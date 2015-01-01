पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Jeevan mantra
  • Jyotish
  • Rashifal Saptahik Horoscope November 2nd Week 2020: November Weekly Rashifal 2020, Aries Mesh Vrishab Weekly Horoscope, Saptahik Horoscope Leo Virgo Libra Scorpio

साप्ताहिक भविष्य:6 राशियों के लिए अच्छा रहेगा नवंबर का दूसरा हफ्ता, तुला और कुंभ राशि वालों को रहना होगा ज्यादा संभलकर

2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 8 से 14 नवंबर के बीच बनेंगे 2 शुभ और 2 अशुभ योग इस कारण मकर सहित 4 राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा ये सप्ताह

8 से 14 नवंबर के बीच ग्रहों की शुभ-अशुभ स्थिति के कारण नवंबर का दूसरा सप्ताह कुछ लोगों के लिए अच्छा रहेगा और इन दिनों कुछ लोगों का संभलकर भी रहना होगा। एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक मेष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता शुभ रहेगा। वहीं, वृष, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशियों के लिए मिला-जुला समय है। इनके अलावा तुला और कुंभ राशि वाले लोगों को इन दिनों में ज्यादा संभलकर रहना होगा।

इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति
8 से 14 नवंबर के बीच चंद्रमा कर्क से तुला राशि तक जाएगा। जिससे इन दिनों में 2 शुभ और 2 अशुभ योग बन रहे हैं। इस हफ्ते के शुरुआती 2 दिनों में चंद्रमा और शनि आमने-सामने होने से विषयोग बना रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि होने से शुभ योग बनेगा। सप्ताह के बीच में चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध होने से महालक्ष्मी योग भी बन रहा है। इसलिए हफ्ते के बीच के दो दिन कई लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं। सप्ताह के आखिरी दिनों में तुला राशि में चंद्रमा, बुध और सूर्य रहेंगे। इन 3 ग्रहों पर सूर्य की दृष्टि होने से कई लोगों के खर्चे और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

एस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक 12 राशियों का फल

मेष - पॉजिटिव- आप धार्मिक कार्यों तथा आयोजन में व्यस्त रहेंगे। आपका सिद्धांत वादी तथा व्यापक दृष्टिकोण समाज में आपकी छवि को और अधिक निखारेगा। कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने के भी उचित योग बने हुए हैं। नेगेटिव- किसी बच्चे के विवाहित जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती हैं। परंतु धैर्य और विवेक द्वारा मुश्किल समस्या का हल भी निकाल लेंगे। घर की देखरेख तथा विलासिता संबंधी चीजों पर खर्च होने से बजट गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय- आज आप कामाज में कुछ ठोस व महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होंगे। कामकाज का बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी कार्य क्षमता व कुशलता द्वारा हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। लव- आपके कार्य में जीवनसाथी का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा। तथा आपसी संबंधों में नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है।

वृष - पॉजिटिव- नवीन कार्य संबंधी योजना बनेगी। और ये योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित भी हो जाएंगी। घर के निर्माण संबंधी रुके हुए कार्य दोबारा से गति पकड़ेंगे। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और सलाह से कुछ नए कार्यों से संबंधित रूपरेखा भी बनेगी। नेगेटिव- परंतु लोगों से संपर्क स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा या विश्वास करते हैं वही आपके साथ विश्वासघात करेगा। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। व्यवसाय- व्यवसायिक गतिविधियां पहले जैसी ही चलती रहेंगी। अपने राज व रहस्य किसी को ना बताएं। गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। काम के प्रति आपके उत्साह व जोश में भी कुछ कमीं रह सकती है। आर्थिक मामलों में भी हाथ तंग रहेगा। लव- पति-पत्नी में आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा। और इसका प्रभाव घर-परिवार पर भी पड़ सकता है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। स्वास्थ्य- स्त्रियां जोड़ों के दर्द या स्त्री जनित रोगों की वजह से परेशान रहेंगी। काम के साथ अपना ध्यान रखना भी अति आवश्यक है।

मिथुन - पॉजिटिव- आपका अपने व्यक्तित्व व रहन-सहन के प्रति अधिक सजग रहना लोगों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा। साथ ही समाज में आप की छवि को और अधिक निखारेगा। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके मान-सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। नेगेटिव- धन संबंधी किसी प्रकार के लेन-देन में सावधानी रखें। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है तथा आप आर्थिक परेशानियों में भी उलझ जाएंगे। भूमि संबंधी खरीद-फरोख्त करते समय भी पेपर वर्क को बहुत अधिक ध्यान से करें। व्यवसाय- कार्य क्षेत्र में अपने काम की क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी पर भी ध्यान रखें। महत्वपूर्ण आर्डर मिलने की संभावना है। इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पर ही केंद्रित रखें। लव- अपने व्यस्त समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालेंगे। तथा मनोरंजन संबंधी कार्य में समय व्यतीत करना दिन भर के तनाव से मुक्त करेगा। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की चिंता ना करें।

कर्क - पॉजिटिव- अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए पहले आत्म अवलोकन अवश्य करें। इससे आपके अंदर मानसिक शांति व ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह बहुत ही उत्तम है। दृढ़ निश्चय के साथ काम करने से आपकी योजनाएं अवश्य सफल होगी। नेगेटिव- परंतु दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता व आत्म बल पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए समय उत्तम नहीं है। किसी नजदीकी व्यक्ति की समस्या में आपको उसकी सहायता करनी पड़ सकती है। व्यवसाय- बिजनेस एरिया में आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ आपका उचित तालमेल रहने से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के कार्यों से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। लव- किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी। घर के सदस्यों में भी आपसी तालमेल प्रेमपूर्ण बना रहेगा। स्वास्थ्य- गैस व कब्ज जैसी शिकायत रह सकती हैं। अपनी दिनचर्या व खान-पान को व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है।

सिंह - पॉजिटिव- किसी भी गतिविधि में दिल की बजाय दिमाग से काम लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर गंभीर और लाभदायक विचार-विमर्श होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी संपन्न हो सकता है। नेगेटिव- काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। जिसका असर परिवार की व्यवस्था को खराब कर सकता है। अपने स्वभाव में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अच्छे साहित्य और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। व्यवसाय- किसी अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति की सलाह और मदद आपके बिजनेस को नई दिशा देगी। वर्तमान कार्यप्रणाली में नई-नई तकनीक अपनाकर आप और अधिक बेहतर कार्य कर पाएंगे। लव- घर की देखभाल में पति-पत्नी दोनों का सहयोग वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ना उपजने दें।

कन्या - पॉजिटिव- बच्चों की समस्या में आपका सहयोग उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत करेगा। विद्यार्थियों को भी प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह शुभता पूर्ण व्यतीत होगा। नेगेटिव- अचानक ही किसी खर्च के आने से आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती हैं। इसलिए अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाकर रखें। किसी चचेरे भाई-बहन से वाद-विवाद तथा मनमुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। संबंधों को मधुर बनाकर रखें। व्यवसाय- व्यवसाय में जो विस्तार संबंधी योजनाएं बना रहे हैं, उस पर लापरवाही ना करके गंभीरता से कार्य करें। क्योंकि समय उत्तम है और ये योजनाएं आपके लिए लाभदायक साबित होने वाली है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर काम की अधिकता बनी रहेगी। लव- पारिवारिक वातावरण को मधुर बनाकर रखने के लिए खुद के गुस्से तथा टोका-टाकी वाले स्वभाव को बदलना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य- हल्का बुखार, बदन दर्द जैसी शिकायत रहेगी। अपना ध्यान रखना पहली प्राथमिकता है।

तुला - पॉजिटिव- आपका अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ना और सेवा कार्य करना बहुत ही उचित निर्णय है। परंतु इसके साथ-साथ अपनी तथा अपने परिवार की जरूरतों के प्रति भी जागरूक रहें। अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी महत्व देना अति आवश्यक है। नेगेटिव- मेहनत के अनुरूप अभी उचित प्रणाम हासिल नहीं होंगे। परंतु इसके लिए तनाव हावी ना होने दें और धैर्य बनाकर रखें। क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियां ही ज्यादा पक्ष में नहीं है। किसी पर संदेह करना आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। व्यवसाय- अपने व्यक्तिगत कामों की वजह से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ काम रुक सकते हैं। मशीनरी आदि से जुड़े बिजनेस में काम करते वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। क्योंकि चोट या दुर्घटना होने जैसी आशंका बन रही है। लव- पति-पत्नी के बीच छोटी सी बात को लेकर तकरार हो जाएगी। ध्यान रखें कि घर की बात बाहर ना निकले। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परंतु अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित ही रखें।

वृश्चिक - पॉजिटिव- यह सप्ताह आपको मिश्रित फल प्रदान करेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहेगा तथा परीक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद घर की व्यवस्था को उत्तम बनाकर रखेगा। नेगेटिव- आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। आप अपनी सुख-सुविधाओं को नजरअंदाज करके दूसरों के लिए अत्यधिक समय व्यतीत करेंगे। जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। व्यवसाय- व्यवसायिक नजरिये से समय ज्यादा अच्छा नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अपनी योजनाओं व कार्यप्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करें। बल्कि गुप्त तरीके से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें। ऑफिस का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा। लव- वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। युवाओं का प्रेम संबंधों के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य- कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें। ज्यादा मेहनत की वजह से कमजोरी आ सकती हैं।

धनु - पॉजिटिव- जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें, इससे आपके अंदर चल रही कई गलतफहमियां सुलझेंगी। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बढ़ता विश्वास भी आपको शांति और मानसिक सुख प्रदान करेगा। नेगेटिव- बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान हटाएं। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से मामूली सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को ज्यादा तूल ना दें। व्यवसाय- मीडिया तथा कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण आर्डर मिलने की संभावना है। अपने काम के प्रति ध्यान केंद्रित रखें। नौकरीपेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा। लव- पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। स्वास्थ्य- स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें।

मकर - पॉजिटिव- यह समय भावुकता के बजाय व्यवहारिक सोच रखने का है। आपकी बुद्धिमानी तथा व्यापारिक रवैया आपके लिए लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करेगा। किसी रिश्तेदार के यहां धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अफसर भी मिलेगा। नेगेटिव- अपने नजदीकी लोगों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहना अति आवश्यक है। क्योंकि कोई वाद-विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी को पैसा उधार ना दें क्योंकि वापसी की संभावना मुश्किल है। व्यवसाय- मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े कामों में अपना समय न बिगाड़ें। सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी किसी नए काम में हाथ डालने का उचित समय नहीं है। लव- अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना बनी हुई है। तथा परिवार में भी खुशी भरा माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य- तनाव का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता व मनोबल पर पड़ सकता है। मेडिटेशन व योगा का सहारा लें।

कुंभ - पॉजिटिव- पिछले कुछ समय से अपने नजदीकी लोगों के साथ चल रही गलतफहमिओं का निराकरण होगा। तथा आशा व उम्मीद की नई किरण का उदय होगा। संपत्ति के बंटवारे संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से आसानी से सुलझ जाएंगे। नेगेटिव- अपने क्रोध व वाणी पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। बिना सोचे-समझे कोई काम ना करें। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने अध्ययन व कैरियर के साथ कोई समझौता ना करें। अन्यथा भविष्य में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यवसाय- तेजी-मंदी व शेयर्स में भूलकर भी पैसा ना लगाएं। अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों तथा हरकतों पर पैनी नजर भी रखना आवश्यक है। जलन की भावना से वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लव- आपकी परेशानियों में परिवार जनों का पूरा सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित होने संबंधी योजनाएं भी बनेगी। स्वास्थ्य- गिरने या चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं।

मीन - पॉजिटिव- राजनीतिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा तथा यह संपर्क आपके लिए शुभ अवसर भी लेकर आएंगे। संपत्ति संबंधी चल रहा कोई विवाद भी हल हो सकता है इसलिए उसके लिए प्रयासरत रहें। नेगेटिव- किसी प्रकार की चोट या दुर्घटना जैसी ग्रह स्थितियां बनी हुई है इसलिए कोई भी यात्रा स्थगित रखें और वाहन का इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की बजाय मौज मस्ती में ज्यादा लग रहा है इसलिए उन पर अंकुश लगाकर रखना अति आवश्यक है। व्यवसाय- बिजनेस में सूझबूझ और समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कर्मचारियों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। उनका पूर्ण सहयोग आपके कार्यक्षेत्र में बना रहेगा। आय के स्रोतों में भी बढ़ोतरी होगी। लव- आपके हर कदम पर जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मबल को और अधिक मजबूत करेगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह में परिणित होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य- मौसम की वजह से एलर्जी संबंधी कोई शिकायत महसूस हो सकती हैं। बदलते मौसम से अपना बचाव रखना आवश्यक है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें