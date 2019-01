न्यूजीलैंड के इंजीनियर डॉ मिशेल डिकिंशन ने ट्विट की है तस्वीर

Dainik Bhaskar Jan 14, 2019, 04:12 PM IST

लाइफस्टाइल डेस्क.सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है। जिसे देखने पर सिर्फ काली और सफेद लाइन नजर आती हैं। लेकिन इसे ध्यान से देखेंगे तो एक जानवर दिखाई देगा। तस्वीर को न्यूजीलैंड के इंजीनियर डॉ मिशेल डिकिंशन ने ट्विट किया है। उन्होंने लिखा, भ्रमजाल पैदा वाली तस्वीर को आप तभी देख सकते हैं जब आप अपना सिर हिलाएंगे।

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t