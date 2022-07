Hindi News

July 20, Tarot Card Horoscope Virgo People Will Have Income But Expenses Will Also Remain, Libra People Will Have To Be Careful In Transactions

20 जुलाई का टैरो कार्ड राशिफल: कन्या राशि वालों की इनकम होगी लेकिन खर्चा भी रहेगा, तुला राशि के लोगों को लेन-देन में रखनी होगी सावधानी

बुधवार, 20 जुलाई को मेष राशि वालों की करियर से जुड़ी उलझनें दूर हो सकती हैं। कन्या राशि वालों की इनकम होगी लेकिन खर्चा भी बना रहेगा। तुला राशि के लोगों को लेन-देन में सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों को लीडरशीप का मौका मिल सकता है। धनु राशि वालों की नौकरी या बिजनेस में विवाद की स्थिति बन सकती है। टैरो कार्ड रीडर प्रणिता देशमुख से जानिए सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा...

मेष - (ACE OF WANDS)

विचारों में आ रहे बदलाव की वजह से तकलीफ दूर हो सकती है। आपकी उलझनें भी दूर हो सकती हैं। सकारात्मक विचार रखें। जिस प्रकार से आपके अंदर बदलाव आ रहा है आपके द्वारा रखा गया लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। काफी इंतजार के बाद बड़ी खुशियां जल्द ही मिलने वाली है।

करियर: करियर संबंधित उत्पन्न हो रहे प्रश्न सुलझने लगेंगे।

लव: लव लाइफ संबंधित उत्पन्न होने वाली दुविधा को फिलहाल महत्व ना दें। अन्य बातों पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा।

हेल्थ: सेहत ठीक रहेगी पेट संबंधित बीमारी दूर होने लगेगी।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 3

वृष - (THE SUN)

सीमित विचारों के दायरे से बाहर निकलकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये फैसला आपके और अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। प्रसन्नता रहेगी। लोगों के साथ मिलते-जुलते रहने की वजह से नई बातों को सीखना आपके लिए संभव हो सकता है।

करियर: युवा वर्ग का उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिसके कारण करियर संबंधित बड़ा बदलाव देखना संभव होगा।

लव: पार्टनर और रिलेशनशिप संबंधित लिए गए निर्णय सही साबित होंगे।

हेल्थ: उल्टी और अपचन की तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 4

मिथुन - (ACE OF CUPS)

संबंधों में सुधार होगा। आपकी बनाई योजना आगे बढ़ सकती है। अभी के समय में कुछ निर्णय आपको ही स्पष्ट नहीं हुए हैं इसलिए अभी इनकी चर्चा करना टालें। आपके किसी फैसले का विरोध हो सकता है। लेकिन विचारों में आ रही स्पष्टता और आपका निश्चय पक्का होने की वजह से इस निर्णय को आप जल्दी अमल में लाएंगे।

करियर: करियर संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए करीबी व्यक्ति के द्वारा मदद प्राप्त होगी।

लव: खुद के प्रति सकारात्मक महसूस होने की वजह से रिलेशनशिप संबंधित उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता दूर होने लगेगी।

हेल्थ: गलत खानपान की वजह से सेहत पर असर नजर आ सकता है।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 5

कर्क - (SIX OF PENTACLES)

पुराने कर्मों का फल प्राप्त होना शुरू हुआ है। आपके द्वारा किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मदद प्राप्त हो सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना लोगों के साथ जुड़े रहकर मदद करने की कोशिश करें। आपके जीवन संबंधित बड़ा कार्मिक पैटर्न टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण रुकी बातों को आगे बढ़ाना संभव होगा।

करियर: क्लाइंट के साथ संबंध गहरे बनते हुए नजर आएंगे जिसके कारण नया काम प्राप्त हो सकता है।

लव: अभी के समय में केवल खुद की अपेक्षाओं पर ध्यान देना होगा।

हेल्थ: बढ़ते हुए वजन को नियंत्रण में लाना संभव हो सकता है।

लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 1



सिंह - (FIVE OF CUPS)

आपको महसूस होने वाली नकारात्मकता से बाहर निकलकर नए अवसर की तरफ ध्यान दिया जाएगा। काम की गति धीमी रहेगी लेकिन काम को पूरा करने का जज्बा आपका बना रहेगा जिसके कारण बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाना संभव हो सकता है। परिवार के लोगों का जो विश्वास आपने खोया था वह फिर से प्राप्त होगा। जिसके कारण रिलेशनशिप में सुधार नजर आ सकता है।

करियर: करियर संबंधित किसी भी बात की चिंता ना करें। अपेक्षा के अनुसार योग्य समय पर प्रगति प्राप्त होती रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत बंद हो सकती है लेकिन यह समय आप रिलेशनशिप संबंधित हुई गलतियों का अवलोकन करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे।

हेल्थ: कंधे में जकड़न महसूस होगी।

लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 2

कन्या - (TEN OF CUPS)

परिवार की चिंता दूर होती हुई नजर आ रही है। आपको प्राप्त हो रहे साथ की वजह से बड़ी समस्या को दूर कर पाना संभव होगा। पैसों की आवक बनी रहेगी। नए खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यह खर्चा उपयुक्त बातों के लिए होगा जिसके कारण जीवनशैली में सुधार नजर आ सकता है।

करियर: काम संबंधित रखा गया टारगेट वक्त से पहला पूरा होगा।

लव: परिवार की सहमति के अनुसार ही विवाह संबंधित निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा।

हेल्थ: बालों संबंधित समस्या कम होती हुई नजर आएगी।

लकी कलर: ऑरेंज, लकी नंबर: 8



तुला - (FIVE OF PENTACLES)

कठिन समय में जिन लोगों ने आप का साथ दिया था, उनके प्रति रखे हुए विचार बदलने लगेंगे। जिसके कारण सही गलत का फैसला कर पाना आपके लिए संभव हो सकता है। जिन लोगों की वजह से जीवन में कटुता या किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ उत्पन्न हो रही थी वह खुद हो कर आपके साथ दूरियां बनाए रखने की कोशिश करेंगे।

करियर: स्टॉक मार्केट क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को पैसों से संबंधित व्यवहार करते समय जागरूकता दिखाने की जरूरत होगी।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत भले ही ना हो लेकिन कठिन समय में उनका साथ प्राप्त होता रहेगा।

हेल्थ: शरीर पर लगी हुई चोट को नजरअंदाज ना करें।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 9



वृश्चिक - (SIX OF WANDS)

आज आपको नेतृत्व दिखाने का मौका मिल सकता है। किसी काम की खुद होकर जिम्मेदारी लेने की वजह से लोगों के मन में आपके प्रति रखे हुए विचार बदलते हुए नजर आएंगे। अपने अहंकार को काबू में रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। बोली गई बातों की वजह से खुद के लिए समस्या उत्पन्न ना हो इस बात का ध्यान रखें।

करियर: मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ठीक से बातचीत करना आवश्यक होगा। तभी समस्या का समाधान मिलेगा।

लव: रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

हेल्थ: शारीरिक कमजोरी तकलीफ दे सकती है।

लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 6

धनु - (THE EMPEROR)

अपनी बातों पर अड़े रहने की वजह से नए अवसर आपको नजर नहीं आ रहे हैं। जिन बातों को आपके द्वारा दूर्लक्षित किया गया था, वह बड़ी समस्या बन सकती है। जीवन संबंधित हर एक प्रकार के संतुलन को बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। केवल पैसों को महत्व देकर लिए गए निर्णय की वजह से मानसिक तकलीफ उत्पन्न हो सकती है।

करियर: काम की जगह के लोगों के साथ विवाद उत्पन्न होंगे लेकिन इसकी वजह से काम पर असर ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा।

लव: पार्टनर का साथ अपेक्षा के अनुसार मिलने के बावजूद भी अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है इस बात को जानने की कोशिश करें।

हेल्थ: पैर दर्द और शारीरिक कमजोरी बढ़ सकती है।

लकी कलर: पर्पल, लकी नंबर: 7

मकर - (NINE OF WANDS)

मन में पैदा हो रहे डर की वजह से किसी भी तरह का काम करना आपके लिए संभव नहीं होगा। लोगों से मिल रहे कमेंट्स की वजह से मानसिक दबाव महसूस करेंगे। अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी भी निर्णय को अमल में लाने की कोशिश न करें। भविष्य में पछतावा हो सकता है।

करियर: अभी का समय कठिन महसूस होगा लेकिन काम संबंधित हर एक प्रकार की तकलीफ को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करनी होगी।

लव: पार्टनर के द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से आपको दुखी महसूस हो सकता है।

हेल्थ: सर दर्द की तकलीफ अधिक रहेगी।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 4

कुंभ - (TEN OF PENTACLES)

परिवार के लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से आनंदित महसूस होगा। अपना व्यक्तिगत दायरा बनाए रखने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन पर विचार जरूर करें। भले ही आपको समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं मिलेगा लेकिन समस्या को देखने का नया नजरिया प्राप्त हो सकता है जो हल प्राप्त करा सकता है।

करियर: पारिवारिक व्यापार से जुड़े लोगों को व्यापार संबंधित नए मौके ढूंढने की जरूरत होगी।

लव: वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रहे उतार-चढ़ाव की वजह से परिवार के लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

हेल्थ: साइनस की तकलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है।

लकी कलर: ग्रे, लकी नंबर: 3

मीन - (NINE OF SWORDS)

नींद संबंधित समस्या बढ़ सकती है। दिनभर आलस और थकान हो सकता है। आपकी कार्यक्षमता पर किन बातों का असर हो रहा है इस बात को जाने। परिवार के लोगों के साथ उत्पन्न हो रहे विवादों की वजह से बेकार में चिंता रहेगी। जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्या से अधिक उसके हल पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

करियर: नौकरी करने वालों को काम से संबंधित तनाव ज्यादा महसूस हो सकता है।

लव: रिलेशनशिप में अचानक से आ रहे बदलाव की वजह से अकेलापन बढेगा।

हेल्थ: बीपी की समस्या को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी होगी।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 8