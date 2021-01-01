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टैरो राशिफल:गुरुवार को मेष राशि के लोगों का उत्साह बढ़ा रहेगा, सिंह राशि के लोग अपनी योजनाओं पर ध्यान दें

42 मिनट पहले
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  • टैरो कार्ड्स के मुताबिक जानिए आपके लिए कैसा रहेगा 4 फरवरी का दिन

टैरो कार्ड्स के मुताबिक गुरुवार, 4 फरवरी को मेष राशि के लोगों का उत्साह बढ़ा रहेगा। सिंह राशि के लोग अपनी योजनाएं पर देंगे तो काम पूरे हो सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर प्रणिता देशमुख के अनुसार जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार...

मेष - WHEEL OF FORTUNE

आज आपको दिन भर ताजगी और उत्साह महसूस होगा। काम करने का जज्बा जारी रहने की वजह से बड़ी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएंगे। मित्र परिवार में से किसी की बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए आपका महत्वपूर्ण सहयोग होगा। काम से संबंधित तनाव कम होने लगेंगे।

करियर : काम की वजह से भागा दौड़ी हो सकती है लेकिन टारगेट जल्दी पूरा होगा।

लव : आप और आपके पार्टनर मिलकर पिकनिक या साथ में वक्त बिताने के लिए कोई योजना बना सकते हैं।

हेल्थ : शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत होगी।

लकी कलर : ऑरेंज

लकी नंबर : 3

वृषभ - THE WORLD

आपके द्वारा रखे गए हर लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी जिद आपको तनाव और अस्थिरता दे रही है। एक पर एक ही काम करने पर ध्यान देना होगा और योजना पर टिके रहने के लिए आपको अपने अंदर सयम बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। कुछ बातों में तुरंत प्रगति ना नजर आना आपके लिए तकलीफ का कारण रहेगा।

करियर : मेटल से संबंधित कामों में बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है।

लव : पार्टनर द्वारा सरप्राइस मिल सकता है।

हेल्थ : पेट संबंधी तकलीफ कम होने लगेगी।

लकी कलर : हरा

लकी नंबर : 2

मिथुन - TWO OF CUPS

परिवार के किसी व्यक्ति के साथ हो रहे वाद-विवाद कम होंगे और आपसी संबंध सुधारने के लिए दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न किया जा सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति की सेहत में अचानक से सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। विशेषता बच्चों के बर्ताव में आपको सकारात्मकता नजर आएगी।

करियर : वैद्यकीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को ज्ञान प्राप्त करने की संधि प्राप्त होगी।

लव : पार्टनर्स एक-दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे।

हेल्थ : पुरानी बीमारी से से संबंधित तकलीफ कम होने लगेगी।

लकी कलर : लाल

लकी नंबर : 1

कर्क - FOUR OF SWORDS

आपको सेहत पर अत्यंत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ठीक से नींद न लेना और जीवनशैली में आ रहे बदलाव की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से इंफेक्शन से संबंधित तकलीफ भी आपको हो सकती है। इसलिए खानपान ठीक से रखने पर ध्यान देना होगा।

करियर : काम से संबंधित बातों की वजह से थोड़ा तनाव बना रह सकता है।

लव : आप और आपके पार्टनर एक-दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसे व्यक्त करने की कोशिश करेंगे।

हेल्थ : अधिक तनाव और कम नींद की वजह से तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर : पीला

लकी नंबर : 8

सिंह - STRENGTH

आज आपका अधिकतर ध्यान केवल अपने कार्य और खुद की जीवन शैली को सकारात्मक बनाने के लिए बीत सकता है। दूसरों के द्वारा मिल रही आलोचना को नजरअंदाज करके आप अपनी योजना पर ही टिके रहने की और अपने काम से संबंधित बातों को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहेंगे।

करियर : जो प्रोजेक्ट काफी दिनों से रुका हुआ था। उसमें थोड़ी प्रगति नजर आएगी।

लव : पार्टनर के इगो को संभालने की कोशिश करें।

हेल्थ : शरीर में बढ़ रही एसिडिटी को कम करने की कोशिश आपके द्वारा की जा सकती है।

लकी कलर : सफेद

लकी नंबर : 6

कन्या - EIGHT OF SWORDS

आप अपने विचारों के द्वारा खुद प्रबंधन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकालना खुद के लिए मुश्किल तो होगा। मिल रहे अवसर का भी पूरी तरह से फायदा उठा पाना आपके लिए कठिन होगा। सीमित विचार रखने के कारण आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है।

करियर : काम से संबंधित बातों में एक लगता होने की वजह से मानसिक तकलीफ का सामना हो सकता है।

लव : पार्टनर का स्वभाव आपके तकलीफ का कारण होगा।

हेल्थ : शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

लकी कलर : नीला

लकी नंबर : 9

तुला - THE FOOL

भूतकाल में किसी बात के प्रति ली हुई रिस्क आपको भले ही तकलीफ दे रही हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास कायम रहने की वजह से आप प्रगति को अपनी ओर खींच कर ला पाएंगे। मित्र परिवार में से कोई आपका प्रेरणा स्थान बना रहेगा। आपकी वजह से परिवार में आनंदित वातावरण रहेगा।

करियर : व्यापार से संबंधित यात्रा होने की संभावना है।

लव : पार्टनर और आप मिलकर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे।

हेल्थ : शरीर को अधिक आकर्षित बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न किए जाएंगे।

लकी कलर : सफेद

लकी नंबर : 3

वृश्चिक - FOUR OF CUPS

आपको जो प्रस्ताव मिल रहा है, उसके बारे में सोच-समझकर निर्णय लेना होगा। सपनों में खोए रहना आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। काम के प्रति आप अत्यंत लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए लोगों की अपेक्षाएं भी कम हो रही हैं।

करियर : विदेश से संबंधित कार्य में थोड़ा वक्त लग सकता है।

लव : अविवाहित लोगों को जल्दी ही मनचाहा साथी मिलेगा।

हेल्थ : लीवर से संबंधित समस्या तकलीफ दे सकती है।

लकी कलर : लाल

लकी नंबर : 5

धनु - FIVE OF SWORDS

आपकी बातों की वजह से आसपास के व्यक्ति दुखी हो सकते हैं। कब कठोरता रखनी है, कब आपको संयम से काम लेना है, इस बात को सीखने की आवश्यकता होगी। आपके कार्य में कोई विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आसपास के लोगों पर तुरंत विश्वास न करें।

करियर : काम की जगह हो रही राजनीति की वजह से तकलीफ हो सकती है।

लव : पार्टनर की जिद आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है।

हेल्थ : सेहत ठीक बनी रहेगी।

लकी कलर : हरा

लकी नंबर : 4

मकर - KNIGHT OF CUPS

आज आपको अपने स्वभाव में शांति महसूस होगी। जो बातें आपको अभी तक इनसिक्योर बना रही थीं, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होने की वजह से आप निर्णय तो लेंगे। साथ ही, दूसरों को भी उसी विषय से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए कामयाब हो सकते हैं।

करियर : पार्टनरशिप के लिए किसी के द्वारा प्रस्ताव आ सकता है।

लव : प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

हेल्थ : यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित तकलीफ को नजरअंदाज ना करें।

लकी कलर : ऑरेंज

लकी नंबर : 7

कुंभ - TEN OF SWORDS

विचारों में अत्यंत नकारात्मकता आने की वजह से कोई भी काम करने के लिए उत्साह नही रहेगा। एक ही जगह पर अधिक देर बैठे रहने की वजह से भी आपके अंदर नकारात्मकता पैदा हो रही है। इसलिए खुली हवा में वक्त बताएं या मित्रों के साथ बातचीत करने की कोशिश करें।

करियर : काम की जगह किसी के साथ हो रहे वाद-विवाद आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

लव : पार्टनर के द्वारा छिपाई गई बातों का पता लगने की वजह से आपके लिए निराशा पैदा हो सकती है।

हेल्थ : योग और प्राणायाम द्वारा सेहत में सुधार दिख सकता है।

लकी कलर : पीला

लकी नंबर : 9

मीन - KNIGHT OF SWORDS

आज आपको विचारों में बदलाव नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोगों के साथ जो आपका रिश्ता था, उसमें भी कुछ हद तक बदलाव नजर आ सकते हैं। काम से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ज्यादा प्रयत्न किए जाएंगे।

करियर : हड़बड़ी में निर्णय न लें और महत्वपूर्ण दस्तावेज पढ़कर ही साइन करें।

लव : पार्टनर की वजह से आपके आसपास आनंदित वातावरण बना रहेगा।

हेल्थ : गैस से संबंधित समस्याएं कम होने लगेगी।

लकी कलर : नीला

लकी नंबर : 8

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