक उतार-चढ़ाव वाला समय

एक घंटा पहले
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  • बुध कुंभ राशि में है लेकिन आगे बढ़ने की जगह 4 फरवरी को एक राशि पीछे यानी मकर में लौटेगा

बुध 25 जनवरी को कुंभ राशि में आ गया था। लेकिन अब 4 फरवरी को एक राशि पीछे यानी फिर से मकर राशि में आ जाएगा। वहीं, 31 जनवरी को शुक्र मकर राशि में आ गया है। मकर राशि में बुध और शुक्र की युति 20 फरवरी तक रहेगी। इन दो ग्रहों के एक ही राशि में होने से कई लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव होंगे।

काशी के ज्योतिषाचार्य पं. गणेश मिश्र बताते हैं कि पैसों का लेन-देन, निवेश, खरीदारी करते वक्त कीमत का विचार करना न करना और इच्छाएं पूरी करने के लिए खर्चा करना, इन सब बातों पर बुध और शुक्र ग्रह का असर रहता है। इसलिए जब-जब ये दोनों ग्रह राशि बदलते हैं, तब-तब लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव होते हैं।

4 फरवरी से ये दोनों ग्रह मकर राशि में रहेंगे। शनि की राशि होने से इनका मिला-जुला असर दिखेगा। इन ग्रहों के कारण धनु सहित 4 राशि वाले लोगों को धन लाभ होगा। वहीं कुंभ के साथ 6 राशि वाले लोगों के लिए सामान्य समय रहेगा यानी खर्चा होगा तो इनकम भी होगी। लेकिन मेष और कर्क राशि वाले लोगों पर इन सितारों का अशुभ असर पड़ेगा।

4 राशियों के लिए शुभ
इन 2 ग्रहों की युति बनने से वृष, मिथुन, तुला और धनु राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। इन राशियों के लोगों को लेन-देन में फायदा हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। लोन या कर्ज संबंधी रुकावटें दूर हो सकती हैं। जरूरी चीजों की खरीदारी हो सकती है। जरूरी कागजी काम पूरे हो जाएंगे।

6 राशियों के लिए मिला-जुला समय
सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए मिला-जुला समय रहेगा। इन राशियों के लोगों को धन लाभ तो होगा लेकिन खर्चा भी होगा। महंगी चीजों की खरीदारी हो सकती है। ऐसा निवेश हो सकता है जिसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। रुका हुआ पैसा तो मिलेगा लेकिन निवेश में लग जाएगा।

मेष और कर्क के लिए अशुभ समय
बुध और शुक्र की युति बनने से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। आमदनी कम और खर्चा बढ़ सकता है। पैसा उलझ सकता है। लेन-देन और निवेश में सावधानी रखनी होगी। मेहनत ज्यादा और उसके मुताबिक धन लाभ नहीं हो पाएगा। किस्मत का साथ भी नहीं मिल पाएगा।

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