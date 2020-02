Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 05:21 PM IST

लाइफस्टाइल डेस्क. बॉलीवुड से रनवीर सिंह और हॉलीवुड से एक्टर-सिंगर बिली पोर्टर अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस से चौकाते हैं। लेकिन बिली एक कदम और भी आगे हैं। गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स से लेकर मेट गाला तक बिली ने हमेशा एकदम अलग लुक अपनाया। तारीफ से ज्यादा वो ट्रोलर्स के निशाने पर आए। बिली ने कपड़ों पर उठे ट्रोलर्स के सवालों को नजरअंदाज नहीं किया और जवाब दिया। बिली को क्यों पसंद हैं अतरंगी कपड़े और हर इवेंट में क्यों अपनाते हैं यूनिक लुक, पढ़िए इसके पीछे की कहानी....

कब क्या पहना

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स : गोल्डन ग्लोब की अवॉर्ड सेरेमनी में बिली ने एलेक्स विनेश के व्हाइट फेदर्स गाउन के साथ हाई हील पहनकर सुर्खियां बटोरीं। यह पहली मौका नहीं था जब वह महिलाओं की तरह ड्रेस पहनकर किसी इवेंट में पहुंचे।

मेट गाला : मेट गाला 2019 में 24 कैरेट गोल्ड हैडपीस और 10 फूट लंबे विंग्स और कैटसूट के साथ रेड कार्पेट पर वॉक किया था। इस ड्रेस को कई सारे क्रिस्टल, चेन और मोतियों से बनाया गया था।

ऑस्कर अवॉर्ड : लॉस एंजलिस में बीते दिन हुए ऑस्कर अवॉर्ड में बिली ने गाइल्स डैकेन की डिज़ाइनर ड्रेस पहनी थी जिसकी प्रेरणा रॉयल केनसिंग्टन पैलेस से ली गई है। गोल्डन पंख के वर्क और लंबी बोरोक ड्रेस के साथ बिली ने जिम्मी चू की गोल्डन स्ट्रेपी हाई हील्स पहनी थी।

ग्रैमी : साल की शुरुआत में हुए ग्रैमी अवॉर्ड में बिली ने हल्के नीले रंग का टर्कोइस जंपसूट और जैकेट पहना था। जंपसूट के साथ पेयर की गई क्रिस्टल फ्रिंज वाली केप को काफी खास तकनीक के साथ बनाया गया था। इस केप से बिली का चेहरा पूरी तरह ढ़का हुआ था। रेड कार्पेट में पोज़ करने के दौरान तकनीक से केप पर लगी क्रिस्टल फ्रिंज को स्लाइड करवाया गया था।

'मुझमें अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने का साहस'

वोग मैग्जीन को दिए इंटरव्यू में बिली ने बताया, मुझमें अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने का साहस है। मैं चाहता हूं जब भी दिखूं एक आर्ट की तरह लगूं, मस्कुलैरिटी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, महिलाओं को रोजाना पेंट पहने हुए देखा जाता है लेकिन जिस दिन लड़का स्कर्ट पहन ले सब बदल जाता है। लोगों की सोच बदल जाती है, ऐसा क्यों? बिली कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग ये समझें कि आपको लोगों को समझना और उनसे राज़ी होने की जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। लोग मेरे लुक से काफी असहज महसूस करेंगे मगर ये दूसरों के लिए नहीं है।

बिली के लुक पर ट्रोलर्स के सवाल

अलग-अलग इवेंट्स में बिली के लुक पर ट्रोलर्स ने तारीफ भी की और नाराजगी भी जताई।

