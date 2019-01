Dainik Bhaskar Jan 09, 2019, 03:59 PM IST

लाइफस्टाइल डेस्क. जलेबी और बर्फी को पीछे छोड़ते हुए गुलाब जामुन पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई बन गया है। हाल ही में पाक सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लोगों से एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई कौन-सी है? जवाब में तीन ऑप्शन थे, जलेबी, गुलाब जामुन और बर्फी। सवाल पोस्ट होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। ज्यादातर पाकिस्तानियों ने गुलाब जामुन को चुना, लेकिन कुछ लोगों ने ट्विटर पर हास्यास्पद कमेंट्स की बाढ़ लगा दी। लोगों के जवाबों से यहां एक नई बहस शुरू हो गई।

What is the National Sweet of Pakistan?