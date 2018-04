रामजी को भी वनवास हुआ था, सत्य पर चलनेवालों को झेलने होते हैं कष्ट : रघुवंश

चारामामले में लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने पर राजद नेताओं ने कहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, यह भरोसा है। राजद...

चारामामले में लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने पर राजद नेताओं ने कहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, यह भरोसा है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने रविवार को रांची में कहा कि सत्य और न्याय पर चलने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रामजी को भी 14 वर्ष का वनवास मिला था। लालू प्रसाद ने शुरुआत से ही समाज के दलित, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है।



चारा मामला जगन्नाथ मिश्रा के दौर में शुरू हुआ था, लालू प्रसाद ने तो इसके खिलाफ 47 एफआईआर कराई। लेकिन एक ही मामले में लालू दोषी करार दे दिए गए और बाकी लोगों को रिहाई मिल गई। पार्टी को भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव की अगुवाई में पूरी पार्टी एकजुट है। रघुवंश सिंह राजद के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी होकर रिटायर हुए चारा मामले के पहले सीबीआई जांच अधिकारी एपी दुराई की आत्मकथा “परसूट आफ ला एंड ऑर्डर” (Pursuit of law and order) के अध्याय 26 “द सीबीआई वर्सेज लालू प्रसाद यादव” (The CBI Vs Lalu Prasad Yadav) के पृष्ठ 230, 231, 232 को पढ़कर सुनाया।



इनमें लिखा है कि सीबीआई ने अपने द्वारा दायर 49 मुकदमों में से 7 में लालू प्रसाद को मुजरिम बनाया है। लालू प्रसाद और कुछ आईएएस को फंसाने का गंभीर षड़यंत्र किया गया। देश की न्यायिक व्यवस्था में ऐसा होना ठीक नहीं है। मीडिया ने भी लालू प्रसाद यादव को बिना मुजरिम सिद्ध हुए खुद ही ट्रायल कर उन्हें अपराधी घोषित कर दिया।



रघुवंश ने कहा कि आईपीएस अधिकारी एपी दुराई की यह स्वीकारोक्ति देश के बहुजन, शोषित, दमित समाज को हजार वर्षों से अपराधी, नकारा, असुर, राक्षस आदि घोषित करने की निकृष्ट परंपरा को उद्घाटित करती है। लालू यादव ने लालकृष्ण अाडवानी का रथ रोका। मंडल आयोग को बिहार में सबसे पहले लागू करवाया। समाज के मानहीनों को मान-सम्मान दिलाया। कोर्ट के निर्णय से करोड़ों गरीब दुखी हैं। मौके पर बिहार से आए राजद नेता सुरेंद्र यादव, विनोद श्रीवास्तव, झारखंड प्रदेश के पार्टी नेताओं में मनोज पांडेय, जनार्दन पासवान, मनोज भुइयां, संजय यादव, अफरोज आलम आदि उपस्थित थे।



पत्रकारों से बातचीत करते रघुवंश प्रसाद सिंह, रामचंद्र पूर्वे और अन्नपूर्णा देवी।





Web Title: raamji ko bhi vnvaas huaa thaa, sty par chlnevaalon ko jhelne hote hain kst : rghuvnsh

News in Hindi from Dainik Bhaskar) raamji ko bhi vnvaas huaa thaa, sty par chlnevaalon ko jhelne hote hain kst : rghuvnsh