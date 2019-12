Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 12:27 PM IST

वेकेशन से आपको अपने रोज़मर्रा के काम-काज से ब्रेक मिलता है, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। वेकेशन के दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताते हैं और खूबसूरत जगहों की यात्रा करते हैं। हालांकि, विदेश यात्रा के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत हो सकती है, जिसमें फ्लाइट टिकट और होटल के कमरे की बुकिंग से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद वहां खाने-पीने तथा अन्य गतिविधियों पर होने वाला खर्च शामिल है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, वर्ष 2018 में भारतीयों ने यात्रा पर 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए और पिछले 3 सालों के दौरान इस राशि में 9.3% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर इसके लिए अतिरिक्त आय में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन यह कहना ज्यादा सही होगा कि इसमें quick personal loans की उपलब्धता का भी अहम योगदान है।

इसके अलावा, कुछ quick personal loans हमें flexi borrowing की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, जो किसी भी हॉलिडे प्लान के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बजाज फिनसर्व द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला Flexi Personal Loan भी एक तरह का पर्सनल लोन है, जो गैर-जमानती ऋण है। यानी इसके लिए आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इस लोन की ख़ासियतों के बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें, जो इसे आपके अगले वेकेशन के लिए आदर्श बनाता है।

जरूरत पड़ने पर तुरंत मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं

जब आप बजाज फिनसर्व के Personal Loan for Travel के साथ उपलब्ध फ्लेक्सी लोन सुविधा का चयन करते हैं, तो आप जरूरत पड़ने पर 25 लाख रूपए तक की स्वीकृत राशि से खर्च कर सकते हैं। आप हर बार जरूरत पड़ने पर ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे पहले आप अपने परिवार की फ़्लाइट टिकटों के भुगतान हेतु 5 लाख रुपये निकाल सकते हैं, और इसके कुछ दिनों बाद होटल बुकिंग के लिए 2 लाख रुपये निकाल सकते हैं। फ्लेक्सी लोन सुविधा के जरिए, आप स्वीकृत राशि से जितनी बार चाहें उतनी बार पैसे निकाल सकते हैं।

अतिरिक्त दस्तावेज़ के बिना आर्थिक सहायता प्राप्त करें

फ्लेक्सी लोन न केवल जरूरत पड़ने पर, बल्कि सही समय पर फाइनैंसिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। ये quick personal loans की तरह काम करते हैं, क्योंकि हर बार स्वीकृत राशि से पैसे निकालने के लिए आपको नया आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है। दरअसल, इसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन धनराशि जारी करने का अनुरोध करना है। यह सुविधा आपके हॉलिडे के दौरान भी बेहद उपयोगी है, क्योंकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से तुरंत आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं।

आप अपने ब्याज भुगतान को नियंत्रित कर सकते हैं

बजाज फिनसर्व के Flexi Personal Loan का विकल्प चुनने पर, आपको पूरी स्वीकृत धनराशि के बजाय केवल निकाले गए पैसों पर ब्याज चुकाना पड़ता है। इस तरह, अगर आपको 15 लाख रुपये के लोन की मंजूरी मिलती है, लेकिन आप इसमें से केवल 4 लाख रुपये निकालते हैं तो आपको सिर्फ 4 लाख रुपये पर ही ब्याज देना होगा। इसके परिणामस्वरूप, जब आप इस लोन का चयन करते हैं तो आपकी EMIs भी कम होती है, और इस प्रकार पुनर्भुगतान करना पूरी तरह पॉकेट-फ्रेंडली हो जाता है।

अपनी सुविधा के अनुसार, आराम से लोन चुकाएं

Flexi Loan भी एक तरह का Personal Loan है, और इसे 60 महीने की समयावधि में चुकाया जा सकता है। साथ ही, आंशिक रूप से पूर्व-भुगतान की शर्तों को समझना बेहद आसान है, तथा अतिरिक्त पैसे जमा होने की स्थिति में आप उधार ली गई राशि का एक हिस्सा चुका सकते हैं। इसके अलावा, बजाज फिनसर्व द्वारा दिए जाने वाले Flexi Loans में लोन चुकाने की समयावधि में केवल शुरुआती EMIs पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। इस तरह आपके लिए लोन चुकाना बेहद आसान हो जाता है, और आप यात्रा के बाद के बजट का प्रबंधन भी अच्छी तरह कर पाते हैं।

इस प्रकार, जब आप take a personal loan for your next holiday का निर्णय लेते हैं, तो आपके लिए लोन देने वाली कंपनी का समझदारी से चयन करना जरूरी हो जाता है। यह बेहद अहम है, क्योंकि इस तरह आप पात्रता के सरल मानदंडों के साथ-साथ बेहद किफायती तरीके से ऐसी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। बजाज फिनसर्व के Flexi Personal Loan के लिए पात्रता मानदंड बेहद सरल हैं तथा आप 25 लाख रुपये तक की मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए:



• आपकी उम्र 23 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए

• आप किसी MNC, निजी या सार्वजनिक कंपनी में काम करते हों

• आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां बजाज फिनसर्व की सेवाएं उपलब्ध हैं

पूरी आवेदन प्रक्रिया को कारगर बनाने और 24 घंटे के भीतर लोन की राशि प्राप्त करने के लिए, आप अपने प्री-अप्रूव्ड ऑफर की जांच कर सकते हैं। इस तरह, आप कस्टमाइज़्ड डील की मदद से तुरंत मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप बिना किसी देरी के अपने अगले हॉलिडे की योजना बना सकें।

इसे भी पढ़िए-