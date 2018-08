पर हुनर, इंटरेस्ट का वीडियो अपलोड कर पूरी दुनिया तक पहुंचाएं युवा

दैनिक भास्कर के सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म First Wall एप की टीम ने सोमवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि, आईएमएस और झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में डिजिटल लिटरेसी पर सेमिनार आयोजित किया। इस मौके पर First Wall के सीईओ ज्ञान गुप्ता ने बताया कि First Wall इंडियंस के लिए इंडिया में बना स्वदेसी सोशल वीडियो एप है। यहां आप वीडियो अपलोड कर पूरी दुनिया को अपना हुनर दिखा सकते हैं। साथ ही यहां पर मौजूद लाखों वीडियोज के कलेक्शन का भी इंज्वॉय कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने हुनर, इंटरेस्ट, ओपिनियन और हॉबी को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। First Wall मौका देगा डिजिटल सेलिब्रिटी बनने का। स्टूडेंट अपने डांस, सिंगिंग, ब्लॉग जैसे वीडियो अपलोड कर डिजिटल सेलिब्रिटी बनें।झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में संबोधित करते दैनिक भास्कर डिजिटल के सीईओ ज्ञान गुप्ता।: First Wall एप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर सबमिट करना है। इसके बाद आपको एक ओटीपी नंबर प्राप्त होगा। इस ओटीपी नंबर को डालने के बाद आपका वॉल क्रिएट हो जाएगा। आपको अपने हुनर, इंटरेस्ट आदि का वीडियो अपलोड करने के लिए First Wall के मी सेक्शन पर जाना होगा। यहां पर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है। इस सेक्शन पर आप अपने कई सारे वीडियोज अपलोड कर सकते है। First Wall एप की खासियत यह है कि यहां पर आप डेली हैश टैग वीडियो पोस्ट कर रोज कैश प्राइज भी जीत सकते हैं।कार्यक्रम में डॉ. श्यामा प्र. प्रसाद यूनिवर्सिटी, आईएमएस और रक्षा शक्ति यूनवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स को First Wall का ब्रांड एंबेसडर और कम्युनिटी मैनेजर बनाया गया। अब वे अपने कॉलेज की एक्टिविटी का डिजिटल प्रमोशन कर सकेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स को First Wall की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इस मौके पर डॉ. श्यामा प्रसाद विवि के वीसी डॉ. एसएन मुंडा, डीएसडब्लू डॉ. नमिता सिंह, रजिस्टर डॉ. एनडी गोस्वामी, डॉ. एमके जमुआ, डॉ. एसके सिन्हा,डॉ. दिवाकर देव, डॉ. मुकुंद मेहता, डॉ. चिन्मय उपस्थित थे।स्वतंत्रता दिवस का मनाएं जश्न : First Wall लेकर आया है #swadeshi चैलेंज। इसमें 15 अगस्त तक ‘स्वदेसी ओवर विदेशी’ की थीम पर वीडियो बना कर First Wall पर अपलोड करना है। वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है। वीडियो व्यूज के आधार पर 60 हजार तक का इनाम जीत सकते हैं।