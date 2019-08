Dainik Bhaskar Aug 03, 2019, 01:31 PM IST

जमशेदपुर. टाटानगर रेलवे स्टेशन से तीन साल की बच्ची की चोरी कर दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में शुक्रवार को भी मासूम का सिर खोजने का काम पुलिसवालों ने किया। रेल पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में टेल्को के रामादीन बागान से लेकर ग्वाला बस्ती तक खोजा। पांच पुलिसकर्मियों के साथ चार मजदूर झाड़ी काटने के लिए घुसे। दो घंटे तक सिर खोजा। मच्छर और कीड़े काटने लगे तो पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। रवींद्र मुंडा नाम के सिपाही ने अधिकारियों को हाथों के निशान दिखाकर मच्छर काटने की जानकारी दी। चलते-चलते दीवार आ गया तो छलांग लगा दी। आरोपी के घर में रखे एक-एक सामान की जांच की। लेकिन बच्ची का सिर नहीं मिला।

सुबह 11 से शाम पांच बजे तक चला सर्च अभियान

आरोपी के बताए हर जगह की तलाशी लेने में रेल पुलिस के पसीने छूट गए। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सर्च अभियान चला। रेल पुलिस की टीम अपने साथ झाड़ी काटने के लिए मजदूरों को भी लेकर आई थी। पुलिस ने अब मशीन से यहां के फिल्टर प्लांट और आसपास की झाड़ियों को हटाने का फैसला लिया है। मुख्य आरोपी रिंकू साव के निशानदेही पर सिर खोजने का काम सबसे पहले रामादीन बागान के पास स्थित नया रोड की झाड़ियों में शुरू की गई। पुलिसवाले रामादीन बागान से सिर ढूंढ़ते हुए ग्वाला बस्ती के पिछले हिस्से में पहुंचे। कचरा के एक टीला पर पहुंचे। यहां से उतरने का रास्ता नहीं मिला तो सभी दीवार से नीचे कूद गए। ग्वाला बस्ती के आसपास की झाड़ियों में भी खोजबीन जारी रहा। पुलिस ने आरोपी के घर के बर्तन, कपड़े, दीवार और कचरे के ढेर में भी खोजबीन की।

अनुष्का का ट्वीट - बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य हुआ, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने बच्ची की चोरी उसके बाद दुष्कर्म और हत्या पर अपना आक्रोश ट्विटर पर व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बच्ची के साथ जमशेदपुर में अमानवीय कृत्य किया गया है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ताकि भविष्य में एेसी घटनाएं न हो।

I hope and wish and urge justice is brought upon this atrocity at the earliest . And punishment so severe that anyone else shudders to commit such a heinous , demonic crime ! (2/2)

सोनू सूद ने भी किया ट्वीट, कहा- ऐसे लोगों के लिए दया न दिखाते हुए तत्काल देना चाहिए मृत्युदंड

इस मामले पर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने ट्वीट किया- 'जमशेदपुर में एक 3 साल की बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या! हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं? अभियुक्तों को गंभीर सजा दी जानी चाहिए और एक कानून पारित किया जाना चाहिए जहां ऐसे लोगों के लिए दया न दिखाते हुए तत्काल मृत्युदंड देना चाहिए।'

A 3 year old girl kidnapped, raped & beheaded in Jamshedpur! What kind of world we are living in? Severe punishment should be given to the accused and a law should be passed where there should be no mercy n immediate death penalty for such people. #DeathPenalty