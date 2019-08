Dainik Bhaskar Aug 07, 2019, 11:35 AM IST

रांची. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (67) का मंगलवार रात निधन हो गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। सुषमा स्वराज के निधन पर मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस नेता अजय कुमार समेत तमाम झारखंड के नेताओं ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व विदेश मंत्री, बहन सुषमा स्वराज के निधन की खबर से स्तब्ध और दुखी हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रसेवा को समर्पित किया, उनकी कमी हमें सदैव महसूस होगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दे।

वे करोड़ों भारतीयों की पसंदीदा राजनेता थीं: अर्जुन मुंडा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर लिखा कि सुषमा स्वराज के निधन से भारतीय राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वे करोड़ों भारतीयों की पसंदीदा राजनेता थीं। इस दुःख की घड़ी में हम सब उनके परिजनों के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ॐ शान्ति। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में अर्जुन मुंडा ने लिखा कि पूर्व विदेश मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ व सम्मानित नेता सुषमा स्वराज की मृत्यु की हृदय विदारक समाचार से मर्माहत हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति दे। देश और पार्टी के लिए यह अपूर्णीय क्षति है।

सुषमा स्वराज का जाना राष्ट्रीय क्षति: जयंत सिन्हा

हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि गला रुंधा हुआ है, निशब्द हूं। आदरणीय सुषमा जी का जाना राष्ट्रीय क्षति है। फिलहाल इससे अधिक कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। ईश्वर आपको अपनी शरण में लें और परिजनों व शुभचिंतकों को संबल प्रदान करें। ॐ शांति!

यह हम सभी के लिए अपूर्णिय क्षति है: संजय सेठ

रांची के सांसद संजय सेठ ने ट्वीट किया कि आदरणीय सुषमा स्वराज जी के निधन की खबर हृदय को अत्यंत वेदना प्रदान करने वाली है, उनका विदेश मंत्री के रूप में कार्यकाल अद्वितीय था। यह हम सभी के लिए अपूर्णिय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित!!

अत्यंत दुखद समाचार: डॉक्टर अजय कुमार

झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि एक अत्यंत दुखद समाचार है। सुषमा स्वराज जी के अंतिम निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और प्यार।

An Extremely tragic News. I am deeply saddened to hear about the ultimate demise of Smt #SushmaSwaraj Jii. My condolences to her family and loved one's. Om Shanti 🙏. pic.twitter.com/gQOvxRkYso

देश ने विनम्र इंसान, एक अनुकरणीय वक्ता और एक महान नेता खोया: सुबोधकांत सहाय

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने ट्वीट किया कि सुषमा स्वराज के निधन को सुनकर गहरा दुःख हुआ। देश ने एक विनम्र इंसान, एक अनुकरणीय वक्ता और एक महान नेता खो दिया है। ईश्वर उनके परिवार और आसपास वालों को शक्ति दे।

Deeply saddened to hear the demise of #SushmaSwaraj ji. Country has lost a humble human being, an exemplary orator and a great leader. May god give strength to her family and near ones.#RIP pic.twitter.com/nB1kVYNubD