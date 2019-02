Dainik Bhaskar Feb 26, 2019, 02:45 PM IST

टेक डेस्क. पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के 3.50 पर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट स्थित जैश के सबसे बड़े आतंकी कैम्प को तबाह कर दिया। इस हमले में जैश के कई आतंकी भी मारे गए। वायुसेना द्वारा किए गए इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर अलग ही बज देखने को मिल रहा है। लोग अलग-अलग तरीकों से मजेदार कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर और पाकिस्तानी हुक्मरानों के मजे ले रहे हैं। नजर डालते हैं ऐसे ही कमेंट्स पर...

डॉक्टर: ब्लड प्रेशर कैसा है?

इमरान खान: हाई सर!

ब्रेकिंग न्यूज: भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के टमाटर के खेतों में दो और बम गिराकर कई कुंतल टमाटर को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें 550-600 रुपए प्रति किलो पहुंच सकती हैं।

Breaking News : IAF drops two more bombs in Pakistan's Tomato fields and warehouse destroying many quintals of tomatoes. Prices of tomatoes in Pakistan expected to reach around 550-600 Rs/Kg. #IndiaStrikesBack #Surgicalstrike2 pic.twitter.com/D0yRHQnjr1 — Anupam Kumar (@AnupamReigns1) February 26, 2019

जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो!

@Being_Humor they will change their slogan today to:



"Jaagte raho humare bharose nahi raho" 🤣🤣#SurgicalStrike2 https://t.co/SYy7QfUU4j — tumhari Sullu (@humour_full) February 26, 2019

पाकिस्तानी जमीन पर इंतजार कर रहे थे और हमने हवा में खेल कर दिया।

Ground pe Pakis wait kar rhe thhe.

Hum hawa mein khel gaye!#SurgicalStrike2 pic.twitter.com/MIRtWjRNpL — A כאוטי 🇮🇳 (@MoiSherni) February 26, 2019

सावधान, पाकिस्तान बदला लेने आ रहा है!

Beware Guys Now Pakistan Is Ready For Retaliation 😂😂

#Surgicalstrike2 pic.twitter.com/dzuGef2Kpn — Gauthaman palanisamy (@batman_pg) February 26, 2019

सूत्रों के मुताबकि, पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत पर हमला करने आ रही है!

According to the sources, It is learned that Pkistan's Airforce is coming to attack on India. #Surgicalstrike2 pic.twitter.com/Ek5AMwaxuZ — Moh!t Singh (@theknightstark) February 26, 2019

पत्रकार: कितने आतंकी मारे गए? भारतीय एयरफोर्स: 308 तक याद है!

#surgicalstrike2

Journalist - how many terrorist did you kill ?

India Airforce : pic.twitter.com/4XfFRL0DH4 — Sasta Nashaa (@MohitGaurMG) February 26, 2019

पाकिस्तान सरकार की हकीकत!

पाकिस्तान के अब के हालात!

पाकिस्तान के खिलाफ 300 से ज्यादा का स्कोर करने वाले भारतीय!

बदला लेने की तैयारी करता जैश-ए-मोहम्मद!

पाकिस्तान में भी ट्विटर ट्रेंड सर्जिकल 2 सेलिब्रेट कर रहा है।