पंडवा पुलिस ने किया अंतरराज्यीय लुटेरा गिरोह का खुलासा

Dainik Bhaskar Nov 11, 2019, 07:37 PM IST

पलामू. पंडवा थाना की पुलिस ने अंतरराज्यीय लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने रविवार की रात बासुमोड़ माधुरी जंगल के पास से गिरोह के एक सदस्य पाटन थाना निवासी धीरेंद्र राम चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया है। जबकि उसके दो साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। इस संबंध में एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में प्रेसवार्ता कर जानकारी दी।

हथियारबंद अपराधियों की मिली थी सूचना

एसडीपीओ ने बताया कि रविवार की रात पंडवा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बासुमोड़ माधुरी जंगल के पास मुंह बांधकर हथियारबंद तीन अपराधी किसी अपराध को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस दल ने बासुमोड़ माधुरी जंगल के पास छापेमारी कर धीरेंद्र राम चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने 9 एमएम के तीन कारतूस के साथ लोडेड एक देशी पिस्टल, 0.32 बोर का 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी ने पूछताछ में अपने दोनों साथियों के नाम ललन रिवा और सुनील बताया है। तीनों एक ही बाइक से लूटपाट की मंशा से वहां पहुंचे थे। वह किसी से कुछ लूट पाते, इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

आरोपियों के खिलाफ पंडवा थाना में पहले से है मामला दर्ज

एसडीपीओ ने बताया कि धीरेंद्र राम चंद्रवंशी व उसके साथियों के खिलाफ पहले से ही पंडवा थाना में मामला दर्ज है। एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि अंतरराज्यीय बाइक लुटेरा गिराेह में शामिल ललन रवि का भाई छाेटू राम रवि उर्फ रमेश हिंडाल्को कंपनी में बम चलाने का आरोपित है। उसे गिरफ्तार कर जेल भी जा चुका है। वहीं उसका संबंधी पड़ोसी बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले का सुनील व सुरेंद्र मोची कुख्यात अपराधकर्मी हैं। उसके साथ मिलकर धीरेंद्र राम चंद्रवंशी कई अपराधिक धटनाओं को अंजाम दे चुका है।

