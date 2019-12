Dainik Bhaskar Dec 27, 2019, 03:48 PM IST

लाइफस्टाइल डेस्क. फ्रेंच फैशन ब्रान्ड मैसन मार्गीला के ईयरिंग्स (हुप्स )इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। 'व्हाइट एंज गोल्डन टैग ईयरिंग्स' का ये पेयर खरीदारों को कन्फ्यूज किए हुए है। कई लोगों को इस हाई फैशन को समझने की बजाए उलझ गए हैं। दरअसल गोल्डन हुप्स का ये पेयर एक ही कान में पहनने के लिए बनाया है जिसे एक टैग की मदद से पहना जा सकेगा। इनकी कीमत 220 पाउंड ( 20 हजार रुपए) है।

