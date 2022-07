18 जुलाई का टैरोकार्ड राशिफल:आज कुंभ राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं, कर्क और तुला राशि के लोगों को मिलेगा फायदा

Hindi News

Tarot Card Horoscope Of July 18: Today The Expenses Of Aquarius People May Increase, Cancer And Libra People Will Get Benefit

18 जुलाई का टैरोकार्ड राशिफल: आज कुंभ राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं, कर्क और तुला राशि के लोगों को मिलेगा फायदा

सोमवार, 18 जुलाई को मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे बदलाव वाला दिन रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। कर्क और तुला राशि वालों को फायदा मिलेगा। धनु राशि की नौकरीपेशा महिलाओं को तरक्की मिल सकती है। मकर राशि के लोगों को सावधान रहना होगा और कुंभ वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर प्रणिता देशमुख से जानिए सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा...

मेष - (THE EMPEROR)

अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको योग्य मार्ग प्राप्त हुआ है। केवल मेहनत लेते हुए पूरी एकाग्रता के साथ काम करते रहना आवश्यक होगा। अभी के समय में किसी भी विषय की वजह से अपना ध्यान भटकने ना दें। अभी का समय कठिनाई और अपेक्षा से कई गुना ज्यादा मेहनत कराने वाला होगा। लेकिन फल की प्राप्ति भी उतनी ही होने वाली है। इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल ना डरें।

करियर: काम की जगह के लोगों के साथ उत्पन्न हो रही नाराजगी को तुरंत मिटाने की कोशिश करें।

लव: पार्टनर के साथ दूरियां महसूस होंगी, लेकिन एक दूसरे के प्रति रखे हुए नकारात्मक विचार पूरी तरह से मिटते हुए नजर आ रहे हैं।

हेल्थ: मानसिक स्वरूप से थकान महसूस हो सकती है जिसका असर सेहत पर नजर आएगा।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 2

वृष - (KNIGHT OF CUPS) जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है। यह काम संबंधित भी हो सकता है या रिलेशनशिप संबंधित लेकिन यह प्रस्ताव आपके लिए अत्यंत उपयुक्त साबित होने वाला है। अपनी भावनाओं को अन्य लोगों के सामने रखने से पहले उनकी क्षमता का अंदाजा लेना आवश्यक होगा। जब तक मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करते तब तक काम की शुरुआत ना करें। करियर: युवा वर्ग को अपेक्षा के अनुसार काम संबंधित अवसर मिलते रहेंगे। विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। लव: विवाह संबंधित निर्णय धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। हेल्थ: शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 1

मिथुन - (THE DEVIL) अपेक्षा के अनुसार बातें आगे बढ़ने लगेंगी और अचानक से परिस्थिति में आया हुआ बदलाव आपको चौंका दे सकता है। यह बदलाव को अपनाते समय शुरुआत में दुविधा महसूस होगी लेकिन आपके जीवन को योग्य और नई दिशा देने वाला यह अवसर है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अभी तक काम कर रहे थे उससे कई गुना बेहतरीन अवसर आपके सामने आएगा। करियर: काम संबंधित प्राप्त हो रहे किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आर्थिक परिस्थिति में सुधार तुरंत नजर आएगा। लव: रिलेशनशिप संबंधित महसूस होने वाले बदलाव को रोकने की कोशिश बिल्कुल न करें। हेल्थ: पेट की जलन तकलीफ दायक हो सकती है। लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 5

कर्क - (FOUR OF WANDS) आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक रूप से बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है जिसके कारण अभी तक अटके हुए निर्णय को आगे बढ़ाना संभव होगा। रिलेशनशिप संबंधित महसूस होने वाली तकलीफ दूर होने लगेंगी और पार्टनर एक दूसरे के अधिक करीब महसूस करने लगेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से परिवार के लोग भी समाधानी और आनंदित हो सकते हैं। करियर: काम संबंधित प्राप्त हो रहे अवसर की वजह से आर्थिक परिस्थिति में सुधार दिखेगा और आपको प्रसिद्ध भी प्राप्त होगी। लव: पार्टनर के साथ विवाह संबंधित निर्णय अचानक से लिया जा सकता है। हेल्थ: सेहत को ठीक रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 3 सिंह - (SIX OF CUPS) प्रॉपर्टी संबंधित अटके हुए व्यवहार को आगे बढ़ाना संभव हो सकता है। लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही मदद की वजह से अटके हुए कई सारे कामों को आगे बढ़ाना संभव होगा। दूर के रिश्तेदारों के साथ बातचीत होने की वजह से महत्वपूर्ण बात संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। अभी के समय में किसी भी व्यक्ति के साथ के विवादों को मिटाते समय भावनाओं को महत्व देने की आवश्यकता होगी। करियर: युवा वर्ग को प्राप्त हो रहे हर एक अवसर का फायदा उठाने की आवश्यकता है। अभी के समय में भले ही बड़ा अवसर प्राप्त न हो, लेकिन यह छोटी बातें ही आपको आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त साबित होगी। लव: पार्टनर के द्वारा सरप्राइस प्राप्त हो सकता है। हेल्थ: अपचन की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। खान-पान पर ध्यान दे। लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 4

कन्या - (EIGHT OF PENTACLES) योजना में आ रहे बदलाव की वजह से कुछ हद तक आपको चिंतित महसूस हो सकता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते रहेंगे जिसके कारण परिस्थिति भले ही सकारात्मक ना हो लेकिन नई समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति चिंतित महसूस हो सकता है। करियर: काम संबंधित सुव्यवस्था बनी रहेगी। लव: रिलेशनशिप संबंधित जो नकारात्मकता महसूस होती है उसे दूर करने की कोशिश करें। हेल्थ: सर्दी खांसी की तकलीफ बढ़ सकती है। लकी कलर: ऑरेंज, लकी नंबर: 7

तुला - (JUSTICE) जिन बातों में आप पीछे छूट रहे थे या परिस्थिति बदल नहीं रही थी उनमें बदलाव नजर आएगा। आपके अंदर का विश्वास धीरे-धीरे बढ़ रहा है जिसके कारण कठिन निर्णय को अमल में लाने की कोशिश आपके द्वारा की जा सकती है। परिवार के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का बड़ा व्यवहार आज के दिन बिल्कुल न करें। करियर: काम से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के द्वारा आपको फायदा प्राप्त होगा। लव: पार्टनर्स एक दूसरे को वक़्त देने की कोशिश करें। हेल्थ: बदन दर्द या बदन में जकड़न महसूस हो सकती है। लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 6

वृश्चिक - (FOUR OF SWORDS) हर एक बात संबंधित चिंतित महसूस होने की वजह से आप अपनी कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता दोनों को भी खो रहे हैं। लोगों की कृति को जरूरत से अधिक महत्व देने की वजह से आप किसी भी प्रकार का कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। लोगों की नाराजगी का भले ही सामना करना पड़े, लेकिन आपको खुद को बेहतरीन बनाने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। करियर: व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को व्यवहार करते समय पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। लव: रिलेशनशिप में महसूस होने वाले उतार-चढ़ाव नकारात्मक नहीं है केवल जीवन का हिस्सा है इस बात को समझे। हेल्थ: बदलते वातावरण का असर सेहत पर नजर आ सकता है। लकी कलर: पर्पल, लकी नंबर: 9

धनु - (THE EMPRESS) किसी भी प्रकार के व्यवहार करते समय सही गलत का ठीक से निर्णय लेना आपके लिए आवश्यक होगा। पैसों संबंधित व्यवहार करते समय अधिक जागरूकता दिखाएं। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। परिस्थिति अभी आप के पक्ष में है महत्वपूर्ण कामों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश बढ़ाते रहे। करियर: नौकरी करने वाली महिलाओं को तरक्की प्राप्त हो सकती है। लव: अपने कर्तव्य और पार्टनर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनमें संतुलन बनाए रखना होगा। हेल्थ:सेहत ठीक रहेगी एसिडिटी की समस्या को नियंत्रण में रखें। लकी कलर: ग्रे, लकी नंबर: 8

मकर - (QUEEN OF WANDS) आपके द्वारा की गई जिद की वजह से लोग आपकी मर्जी के अनुसार निर्णय में बदलाव लाएंगे लेकिन उनके मन में जो कटुता उत्पन्न हो रही है, उसे भी समझने की कोशिश करनी होगी। परिवार के लोग आपके प्रति रखे हुए प्रेम और आदर के कारण आपसे सहमत होते हैं इस बात का गलत फायदा ना उठाएं। करियर: प्रॉपर्टी संबंधित व्यवहार करते समय दस्तावेज की ठीक से जांच पड़ताल करनी होगी। लव: पार्टनर और परिवार के लोगों में संवाद ठीक से ना बने रहना आप के लिए चिंता का कारण हो सकता है। हेल्थ: बदन दर्द की तकलीफ हो सकती है। लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 5

कुंभ -(THREE OF PENTACLES) घर की सजावट में बदलाव लाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी जिसके लिए जरूरत से अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। पैसों की आवक जावक में संतुलन बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। अभी के समय में खर्चों में हो रही बड़ोती भविष्य में चिंता का कारण बन सकती है। करियर: परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर व्यापार की शुरुआत की जा सकती है। लव:लव रिलेशनशिप संबंधित किसी भी प्रकार के निर्णय को आगे बढ़ाने से पहले परिवार के लोगों के साथ चर्चा जरूर करें। हेल्थ: घबराहट और बेचैनी दिनभर सता सकती है। लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 8

मीन - (PAGE OF PENTACLES) अपनी क्षमता के अनुसार कर्तव्य को निभाने की कोशिश करें। क्षमता से अधिक ली गई जिम्मेदारी आप का नुकसान करा सकती है। साथ में काम भी पूरा नहीं होगा। लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहे सुझाव पर ध्यान दें। अभी के समय में कई लोगों के द्वारा आप को मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है जो जीवन को बेहतरीन बनाएगा। करियर: पैसों संबंधित फायदा अभी के समय में भले ही कम नजर आ रहा हो लेकिन काम के द्वारा प्राप्त हो रहे ज्ञान की वजह से जल्दी ही आप को प्रगति मिलेगी। लव: पार्टनर की हर एक छोटी बात पर ध्यान देना आवश्यक होगा। हेल्थ: शरीर में विटामिन की कमी महसूस हो सकती है। लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 3