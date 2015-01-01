पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

टैरो राशिफल:मेष से मीन तक, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार, सफलता के लिए क्या करें और क्या न करें

13 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • टैरो कार्ड्स के मुताबिक 18 दिसंबर को मेष राशि के लोगों का मन काम में नहीं लगेगा, वृष राशि के लोग आत्मविश्वास बनाए रखें

टैरो कार्ड्स के अनुसार शुक्रवार, 18 दिसंबर कुछ राशियों के लिए पक्ष का रहेगा। इन्हें सफलता के साथ ही मान-सम्मान भी मिलेगा। मेष और वृष के लोगों का मन काम में नहीं लगेगा, इन्हें आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। टैरो रीडर प्रणिता देशमुख से जानिए सभी 12 राशियों के लिए शुक्रवार, 18 दिसंबर का दिन कैसा रह सकता है...

मेष - THE HIGH PRIESTESS

आज आप पर आलस्य और उदासीनता दोनों का भी प्रभाव बना रहेगा जिसकी वजह से किसी भी बात में आपका मन लगना कठिन हो सकता है। आपकी भावनाओं को परिवार के व्यक्ति द्वारा ना समझ पाना आपके लिए तकलीफ दायक होगा। यदि किसी बात की अधिक तकलीफ हो रही हो तो उस बात के बारे में किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करें या अपनी भावनाओं को ठीक तरीके से पेश करने की कोशिश करें।

करियर : उच्च शिक्षण की अपेक्षा रखने वालों को और मेहनत लेने की आवश्यकता होगी।

लव : पार्टनर की नकारात्मक बातें भी आज पता चल सकती है।

हेल्थ : शारीरिक कमजोरी महसूस होगी।

लकी कलर : नीला

लकी नंबर : 2

वृषभ - THE EMPRESS

आज भले ही आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही होगी, फिर भी खुद के साथ सकारात्मक संवाद बना कर आप अपने आत्मविश्वास को फिर से बढ़ा पाएंगे। आपके अंदर चल रही भावनात्मक उलझनें किसी और के सामने प्रकट कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मित्र परिवार के साथ बिताया वक्त आपको आनंद देगा।

करियर : काम संबंधित बातों में डेडीकेशन बढ़ेगा।

लव : पार्टनर द्वारा आपको आनंद और आत्मविश्वास प्राप्त होगा।

हेल्थ : महिलाओं को सेहत ठीक रखने के लिए पूरा आराम करने की आवश्यकता होगी।

लकी कलर : हरा

लकी नंबर : 8

मिथुन - NINE OF WANDS

आप लोगों से या तो अधिक करीब रहते हैं या फिर अधिक दूर इन दोनों बातों में संतुलन बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी बदलते बर्ताव की वजह से कोई भी रिश्ता अधिक समय तक टिका पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। व्यक्ति की योग्यता परख कर उन पर भरोसा करें।

करियर : काम संबंधित तकलीफ आज बढ़ सकती है।

लव : भूतकाल की घटनाओं को भूलकर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहें।

हेल्थ : अधिक तनाव की वजह से शारीरिक तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर : ऑरेंज

लकी नंबर : 1

कर्क - NINE OF PENTACLES

यदि आपको अपनी परिस्थिति में बदलाव लाना है तो प्रयत्नों को और बढ़ाना होगा, फिलहाल परिस्थिति आप के पक्ष में है। इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करें। काम से संबंधित बातों को नजरअंदाज न करें। आपके ऊपर बनी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रयत्न आपके द्वारा किए जाएंगे। यदि कोई जिम्मेदारी आप ठीक से नहीं पूरी कर सकते हैं तो उस बात का अधिक तनाव न लें।

करियर : काम से संबंधित नया मौका आज प्राप्त होगा।

लव : रिलेशनशिप के प्रति सकारात्मकता बनाने की कोशिश करते रहें।

हेल्थ : गले की तकलीफ को दूर करने के लिए नेचुरल औषधि के द्वारा आपको फर्क नजर आएगा।

लकी कलर : ब्राउन

लकी नंबर : 9

सिंह - THE EMPEROR

आपके लक्ष्य को पाने के लिए आप मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वह योग्य दिशा में नहीं लेने की वजह से आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आपके विचार में संतुलन बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। घर के बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें।

करियर : बॉस की नाराजगी आपके ऊपर बढ़ सकती है।

लव : पार्टनर के साथ कुछ समय बिताना आपके और उनके लिए आवश्यक होगा।

हेल्थ : हड्डी से जुड़ी तकलीफ को ठीक करने के लिए योग्य डॉक्टर की सलाह लें।

लकी कलर : नीला

लकी नंबर : 5

कन्या - KNIGHT OF CUPS

आपको भावनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। पिछले कुछ दिनों से आप भावनात्मक रूप से या तो अधिक कठोर हो रहे हैं या फिर कमजोर पड़ रहे हैं जो आपकी निर्णय क्षमता भी कम कर रहा है।

करियर : विद्यार्थियों को अभ्यास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

लव : अविवाहित लोगों को मनचाहा विवाह का प्रस्ताव न मिलने की वजह से तनाव बना रहेगा।

हेल्थ : वायरल इंफेक्शन की तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर : लाल

लकी नंबर : 4

तुला - WHEEL OF FORTUNE

परिस्थिति आज आपके पक्ष में है भी और नहीं भी, इसलिए किसी भी बात में जरूरत से अधिक या अपनी क्षमता से अधिक रिस्क ना लें। कुछ बातों में आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम मिल सकता है और कुछ बातों में प्रयत्नों के बावजूद भी अपयश। इसलिए आज के दिन हो रही घटनाओं का असर खुद पर अधिक ना होने दें।

करियर : काम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालकर रखना होगा।

लव: पार्टनर के बदलते मूड का परिणाम आप पर भी दिख सकता है।

हेल्थ : दोपहर के बाद सेहत से संबंधित कुछ तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर : सफेद

लकी नंबर : 3

वृश्चिक - FIVE OF WANDS

यदि परिवार में अधिक वाद-विवाद बढ़ रहा है तो घर की ऊर्जा में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। आपको आज नए-नए विचार आ सकते हैं, लेकिन सभी विचार उपयुक्त नहीं होंगे, इसलिए जो बातें मन में बार-बार आ रही हैं, उन बातों की तरफ अधिक ध्यान देकर उस पर काम करने की आवश्यकता होगी।

करियर : काम की जगह सहकर्मियों के साथ वाद-विवाद बढ़ सकते हैं।

लव : पार्टनर के साथ हो रहे मतभेदों को दूर करने की कोशिश करें।

हेल्थ : दिनभर आज चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है।

लकी कलर : हरा

लकी नंबर : 5

धनु - SIX OF SWORDS

जिन बातों में आप अधिक कंफर्टेबल हो गए हैं, उन बातों को आप आसानी से छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिसकी वजह से आपको प्रगति नहीं दिखेगी। काम संबंधित यात्रा या यात्रा संबंधित निर्णय आज के दिन ना लें। बढ़ते हुई खर्चों पर काबू करना होगा।

करियर : करियर संबंधित डर मन में उत्पन्न हो सकता है।

लव : विवाह से संबंधित किसी प्रस्ताव को नकारना आपके लिए पछतावे का कारण हो सकता है।

हेल्थ : सेहत ठीक रहेगी।

लकी कलर : ग्रे

लकी नंबर : 3

मकर - TEN OF CUPS

प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय लेने के लिए परिवार के लोगों में एक मत होना आज मुश्किल हो सकता है। यदि आप पैसों का बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उस विषय में आप को और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। परिवार के साथ भले ही मतभेद हो रहे हो, लेकिन इसका असर आपके रिलेशनशिप पर नहीं पड़ेगा।

करियर : काम संबंधित बातों में प्रगति नजर आएगी।

लव : पत्नी एक दूसरे को पूरा सहयोग देने की कोशिश करेंगे।

हेल्थ : बुजुर्ग व्यक्ति के सेहत संबंधित तकलीफ दूर होंगी।

लकी कलर : नीला

लकी नंबर : 1

कुंभ - THREE OF PENTACLES

आपके द्वारा बनाई हुई हर योजना में कुछ ना कुछ तकलीफ आपको हो सकती है, इसलिए योजना को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना आपके लिए आवश्यक होगा। जिम्मेदारी चाहे परिवार से संबंधित हो या काम से संबंधित, आपके अकेले से पूरी हो पाना आज मुश्किल हो सकता है। दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता होगी।

करियर : सोने से संबंधित व्यवहार सतर्कता रखकर करें।

लव : पार्टनर के द्वारा मिले हुए सुझाव की वजह से आपका फायदा हो सकता है।

हेल्थ : अपनी क्षमता से अधिक वक्त काम करना आपके लिए तकलीफ दायक होगा।

लकी कलर : गुलाबी

लकी नंबर : 7

मीन - STRENGTH

वैसे आप स्वभाव से गंभीर है और परिस्थिति से जल्दी हार नहीं मानते। फिर भी किस बात के लिए और किस परिस्थिति में अपनी शक्ति लगाना है, यह आपको तय करना होगा। परिवार और काम की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बेकार की बातों में अपनी शक्ति और वक्त बर्बाद न करें।

करियर : पुराने क्लाइंट द्वारा नया काम मिल सकता है।

लव : पार्टनर पर पूरा नियंत्रण लाने की कोशिश रिलेशनशिप के लिए तकलीफदायक हो सकती है।

हेल्थ : पेट में बढ़ती जलन तकलीफदायक होगी।

लकी कलर : पीला

लकी नंबर : 8

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें