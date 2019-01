Dainik Bhaskar Jan 16, 2019, 03:36 PM IST

लाइफस्टाइल डेस्क. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन 1,300 रुपए में नारियल का खोल बेच रही है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां लोगों के बीच यह बहस का विषय बन गया है। अमेजन का मुताबिक, कोलोनट शेल वास्तविक नारियल से बनाया गया है। जिसकी कीमत 1300 से लेकर 2500 रुपए तक है। कुछ लोगों ने इसे अरबपति बनने का तरीका बताते हुए अमेजन को नारियल का खोल सप्लाई करने की बात ट्विटर पर पोस्ट की है।

2 ways to become a millionaire:



* Supply kottanguchi to Amazon (🥥 Coconut shell)



* Sell Idly in front of Apollo hospital 😜#Justmillionairethings