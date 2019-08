भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और सेना के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल एमएस धोनी इन दिनों कश्मीर में हैं

धोनी को 2011 में सेना की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक मिली थी

रांची. महेंद्र सिंह धोनी का कार और बाइक प्रेम जगजाहिर है। उनके गैराज में हमर से लेकर फरारी सहित कई कारें हैं। अब माही के सिमलिया स्थित फॉर्म हाउस में एक और नई चमचमाती लाल जीप ग्रांड चेरोकी आ गई है। पत्नी साक्षी ने अपने घर पर ली गई जीप की एक तस्वीर इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट कर लिखा है, welcome home#red beast! your toy is finaly hear mahi, missing you...

कश्मीर में सेना के साथ ड्यूटी कर रहे हैं धोनी

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और सेना के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल एमएस धोनी इन दिनों कश्मीर में हैं और भारतीय सेना के साथ अवंतिपोर में ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरान धोनी वे सब काम कर रहे हैं जो कि एक सैन्य अधिकारी को करने पड़ते हैं। हाल ही में उनका एक फोटो भी सामने आया है, जिसमें वे अपने जूते पॉलिश करते नजर आ रहे हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और फैंस इसे उनकी सादगी का एक और सबूत बताते हुए शेयर कर रहे हैं।

आम सैन्य अधिकारी की तरह कर रहे अपना काम

धोनी पैराशूट रेजीमेंट की 106 पैरा टेरिटोरियल आर्मी बटालियन में तैनात हैं, जो कि विक्टर फोर्स का हिस्सा है। अवंतिपोर की जिस आतंकवाद विरोधी यूनिट में धोनी तैनात हैं, वहां पर उन्हें सोने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया गया है, जिसमें सिर्फ एक तख्त लगा हुआ है। वहां पर अपने सारे काम वे खुद कर रहे हैं और अन्य जवानों की हाजिरी भी लेते हैं। धोनी को 2011 में सेना की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक मिली थी।