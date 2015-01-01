पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Jeevan mantra
  • Jyotish
  • Diwali 2020 Pushya Nakshatra Shopping Shubh Muhurat 7 Days Timing 2020; Auspicious Time To Buy Car, Bike, House And Gold

खरीदारी का पर्व:पुष्य नक्षत्र कल सुबह 8.05 से शुरू होगा और रविवार सुबह 8.46 तक रहेगा, शनिवार को खरीदी के 7 मुहूर्त

2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुष्य नक्षत्र के साथ 3 शुभ योग बनने से और भी फायदेमंद रहेगी खरीदारी

पुष्य नक्षत्र शनिवार सुबह 8.05 से शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 8.46 तक रहेगा। दीपावली से पहले खरीदी के लिए 7 नवंबर को पुष्य नक्षत्र के साथ 3 शुभ योग और बन रहे हैं। इस दिन सुबह से देर रात तक खरीदी की जा सकेगी। इसके लिए शनिवार को रात 12 बजे तक 7 शुभ मुहूर्त रहेंगे। मान्यता है कि दीपोत्सव से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई चीजें फलदायी, लंबे समय तक स्थायी और समृद्धि देने वाली होती है।

  • इस नक्षत्र में खरीदी गई चीजें ज्यादा समय तक उपयोगी और अक्षय होती है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति माने गए हैं और शनि को इस नक्षत्र का दिशा प्रतिनिधि माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पं. गणेश मिश्र के मुताबिक बृहस्पति से शुभता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान मिलती है जबकि शनि स्थायित्व के प्रतीक हैं, इसलिए इन दोनों का योग मिलकर पुष्य नक्षत्र को शुभ और चिर स्थायी बना देता हैं।

इसलिए खास : इस बार पुष्य नक्षत्र के साथ शुभ, मित्र और रवियोग
पुष्य नक्षत्र का अबूझ मुहूर्त इसलिए भी खास बन गया है, क्योंकि इसी दिन सूर्य-चंद्रमा की स्थिति से शुभ और रवियोग बन रहा है। साथ ही शनिवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से मित्र भी रहेगा। सितारों की इस स्थिति से खरीदारी का पर्व और भी खास हो गया है।

मुहूर्त: कब क्या खरीदें
समयक्या खरीदें
सुबह 8:10 से 9:25 तकवाहन, घरेलू उपयोग की चीजें, तांबे के बर्तन, चल संपत्ति
दोपहर 12:10 से 1:25 तकआभूषण, घर की जरूरत का सामान, वाहन
दोपहर 01:26 से 2:45 तकचल-अचल संपत्ति, बचत और निवेश
दोपहर 2:46 से शाम 4:10 तककपड़े, मिठाइयां आभूषण, वाहन, प्रॉपर्टी
शाम 5:35 से 7:10 तकसोना, चांदी, तांबे के बर्तन, रत्नाभूषण
रात 8:45 से 10:25 तकसोने-चांदी के आभूषण, बहीखाता
रात 10:26 से 12:00 बजे तकबहीखाते, कम्प्यूटर, स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें