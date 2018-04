दो बच्चियों को लेकर जा रहे थे पानीपत, दो धराए, दो फरार

मानव तस्करों के बारे में जानकारी देती पुलिस।



भास्कर न्यूज |सिमडेगा



मानवतस्करी के दो आरोपियों को मंगलवार को कोलेबिरा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर डीएसपी प्रदीप उरांव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 13-13 साल की दो नाबालिग बच्चियों को बानो से बहला-फुसलाकर दलाल हरियाणा के पानीपत ले जा रहे हैं। इसके बाद टीम गठित कर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि दोनों नाबालिग बच्चियों को बहला-फुसलाकर बानो स्टेशन से ऑटो चालक सूरज सुरीन और ऑटो मालिक अलाउद्दीन अंसारी कोलेबिरा लेकर आए। वहां से रांची जाने के लिए बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एएचटीयू की पुलिस ने छापेमारी कर सूरज और अलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके सहयोगी तबरेज और अलाउद्दीन की प|ी भागने में सफल रही। उन्होंने कहा कि फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी में एएचटीयू थाना प्रभारी राजे कुमारी कुजूर, एएसआई मुजबुल हक आदि शामिल थे।





