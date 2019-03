रांची (नितिन चौधरी). भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई और तबादले के बाद आरपीएफ डीजी अरुण कुमार पर पॉलिटिकल दबाव बनना शुरू हो गया है। करप्ट लोग यूनाइटेड होकर धमकाना शुरू कर दिए हैं। इसकी जानकारी डीजी ने ट्वीट कर दी है। राजनीतिक प्रेशर भी कहीं ना कहीं बन रहा है।

डीजी ने ट्वीट कर कहा है कि सिस्टम की गहराई तक करप्शन घुसा हुआ है। अगर आप एक करप्ट अफसर के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं तो जितने भी करप्ट लोग हैं, वे यूनाइट होकर धमकाना शुरू कर देते हैं। डीजी ने यह ट्वीट 29 मार्च को रात 22.58 बजे किया। उसके बाद उन्होंने रात 11.04 बजे रि-ट्वीट करते हुए पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर आरपीएफ, रेलवे बोर्ड चेयरमैन, रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूर्व-मध्य रेलवे के जीएम, डीआरएम धनबाद और आरपीएफ पूर्व-मध्य रेलवे धनबाद को टैग किया और यह मैसेज दिया है। रि-ट्वीट का मामला धनबाद रेल मंडल के आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विनोद कुमार से जुड़ा है। जिन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है और इन्हें डीजी अरुण कुमार ने 27 मार्च को सस्पेंड कर दिया। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी विनोद कुमार को पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर जोन से हटाकर पूर्वरेलवे कोलकाता भेज दिया। जहां उन्हें पूर्व रेलवे कोलकाता आरपीएफ आईजी रिपोर्ट करने का आदेश दिया है।

डीजी ने आरपीएफ अधिकारी विनोद को कहा था- सुधर जाएं

आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, 18 मार्च को दिल्ली में डीजी अरुण कुमार ने देशभर के कमाडेंट और सीनियर कमांडेंट के साथ मीटिंग की। इसमें धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विनोद कुमार को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप सुधर जाएं। आपके खिलाफ काफी शिकायतें आईं हैं। इन पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। इनके संरक्षण में कोयले की चोरी भी होती थी। उसके बाद डीजी ने 27 मार्च को कार्रवाई कर दी।

मल्लिक के खिलाफ ट्रांसफर-पोस्टिंग में गड़बड़ी का आरोप

पूर्व रेलवे कोलकाता के आरपीएफ आईजी आरके मल्लिक के खिलाफ भी कई शिकायतें थीं। मिली जानकारी के अनुसार, इन पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी गड़बड़ी का आरोप था। इनके द्वारा किए गए ट्रांसफर-पोस्टिंग को रेलवे बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था। इसी के बाद डीजी ने आरके मल्लिक का ट्रांसफर कर मेट्रो रेल में भेज दिया। ट्रांसफर के बाद से आईजी मल्लिक लंबी छुट्टी पर हैं। उनके जगह पर 29 मार्च को पूर्व रेलवे में आईजी का चार्ज मेट्रो रेल के डीआईजी एएन मिश्रा को दी गई। जानकारी के अनुसार मेट्रो रेल के आईजी आरके मल्लिक अभी तक छुट्‌टी से वापस नहीं लौटे हैं।

जीएम ने भी कहा था- चोरी दिखाने हमें बुलाएं हैं

कुछ माह पहले पूर्व-मध्य रेलवे के जीएम एलसी त्रिवेदी धनबाद रेल मंडल का इंस्पेक्शन करने आए थे। इसी बीच कोयले की चोरी हो रही थी। जीएम ने आरपीएफ कमांडेंट विनोद कुमार को फटकार लगाई थी और कहा था कि यही सब दिखाने के लिए मुझे लाएं हैं। जीएम ने कहा था कि आपके खिलाफ डीजी से शिकायत करेंगे।

