Hindi News

Jeevan mantra

Jyotish

Tarotcard Horoscope Of November 28: Aries People Can Get Good News, There Will Also Be Opportunities To Gain Money.

28 नवंबर का टैरोकार्ड राशिफल: मेष राशि वालों को मिल सकती है अच्छी खबर, धन लाभ के मौके भी मिलेंगे

2 घंटे पहले



कॉपी लिंक

मेष राशि वालों को काम से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आमदनी बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे। धनु राशि वालों को जोखिम लेने से बचना होगा। धन हानि के भी योग बन रहे हैं। इनके अलावा वृष, मिथुन और कन्या राशि वालों को सेहत संबंधी परेशानी होने के योग हैं। टैरोकार्ड रीडर प्रणीता देशमुख से जानिए आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा रविवार

मेष - THREE OF CUPS

दिन का ज्यादातर वक्त आप उत्साहित और आनंदित महसूस करेंगे। थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। काम की बातें छोड़कर अन्य बातों पर भी ध्यान देंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

करियर: काम से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आमदनी बढ़ाने के मौके मिलेंगे।

लव: दोस्तों की मदद से जीवन साथी मिल सकता है।

हेल्थ: सेहत ठीक रहेगी। शरीर की गर्मी न बढ़ने दें।

लकी कलर: सफेद, लकी नंबर: 5



वृष - FIVE OF CUPS

गलतियां का पछतावा हो सकता है। खुद को माफ करने की जरूरत होगी। आप गलतियों में सुधार कर पाएंगे। लोगों के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं।

करियर: काम से जुड़ी चिंता परेशान कर सकती है लेकिन ये चिंता बेवजह होगी।

लव: परेशानी वाले वक्त में पार्टनर आपका पूरा साथ देंगे। मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाने की कोशिश भी करेंगे।

हेल्थ: पानी कम पीने की वजह से सर दर्द की समस्या हो सकती है।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 1

मिथुन - QUEEN OF SWORDS

पुरानी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश सफल रहेगी। जीवनशैली में किए बदलाव की वजह से आप खुश रहेंगे। उत्साह भी रहेगा। शारीरिक तंदुरुस्ती पर ध्यान देने की वजह से आपके विचारों और स्वभाव में बदलाव होगा। करियर संबंधित बातों पर काम करना भी शुरू करें।

करियर: कामकाज में बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। भविष्य में आपको प्रगति मिल सकती है इसलिए जिम्मेदारियों से न भागें।

लव: रिलेशनशिप से जुड़ी तकलीफ दूर करने के लिए पार्टनर के साथ कठिन सवालों पर चर्चा करने की जरूरत होगी।

हेल्थ: पैर दर्द के कारण मन की उदासीनता और सेहत संबंधित चिंता हो सकती है।

लकी कलर: गुलाबी, लकी नंबर: 7

कर्क - KING OF SWORDS

लोगों की टिप्पणियों के कारण अकेलापन महसूस हो सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। इससे आपको बेवजह तकलीफ से छुटकारा मिल सकेगा।

करियर: आपको अपेक्षा के अनुसार काम और यश दोनों मिलेगा। दूसरों के साथ तुलना करने की वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं।

लव: अपेक्षा के अनुसार पार्टनर मिलने के बावजूद भी रिलेशनशिप संबंधित डर रहेगा।

हेल्थ: सेहत संबंधित बातों में संतुलन रखने के लिए खान-पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखते हुए जीवनशैली में बदलाव लाना जरूरी होगा।

लकी कलर: ऑरेंज, लकी नंबर:9

सिंह - THE HIEROPHANT

आपने जो बातें अधूरी छोड़ी थी, उन्हें पूरा करने का मौका फिर मिल सकता है। उच्च शिक्षा संबंधित फैसलों के कारण परिवार को खुशियां मिलेंगी। नियम पालन करने की कोशिश आप पूरी तरह से कर रहे हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

करियर: विदेश में उच्च शिक्षण की इच्छा रखने वालों को कोशिश बढ़ाने की जरूरत होगी।

लव: परिवार वालों की सहमति के बिना आप विवाह संबंधित फैसले नहीं ले पाएंगे।

हेल्थ: बालों की समस्या बढ़ने की वजह से सेहत संबंधी चिंता ज्यादा होगी।

लकी कलर: पर्पल, लकी नंबर: 8

कन्या - FOUR OF CUPS

सकारात्मक उर्जा बचाए रखने की कोशिश करनी होगी। खुद के मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दें।

करियर: काम से जुड़ी हर बात में केवल नकारात्मकता देखने की वजह से काम में रूचि कम होगी। जो बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार हो रही हैं उन पर ध्यान दें।

लव: आपको मिले लव प्रपोजल के बारे में जरूर सोच विचार करें।

हेल्थ: यूरिन संबंधित तकलीफ अचानक से उत्पन्न हो सकती है।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 3

तुला - THE HERMIT

ठीक से योजनाएं बनाने की कोशिश करें। आप पर काम की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ेगी। दौड़-भाग भी रहेगी। हर तरह के फैसले आपको अकेले ही लेने की जरूरत होगी।

करियर: मार्केटिंग से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। नए क्लाइंट्स और बड़े काम करना आपके लिए आसान होगा।

लव: किसी के प्रभाव में आकर रिलेशनशिप संबंधित बातों के बारे में मन में नकारात्मकता ना आने दें।

हेल्थ: एंग्जाइटी और बेचैनी अधिक महसूस होगी।

लकी कलर: लाल, लकी नंबर: 6

वृश्चिक - NINE OF SWORDS

लोगों के मन में आपके बारे में गलतफहमियां हो सकती हैं। इससे आपको मानसिक तकलीफ हो सकती है। वक्त के मुताबिक आपका पक्ष लोगों को समझ आएगा। इसलिए अच्छे काम करते रहें।

करियर: व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की वजह से काम डिस्टर्ब न होने दें। वरना करियर संबंधित परेशानी हो सकती है।

लव: पार्टनर के आपसी विवादों की चर्चा बाहरी लोगों से करने के कारण विवाद और बढ़ने की आशंका है।

हेल्थ: नींद संबंधित समस्या की वजह से सेहत बिगाड़ सकती है।

लकी कलर: ग्रे, लकी नंबर: 4

धनु - PAGE OF SWORDS

परिस्थितियों को ठीक न जानने पर भी कोई फैसला लेने से आपको नुकसान हो सकता है। मन की चंचलता पर काबू रखने में आप सफल रहेंगे। इससे कई समस्याएं कम हो सकती हैं।

करियर: बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ किसी भी तरह का रिस्क न लें। इससे आपको नुकसान हो सकता है। पैसों के नुकसान की वजह से मानहानि भी हो सकती है।

लव: अपने व्यवहार की वजह से पार्टनर को मानसिक तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान देना होगा।

हेल्थ: पेट में गैस बनने के कारण बेचैनी महसूस होगी।

लकी कलर: हरा, लकी नंबर: 2

मकर - THE MOON

जब तक एक काम पूरा न हो दूसरे के बारे में न सोचें। इससे काम की क्वालिटी पर असर दिखेगा। आपका फोकस हटने के कारण कोई भी काम अधूरा रह जाएगा।

करियर: कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को एकाग्रता और मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। मनचाहे मौके पाने के लिए कष्ट उठाने पड़ सकते हैं।

लव: किसी इंसान का हस्तक्षेप बढ़ने के कारण रिलेशनशिप टूट सकती है।

हेल्थ: सर्दी खांसी की वजह से तकलीफ हो सकती है।

लकी कलर: पीला, लकी नंबर: 4

कुंभ - TWO OF WANDS

जितनी तेजी आपने काम की शुरुआत में रखी थी उसे आखिरी तक बनाए रखें। काम की वजह से यात्रा की संभावना है। यात्रा में अपेक्षा से ज्यादा खर्चा होने की वजह से पैसों की चिंता रहेगी।

करियर: आर्थिक स्थिरता के लिए एक से ज्यादा रास्ते आपको मिल सकते हैं। जितने भी मौके आपको मिले, उनका ठीक से इस्तेमाल करना होगा।

लव: विवाह संबंधित बातें तय होंगी। पार्टनर और परिवार की वजह से आपको मानसिक शंति मिलेगी।

हेल्थ: मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है।

लकी कलर: नीला, लकी नंबर: 7

मीन - THREE OF WANDS

अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने की जरूरत होगी। कुछ काम पूरे होने में देरी हो सकती है लेकिन वक्त पर काम पूरे भी होंगे। कठिन परिस्थिति से बिना डरे सामना करें।

करियर: उच्च शिक्षण के लिए की कोशिशों को जारी रखना होगा।

लव: मनमर्जी के मुताबिक व्यवहार करने की वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है। पार्टनर की आपके प्रति नाराजगी भी बढ़ सकती है।

हेल्थ: लो बीपी की समस्या हो सकती है।

लकी कलर: ऑरेंज, लकी नंबर: 3