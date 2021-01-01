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टैरो राशिफल:सोमवार को मेष राशि के लोग निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें, मिथुन राशि के लोग अपनी योजनाओं को परखें

2 घंटे पहले
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  • टैरो कार्ड्स के मुताबिक आपके लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी का दिन, जानिए किन लोगों को मिलेगी सफलता

टैरो कार्ड्स के मुताबिक मेष राशि के लोग निर्णय लेते समय किसी भी तरह जल्दबाजी न करें। वरना हानि हो सकती है। मिथुन राशि के लोग अपनी योजनाओं को परखकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। टैरो रीडर प्रणिता देशमुख से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सोमवार, 1 फरवरी का दिन...

मेष - QUEEN OF CUPS

आपके मन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन इसका असर आपके काम पर या व्यक्तिगत जीवन पर ना होने दें। अपने निर्णय लेते समय जल्दबाजी करने की वजह से कुछ बातें आपके विरुद्ध काम कर रही हैं। लोगों पर जरूरत से अधिक विश्वास करना आज आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है।

करियर : मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोग काम से संबंधित दस्तावेज ठीक से पढ़कर ही काम को आगे बढ़ाएं।

लव : पार्टनर द्वारा बोली गई बातों का गलत मतलब आपके द्वारा निकाले जाने की वजह से समस्याएं पैदा होंगी।

हेल्थ : कफ और बुखार जैसी तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर : सफेद

लकी नंबर : 3

वृषभ - DEATH

पैसों से संबंधित लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। परिवार से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त होने लगेगा। परिवार के करीबी रिश्तेदार या मित्र द्वारा बड़ा सहयोग प्राप्त होने की वजह से सरकारी कामों से संबंधित या सरकारी समस्याएं से संबंधित मार्ग भी प्राप्त होगा।

करियर : काम से संबंधित आपके द्वारा लिए गए निर्णय को परिवार द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

लव : रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपसी संवाद पर काम करने की आवश्यकता होगी।

हेल्थ : पेट की जलन तकलीफ दे सकती है।

लकी कलर : नीला

लकी नंबर : 2

मिथुन - THE WORLD

यदि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने क्या तैयारी की है और आप मन से भी कितने तैयार है। इस बात को परखने की आवश्यकता होगी। एकाग्रता ना होने की वजह से छोटे कामों में भी जरूरत से अधिक देर लग सकती है।

करियर : काम से संबंधित बातों के लिए यात्रा का अवसर प्राप्त होगा।

लव : पार्टनर द्वारा आपको मानसिक आधार प्राप्त होगा।

हेल्थ : छाती और पेट के विकार तकलीफ दे सकते हैं।

लकी कलर : गुलाबी

लकी नंबर : 8

कर्क - WHEEL OF FORTUNE

अचानक से परिस्थिति पूर्णता आपके पक्ष में होगी। जिन बातों को आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, उन बातों में भी आप को प्रगति नजर आएगी। विशेषकर आज जब बात आपके लव लाइफ से जुड़ी हो, पर्सनल रिलेशंस ठीक रहेंगे। पैसों से संबंधित बड़ा फायदा आज आपको प्राप्त होगा।

करियर : काम से संबंधित नए व्यक्ति के साथ हुई मुलाकात आपके लिए नए अवसर प्राप्त करा देगी।

लव : आपसे उम्र में छोटे व्यक्ति आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे।

हेल्थ : गलत खानपान की वजह से पेट से संबंधित समस्या तकलीफ दे सकती है।

लकी कलर : ऑरेंज

लकी नंबर : 5

सिंह - FIVE OF SWORDS

काम की जगह हो रहे षड़यंत्र से दूर ही रहें। आपके द्वारा बोली गई बातों को आप के खिलाफ इस्तेमाल करके नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए व्यक्तिगत बातों के बारे में किसी के साथ भी अधिक चर्चा ना करें। परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति आपको योग्य मार्गदर्शन दिला सकते हैं।

करियर : बॉस की आप पर नाराजगी बनी रह सकती है।

लव : आप और आपके पार्टनर मिलकर किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे।

हेल्थ : पेट में बढ़ रही गैस सेहत से संबंधित बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है।

लकी कलर : हरा

लकी नंबर : 5

कन्या - TEN OF WANDS

किसी भी विषय में समाधान प्राप्त न होना आपके लिए तकलीफ का कारण होगा। करीबी व्यक्ति द्वारा बोली गई बातों की वजह से आपको मानसिक तनाव का भी सामना हो सकता है। खुद की सेहत की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सेहत की वजह से भी आप की चिंता बढ़ सकती है।

करियर : मनचाही नौकरी प्राप्त होना आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।

लव : पार्टनर के साथ बात करते वक्त आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों के बारे में जागरूकता दिखाएं।

हेल्थ : शरीर में बढ़ता हुआ वात तकलीफ का कारण बन रहा है।

लकी कलर : पीला

लकी नंबर : 1

तुला - THE HANGEDMAN

मानसिक स्थिरता प्राप्त होने की वजह से भले ही परिस्थिति आज आप के खिलाफ काम कर रही हो फिर भी इस बात की अधिक चिंता नहीं होगी। मित्रों के बदलते बर्ताव आप को उनके बारे में नई बातों की जानकारी देंगे। आज आपको आर्थिक परिस्थिति अधिक मजबूत करने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

करियर : काम से संबंधित टारगेट अपेक्षा से जल्दी ही पूरा होगा।

लव : रिलेशनशिप में स्थिरता नजर आएगी।

हेल्थ : सिर दर्द की तकलीफ दिन की शुरुआत में हो सकती है।

लकी कलर : नीला

लकी नंबर : 7

वृश्चिक - THE EMPRESS

काम और परिवार दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा। काम में प्रगति देखना और परिवार के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से आनंद प्राप्त होना दोनों बातें आपको समाधान दिलाएगी। परिवार के बच्चों की प्रगति आपके लिए खुशी का कारण होगी।

करियर : नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़े लोगों को काम से संबंधित बड़ा आर्डर प्राप्त हो सकता है।

लव : रिलेशनशिप पर आपका वर्चस्व बना रहेगा।

हेल्थ : धूल की एलर्जी की वजह से तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर : सफेद

लकी नंबर : 9

धनु - SEVEN OF SWORDS

करीबी व्यक्ति द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति ना होना आपके लिए दुख का कारण होगा। पैसों से संबंधित तकलीफें कम होने लगेंगी। लेकिन, थोड़ा और संयम दिखाने की आवश्यकता होगी। काम से संबंधित बातों में आपको कोई फंसा सकता है, इसलिए थोड़ी और जागरूकता दिखाएं।

करियर : काम से संबंधित बातों में सहकर्मी द्वारा आप की तकलीफों को बढ़ाने की कोशिश किए जा सकती है।

लव : लव लाइफ से संबंधित उत्साह आज कम महसूस होगा।

हेल्थ : कफ और सर्दी की समस्या बढ़ सकती है।

लकी कलर : पर्पल

लकी नंबर : 8

मकर - FIVE OF WANDS

सहकर्मियों में बढ़ता हुआ विवाद काम से संबंधित बातों को पूरा होने के लिए जरूर से अधिक देर लगा सकता है। परिवार के साथ भी आज वाद-विवाद होने की आशंका बन रही है। इसलिए जरूरत से अधिक किसी के साथ भी बातों में न उलझें।

करियर : एकांत में रहकर किया हुआ काम आप का टारगेट पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

लव : पार्टनर्स में बेवजह गलतफहमियां बढ़ सकती है।

हेल्थ : अपचन और उल्टी जैसी समस्याएं बच्चों को तकलीफ दे सकती हैं।

लकी कलर : पीला

लकी नंबर : 6

कुंभ - NINE OF PENTACLES

फिलहाल निर्णय लेते समय आप व्यक्तिगत बातों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके निर्णय का परिणाम दूसरों पर क्या होगा? इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है। परिवार के लोगों की जरूरतों को समझने की आवश्यकता होगी।

करियर : व्यापार से जुड़ी महिलाओं को अधिक फायदा नजर आएगा।

लव : लव लाइफ से संबंधित प्रगति समाधान कारक होगी।

हेल्थ : सेहत से संबंधित समस्याएं कम होने लगेगी।

लकी कलर : लाल

लकी नंबर : 5

मीन - TEMPERANCE

आज आपके द्वारा किए गए काम की वजह से आपको मान सम्मान तो मिलेगा ही और आपके काम की प्रगति देख कर काम से संबंधित नए अवसर किसी करीबी व्यक्ति द्वारा आपके लिए उपलब्ध किए जा सकते हैं। परिवार के साथ अधिक वक्त बिताने की कोशिश करें।

करियर : नए व्यापार से संबंधित की हुई चर्चा योग्य निर्णय तक पहुंच सकती है।

लव : पार्टनर्स में आपसी संबंध मजबूत बने रहेंगे।

हेल्थ : शुगर से संबंधित तकलीफ का सामना हो सकता है।

लकी कलर : गुलाबी

लकी नंबर : 4

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