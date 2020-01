Dainik Bhaskar Jan 13, 2020, 05:12 AM IST

पलामू. सतबरवा प्रखंड के दुलसुलमा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन दिनों साफ-सफाई और सुंदरता को लेकर काफी चर्चा में है। पिछले दिनों भारत सरकार के नीति आयोग ने स्कूल की फोटोज़ को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कीं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइक किया। स्कूल में साफ-सफाई के संदेश देते बोर्ड हैं तो फूल-पौधे से भी परिसर गुलजार है। स्कूल में नल, बिजली, शौचालय, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग शौचालय और पुस्तकालय तक की व्यवस्था है। इसका श्रेय स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका अनिता भेंगरा को दिया जाता है।

भेंगरा ने बताया कि इस स्कूल में वह 5 नवंबर 1999 से योगदान दे रही हैं। उस वक्त स्कूल की स्थिति काफी खराब थी। चारों ओर गंदगी पसरी रहती थी। उन्होंने मन बनाया और साफ-सफाई शुरू की। इसमें वो खुद भी लगीं और बच्चों को भी साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया। धीरे-धीरे स्कूल की स्थिति काफी अच्छी हो गई। आज इस क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल को छोड़कर बच्चे यहां पढ़ने आ रहे हैं।

स्वच्छ भी स्वस्थ भी!



The Middle School in Satbarwa block of #AspirationalDistrict Palamu is undertaking #bestpractices in clean water, #sanitation & inclusive infrastructure.



A Jan Andolan for bright future of the district pic.twitter.com/GcWNtKyIHs