पुलिस 'कैद' में पीड़िताएं...परिजनों से दैनिक भास्कर ने करवाई बात तो बोली- हम तो जैसे जेल में हैं...ऐसा लग रहा है मानो हमने ही दुष्कर्म किया था

खूंटी (झारखंड)।खूंटी के कोचांग में पांच युवतियों के साथ जघन्य गैंगरेप की घटना को 14 दिन बीत चुके हैं, मगर अब तक पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ना तो दूर घटनास्थल तक भी नहीं पहुंच सकी है। यही नहीं, इस कांड की पीड़िताओं को अब तक पुलिस ने किसी अज्ञात स्थान पर रखा है, जहां उनके परिजन तक उनसे नहीं मिल सकते। ज्यादातर युवतियों के परिवारों को तो अब तक ये भी नहीं पता कि उनके घर की युवती के साथ ऐसा कुछ हुआ है। कोचांग में दरिंदगी का शिकार हुई नुक्कड़ नाटक मंडली में शामिल एक युवती के परिजनों तक की टीम पहुंची। पुलिस की कार्यशैली का ही परिणाम है कि इस परिवार को अपनी महिला सदस्य के साथ हुई ज्यादती का पता भी दैनिक भास्कर के जरिये चला और इतने दिनों बाद पीड़िता से बात भी भास्कर टीम ने ही करवाई। बात हुई तो झकझोरने वाला खुलासा ये हुआ कि गैंगरेप की दरिंदगी झेल चुकी इन युवतियों की त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है। भास्कर टीम के सामने पीड़िता ने परिजनों को फोन पर बताया कि सभी लड़कियों को ऐसी जगह रखा गया है जो जेल से कम नहीं है। रुंधी आवाज में उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि दुष्कर्म उसने किया हो...।



भास्कर टीम पीड़िता के घर तक पहुंची तो परिवार को पहली बार पता चला

पीड़िताओं में शामिल एक युवती के बारे में पता कर भास्कर टीम उसके घर पहुंची। यहां परिजनों को पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ कि उनके घर की सदस्य के साथ ऐसा कुछ हुआ है। परिजनों ने बताया कि पीड़िता काम के सिलसिले में घर से बाहर तो रहती थी, मगर फोन पर बात होती रहती थी। पिछले एक महीने से फोन पर बात भी नहीं हुई थी। चार दिन से पीड़िता का मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। सच्चाई जानने के बाद परिजनों ने भास्कर टीम के सामने ही कई बार पीड़िता को फोन लगाया तो अंतत: बात हो पाई।



पुलिस ‘कैद’ में पीड़िताएं...परिजनोंसे दैनिक भास्कर ने करवाई बात तो बोली-



परिजन बोले-अपहृत जवान 3 दिन में छूटे, अपराधी 14 दिन बाद भी आजाद



पीड़िता तीन भाइयों की इकलौती बहन है। उन्होंने कहा कि ये कैसा न्याय है, पुलिस ने अपने अपहृत जवानों को 3 दिन में छुड़ा लिया, लेकिन गैंगरेप के आरोपियों को 14 दिन बाद भी नहीं पकड़ पाई है।



सुबह खूंटी डीसी, सीएम से बोले-खाली पदों से अटका काम, रात तक 9 अफसरों की पोस्टिंग



रांची। खूंटी के गांवों में पत्थलगड़ी के नाम पर हो रहे उपद्रव पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद सोमवार को पहली बार सरकारी मशीनरी के स्तर पर सक्रियता नजर आई। सुबह मुख्यमंत्री ने बैठक में खूंटी डीसी से विकास कार्यों में आ रही बाधाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने वहां खाली पड़े पदों को सबसे बड़ा कारण बताया। इसके महज 10 घंटे बाद रात करीब 10:30 पर सरकार ने एक सूची जारी कर खूंटी में 7 खाली पदों पर अफसर बिठा दिए और दो सीओ बदल दिए। सीएम की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक विकास मुंडा, सीएस सुधीर त्रिपाठी, सीएम के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, कार्मिक सचिव केके खंडेलवाल, कल्याण सचिव हिमानी पांडेय, खाद्य सचिव अमिताभ कौशल, कृषि सचिव पूजा सिंघल, खूंटी डीसी सूरज कुमार मौजूद थे। खूंटी डीसी ने कहा था कि अड़की और रनिया में सीओ नहीं हैं तो कार्यपालक दंडाधिकारी के चार पद खाली हैं। रात में जारी आदेश में अड़की और रनिया के सीओ के अलावा तीन कार्यपालक दंडाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई। तोरपा और कर्रा के सीओ बदल दिए गए, साथ ही भू-अर्जन पदाधिकारी और डीएसओ के खाली पद भी भर दिए गए।



पत्थलगड़ी पर 10 घंटे में सक्रिय हुई सरकार



पीड़िता परिजनों से बोली-कुछ युवतियों से दुष्कर्म हुआ था...मैं उनके साथ हूं



फोन पर जब परिजनों ने घटना के बारे में बताते हुए चिंता जताई तो पीड़िता बोली- एक हादसा हो गया है, आपलोग परेशान न हो सब ठीक हो जाएगा। कुछ लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। मैं भी उनके साथ ही हूं। हमलोगों को कहां रखा गया है पता नहीं चल रहा। यहां जेल जैसी स्थिति है। ये लोग किसी से बात करने या मिलने-जुलने नहीं देते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमलोगों ने ही किसी का दुष्कर्म कर दिया है। परिवार वाले परेशान न हो इसलिए कहा कि किसी को मत बताना कि हमको कहीं दूसरे स्थान पर रखा गया है। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि घर पर मीडिया वाले बैठे हैं, बोली-फोन मत करना मैं लौट कर फोन करूंगी और फोन काट दिया।



