नरसंहार कैसे होने दिया सूचना मिलने के बाद भी?

अमेरिका की जांच एजेंसी (एफबीआई) जो कभी खतरनाक अपराधियों को चुटकी में पकड़ लेता थी, अब विचित्र कारणों से खबरों में आ गई है। इसके कई अधिकारियों को निकाल बाहर किया है और सबसे बड़ी बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाहे जब इसकी खिंचाई कर देते हैं।



इतनी ख्यात जांच एजेंसी को ट्रम्प ने ‘देश के लिए शर्मिंदगी’ वाला संस्थान बता दिया। ब्यूरो के 14,000 विशेष एजेंट हैं। यदि 2016 के चुनावी अभियान से देखें तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने एफबीआई द्वारा हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे। जांच से जुड़े सूत्रों ने टाइम को बताया कि यह जांच एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमे पर भारी पड़ सकती है। जस्टिस डिपार्टमेंट के आईजी माइकल होरोविट्ज ने बताया कि कॉमे ने जस्टिस डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। इन्होंने 5 जुलाई 2016 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिलैरी क्लिंटन की आलोचना की थी, क्योंकि वे विदेश मंत्री होते हुए एक प्राइवेट ई-मेल सर्वर का उपयोग कर रही थीं। लेकिन जिस तरह से चुनाव से महज दो हफ्ते पहले क्लिंटन के ई-मेल जांच के मामले को फिर से खोला गया, उसके कारण कॉमे भी घिरेंगे। ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन जनता से जुड़े कई मुद्दों पर भी एफबीआई विफल है। जैसे चेतावनियों के बाद भी पार्कलैंड में हुए नरसंहार के खतरे का वह पहले आकलन ही नहीं कर सकी। ओलिंपिक जिमनास्ट डॉक्टर लैरी नासर प्रताड़ना मामले में जांच में बहुत देरी लगा दी गई। कई एफबीआई एजेंटों ने लोगों से दुर्व्यवहार किया। एफबीआई के अनेक अफसरों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। एफबीआई 2016 के चुनाव में रूसी दखल की भनक भी नहीं लगा सकी। इसका खुलासा दो वर्ष तक नहीं कर सकी।



एफबीआई की कमजोरी को आंकने के लिए करीब दो दर्जन लोगों से इंटरव्यू लिए गए। 2015 में एफबीआई से रिटायर हुए रॉबर्ट एंडरसन का कहना है कि हमने उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं रही। जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन कर ‘टाइम’ ने पाया कि पहले एफबीआई की जांच कम होती जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। साथ ही लोगों का भरोसा भी एफबीआई पर घटा है। अप्रैल में पीबीएस न्यूजऑर सर्वे में पाया गया कि लोगों के एफबीआई में भरोसे में 10 फीसदी की गिरावट आई है। साथ ही ऐसे लोगों की संख्या 8 फीसदी बढ़ गई, जो कहते हैं कि एफबीआई ट्रम्प के खिलाफ काम करती है।



सबसे बड़ा मामला तो एफबीआई की पार्कलैंड की शूटिंग में हुई चूक का है। इसी वर्ष 5 जनवरी को एफबीआई को दोपहर 2.31 बजे एक महिला ने फोन किया। उक्त महिला ने अपना नाम बताकर कहा कि उनके करीबियों में से 18 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम निकोलस क्रूज है। उसने राइफल घर में लाकर रखी है, राइफल के साथ फोटो इंस्टाग्राम पर डाले हैं। कुछ जानवरों को भी उसने मारा है और वह लोगों की जानें लेना चाहता है। एफबीआई के विशेषज्ञ क्रूज के नाम से जांच सही तरह से कर ही नहीं पाए। निकोलज क्रू ने यूट्यूब चैनल पर लिखा था कि वह प्रोफेशनल स्कूल शूटर होना चाहता है। लेकिन ये जानकारी एफबीआई के फील्ड एजेंट्स ने न तो पार्कलैंड में दी और न ही मियामी में दी। इस सूचना के 6 हफ्ते बाद क्रूज ने हाईस्कूल में 17 लोगों की जानें ले ली। दूसरी विफलता ओरलैंडो के नाइटक्लब में शूटिंग में 49 लोगों की जानें लेने वाले आरोपी की जांच की गई। एफबीआई ने कहा कि उसने दो बार पूछताछ की, लेकिन साक्ष्य के अभाव में केस बंद करना पड़ा। एफबीआई की प्रवक्ता जेकलीन मेगुअर का कहना है कि हम धैर्य से काम कर रहे हैं। 36 हजार कर्मचारियों का बर्ताव खराब हो सकता है पर केस विशेष पर बात नहीं करने से बचती हैं।



अमेरिकी बुजुर्ग नहीं युवा सबसे ज्यादा अकेले



अमेरिका में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा अब मानसिक है। इस बार बात बुजुर्गों के एकाकी जीवन बिताने की नहीं, वरन अधिकांश युवा एकाकी या अकेलेपन से पीड़ित हैं। हाल ही में हुई एक रिसर्च में 18 से 22 वर्ष के लोगों पर सर्वे किया, जिसमें अमेरिकियों में सबसे बड़ा खतरा युवाओं के अकेलेपन के रूप में सामने आया। ये युवा मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हैं। इनके कारण दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।



हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिगना के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि यह एक तरह से चेतावनी है। सर्वे में 21 हजार वयस्कों से 20 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जो जवाब मिले और उसका औसत निकाला गया तो पता चला कि अकेलापन महामारी का रूप लेता जा रहा है। आधे से अधिक लोगों ने कहा कि कभी-कभी या हमेशा ही वे स्वयं को अकेला पाते हैं। 43 फीसदी का कहना था कि नाते-रिश्तेदारों से उनके संबंध अर्थपूर्ण नहीं हैं। 53 फीसदी ही मानते हैं कि दैनंदिनी संवाद में उनके रिश्ते मायने रखते हैं। 18 से 22 वर्ष के युवा सर्वाधिक एकाकी पीढ़ी है। इसमें से आधे से अधिक लोग स्वयं को अकेला पाते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया के उपयोग को दोष देना आसान है। इसमें पाया गया कि डिजिटली सक्रिय रहने वाले लोग अपने को उतना ही अकेला पाते हैं, जितना अन्य कारणों से मानसिक दबावों के कारण एकाकी रह रहे लोग। बुजुर्गों में अब ये समस्या नहीं रही है, न ही रिटायर हो चुके लोगों में।



(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।



दैिनक भास्कर, जमशेदपुर, 6 मई 2018, रविवार