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फरवरी का राशिफल:तुला और मीन सहित 5 राशियों के लिए अच्छा रहेगा ये महीना, नौकरी और बिजनेस में धन लाभ के योग हैं

2 घंटे पहले
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  • सिंह, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को इस महीने रहना होगा संभलकर, नुकसान के योग बन रहे हैं

फरवरी में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। इन 5 ग्रहों की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। जिससे मेष, कर्क, कन्या, तुला और मीन राशि वाले लोगों के लिए ये महीना शुभ रहेगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेगा। आर्थिक स्थितियों में भी सुधार होगा। इनके अलावा वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशि वाले लोगों पर सितारों का मिला-जुला असर रहेगा। इन 4 राशियों के लोगों को धन लाभ और फायदा तो होगा लेकिन मानसिक तनाव और सेहत संबंधी परेशानी भी रहेगी। वहीं, सिंह, मकर और कुंभ राशि के लोगों को इस महीने संभलकर रहना होगा। इन 3 राशियों के नौकरीपेशा और बिजनेस करने वाले लोगों को धन हानि हो सकती है। कामकाज में रुकावटें भी रहेंगी। साथ ही सेहत संबंधी परेशानियां रहेंगी।

काशी के ज्योतिषाचार्य पं. गणेश मिश्र के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - महीने की शुरूआत में इनकम बढ़ेगी। साथ ही खर्चा भी ज्यादा रहेगा। फायदे वाला समय रहेगा। इन दिनों साथ काम करने वाले लोगों, दोस्तो और भाइयों से भी आपको मदद मिलेगी। बिजनेस करने वाले लोगों को तरक्की मिल सकती है। सेहत संबंधी मामलों में ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। इस महीने किसी बात से आप दुखी भी हो सकते हैं। नौकरी में चुनौतियां भी आएंगी और मेहनत भी ज्यादा रहेगी।

वृष - महीने की शुरुआत ठीक रहेगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नए निवेश होने के योग बन रहे हैं। लेकिन महीने के बीच में किसी से विवाद हो सकता है। बड़े फैसले लेने में कन्फ्यूजन बना रहेगा। क्या करें, क्या न करें की स्थिति बनेगी। शादीशुदा जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। किसी बात पर परिवार में भी विवाद हो सकता है। इन सब चीजों की वजह से आत्मविश्वास में कमी आएगी। इस महीने नए कामों की शुरुआत करने से बचना होगा। पुराने कामों को निपटाने में ही समझदारी रहेगी।

मिथुन - महीने के शुरुआती दिन ठीक नहीं है। बड़े फैसले संभलकर लेने होंगे। कामकाज में सावधानी रखनी होगी। महीने के बाकि दिन ठीक रहेंगे। इस महीने कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। सोचे हुए जरूरी काम पूरे होंगे। आपको मेहनत का फायदा मिलेगा। तरक्की के भी योग बन रहे हैं। इन दिनों जमीन-जायदाद से जुड़े मामले आसानी से निपट जाएंगे। जिनका फायदा आने वाले दिनों में भी मिलेगा। सेहत के मामले में समय अच्छा रहेगा।

कर्क - इस महीने कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। दोस्त और साथ के लोगों की सलाह से आपको फायदा मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी खरीदी-बिक्री में फायदा हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। कोई नया काम या जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आसपास और साथ काम करने वाले लोगों के बीच आपकी अच्छी इमेज बनेगी। सेहत संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। इस महीने नौकरी और बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले भी होने की संभावना बन रही है।

सिंह - इस महीने कामकाज और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। नया व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस महीने कामकाज और परिवार में सामंजस्य बनाकर चलना होगा। नहीं तो विवाद हो सकता है। इस महीने कोई बनता काम बिगड़ सकता है। नौकरी या बिजनेस में काम पूरे न होने से अधिकारी नाराज हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी समय ठीक नहीं है। ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिलने की आशंका है। सेहत संबंधी मामलों में भी समय ठीक नहीं है।

कन्या - इस महीने आपको सितारों का साथ मिल सकता है। चल-अचल संपत्ति से जुड़े मामले निपट सकते हैं। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पारीवारिक मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ और दांपत्य जीवन में सुख बढ़ेगा। गलतफहमियां दूर होंगी। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धन लाभ और फायदे के योग बन रहे हैं। नए काम और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को सितारों का साथ मिल सकता है। हालांकि कामकाज में मेहनत ज्यादा होगी। लेकिन उसका फायदा भी मिल जाएगा।

तुला - नौकरीपेशा लोगों के लिए ये महीना शुभ रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। नई योजनाएं बनेंगी और उन पर काम शुरू होगा। जिनका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। इस महीने धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। इच्छाएं और शौक पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। कामकाज में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। बड़े और खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। इस महीने सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। पुरानी बीमारी से परेशानी बढ़ सकती है। दुर्घटना होने की भी आशंका है।

वृश्चिक - इस महीने कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निवेश के लिए भी ये महीना अच्छा है। इस महीने किया गया निवेश आने वाले दिनों में फायदा दे सकता है। आसपास और साथ काम करने वाले लोगों से मदद मिलेगी। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन उसका फायदा भी ज्यादा ही मिलेगा। बिजनेस में फायदेमंद फैसले और निवेश हो सकते हैं। लव लाइफ और दांपत्य जीवन के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। महीने के कुछ दिनों में खर्चा बढ़ सकता है। जिससे आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। कामकाज में लापरवाही से बचना होगा। सेहत संबंधी परेशानी भी हो सकती है।

धनु - ये महीना मिला-जुला रहेगा। इस महीने आप जरूरी कामों को अच्छे से करेंगे और उनका फायदा भी आपको मिलेगा। नए मकान से जुड़ी योजनाएं इन दिनों बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी मामले आगे बढ़ सकते हैं। इस महीने कोर्ट-कचहरी के माामलों में सफलता मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले भी हो सकते हैं। इस महीने सावधान रहना भी जरूरी है। किसी षडयंत्र के शिकार हो सकते हैं। सेहत संबंधी मामलों में संभलकर रहें। पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। कामकाज और मेहनत ज्यादा रहेगी। अपोजिट जेंडर वाले अनजान लोगों से संभलकर रहना होगा।

मकर - नौकरीपेशा और बिजनेस करने वाले लोगों को इस महीने संभलकर रहना होगा। कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। कोई बुरी खबर भी मिल सकती है। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। दुश्मन परेशान कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई षडयंत्र बन सकता है। आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। कोई राज की बात भी उजागर होने की आशंका बन रही है। इस महीने कोई अनचाही घटना भी हो सकती है। किसी की बातों में आकर गलत फैसले ले सकते हैं। इस महीने मेहनत ज्यादा करनी होगी। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। भाइयों या परिवार के साथ संपत्ति से जुड़े मामले का निपटारा होगा।

कुंभ - महीने की शुरुआत में विवाद हो सकता है। थोड़े से फायदे के लिए गलत लोगों से सौदा कर सकते हैं। इस समय बिजनेस में जोखिम न लेना ही समझदारी होगी। सुख-सुविधाओं वाली चीजों पर खर्चा हो सकता है। कामकाज और मेहनत ज्यादा रहेगी। मन में अनजाना डर बना रहेगा। पुरानी गलतियों का नुकसान भी इस महीने हो सकता है। भाइयों, दोस्तो या साथ काम करने वाले लोगों से विवाद हो सकता है। परिवार में किसी की तबियत बिगड़ सकती है। इस महीने यात्रा के भी योग बन रहे हैं। सोच-विचारकर ही कोई काम करना होगा। उधार पैसा देने से बचें। सेहत संबंधी मामलों में संभलकर रहें।

मीन - महीने के शुरुआती दिनों में जरूरी और बड़े काम पूरे होंगे। यात्रा या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है। कामकाज की तारीफ होगी। नई योजनाएं बनेंगी। नए काम शुरू हो सकते हैं। किसी खास और प्रभावशाली इंसान से मुलाकात हो सकती है। इस महीने चल-अचल संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं। कुछ खास लोगों की मदद मिल सकती है। सेहत संबंधी मामलों में ध्यान देना होगा। बिजनेस करने वाले लोग संभलकर लेन-देन करेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं। किसी को उधार पैसा न दें।

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