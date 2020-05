भोपाल. कोरोना वायरस के कारण लगभग पूरी दुनिया पिछले तीन महीनों से लॉकडाउन से गुजर रही है। इस दौरान इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड ही लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बना है। दुनिया में लॉकडाउन के 3 महीनों में लोगों की सर्चिंग हैबिट में जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है। गूगल ने हाल ही में ट्वीट किया है कि दुनिया में मेडिटेशन शब्द की सर्चिंग बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड में लोग ध्यान की विधियां सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। "मेडिटेशन विथ श्रीश्री" का जिक्र भी गूगल ने अपने ट्वीट में किया है। इसे भी दुनियाभर में गूगल पर सर्च किया जा रहा है।

जब से लॉक डाउन शुरू हुआ है, तब से श्रीश्री रविशंकर बाहरी परिस्थितियों के अनिश्चित रहने के कारण,अपने भीतर शांति और आनंद खोजने में लोगों की मदद करने के लिए हर दिन 20 लाख लोगों को ध्यान करा रहे हैं। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे कराया जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफार्म पर श्रीश्री रोज किसी सेलिब्रिटी से मेडिटेशन और लाइफ मैनेजमेंट पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही वो इस महामारी के काल में सकारात्मक रहने, परेशानियों का सामना करने और अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। उनके वीडियो "मेडिटेशन विथ श्रीश्री" के नाम से खोजे जा रहे हैं।

As people look to become more mindful, they’re searching for online meditations. 🧘🏿‍♂️🧘🏻‍♀️Searches for “@chrishemsworth meditation” and “live meditation with sri sri” are surging globally. 💆🏽‍♀️💆‍♂️ Meditate with Sri Sri → https://t.co/wfE84gdijv pic.twitter.com/PLKxEhb6SN