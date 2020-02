Dainik Bhaskar Feb 07, 2020, 05:02 PM IST

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर देवघर में हेलमेट चेकिंग के नाम पर घूस लेते एक हवलदार को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर आए देवघर के हवलदार द्वारा घूस लेने के वीडियो की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद देवघर एसपी ने तत्काल प्रभाव से हवलदार को निलंबित कर दिया।

दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीटर अकाउंट पर "हेलमेट चेकिंग तो सिर्फ नाम का है बल्कि काम तो कुछ और हैं' लिखकर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में हवलदार धर्मेंद कुमार द्वारा एक युवक से घूस लिया जा रहा था।

मुख्यमंत्री ने इसपर संज्ञान लिया और डीसी देवघर को कहा- मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि झारखंड सरकार किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। इस मामले पर गौर करें और आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्य करें।

Sir, Havaldaar Darmendra Kumar put under suspension with immediate effect by SP Deoghar

Dept. Proceeding to be started against him

Regards