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तीज-त्योहार का कैलेंडर:जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा नया हिंदी महीना, तिल चतुर्थी और पूर्णिमा पर्व भी मनेगा इस सप्ताह

2 दिन पहले
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  • इस हफ्ते वाहन और प्रॉपर्टी खरीदी के लिए हैं विशेष मुहूर्त, हर तरह की खरीदारी और नए काम की शुरुआत के लिए मिलेंगे 4 दिन

25 से 31 जनवरी के बीच 3 व्रत और पर्व रहेंगे। इनमें हफ्ते की शुरुआत में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए मंगलवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इसके एक दिन बाद पौष महीने का आखिरी दिन यानी पूर्णिमा रहेगी। इस दिन देवी शाकंभरी का प्राकट्योत्सव भी मनाया जाएगा। साथ ही इसी दिन से पूरे माघ महीने होने वाला स्नान शुरू हो जाएगा। सप्ताह के आखिरी दिन यानी रविवार को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इसे तिल चतुर्थी या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। ज्योतिषीय नजरिये से देखा जाए तो इस हफ्ते की शुरुआत में बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और सप्ताह के आखिरी दिन वक्री हो जाएगा। साथ ही 27 तारीख को शुक्र मकर राशि में आ जाएगा। इनके अलावा इस हफ्ते वाहन और प्रॉपर्टी खरीदी के साथ ही रियल एस्टेट में निवेश के विशेष मुहूर्त है। साथ ही हर तरह की खरीदारी और नए काम की शुरुआत के लिए इस हफ्ते 4 दिन शुभ रहेंगे।

25 से 31 जनवरी तक का पंचांग
तारीख और वारतिथियांव्रत-त्योहार
25 जनवरी, सोमवारपौष शुक्लपक्ष, द्वादशी
26 जनवरी, मंगलवारपौष शुक्लपक्ष, त्रयोदशीप्रदोष व्रत
27 जनवरी, बुधवारपौष शुक्लपक्ष, चतुर्दशी
28 जनवरी, गुरुवारपौष शुक्लपक्ष, पूर्णिमा, पौष महीना खत्मपौष पूर्णिमा
29 जनवरी, शुक्रवारमाघ कृष्णपक्ष, प्रतिपदा, माघ महीना शुरू
30 जनवरी, शनिवारपौष कृष्णपक्ष, द्वितीया
31 जनवरी, रविवारपौष शुक्लपक्ष, तृतीया और चतुर्थीसकट चौथ

ज्योतिषीय नजरिये से ये सप्ताह

25 जनवरी, सोमवार - सर्वार्थसिद्धि और अमृतसिद्धि योग 27 जनवरी, बुधवार - रवियोग 28 जनवरी, गुरुवार - सर्वार्थसिद्धि और अमृतसिद्धि योग, वाहन खरीदी का विशेष मुहूर्त 29 जनवरी, शुक्रवार - प्रॉपर्टी खरीदी और रियल एस्टेट में निवेश का शुभ मुहूर्त

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