वर्जीनिया की गैबरिएली ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किया है। जिसे अब तक 36.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वह बताती हैं कि पहले मेरे पास बीट्स के दो जोड़ी ब्लूटूथ इयरफोन थे। जिन्हें मेरी बिल्ली चबा गई थी। इसलिए मैंने एयरपॉड्स लिया क्योंकि इनमें चबाने के लिए तार नहीं थे। दोबारा ऐसी घटना न हो इसलिए इन्हें मैंने ईयररिंग्स में बदल दिया।

I made airpod earrings lmaoooo i didnt want to post this till i had better pics but whatever here it is pic.twitter.com/4pHnc8wvfv