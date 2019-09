ट्राइपोफोबिया जर्मन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। 'ट्रिप्टा' यानी छिद्र और 'फोबोज़' का मतलब है डर। 2005 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। यह एक तरह का डर है जिसे अब तक डिसऑर्डर की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का कहना है अब इसका इलाज नहीं खोजा जा सका है। इसका वास्तविक कारण भी नहीं सामने आ पाया है।

#Trypophobia is an aversion to the sight of irregular patterns or clusters of small holes, or bumps. It is not officially recognized as a mental disorder, but may fall under the broad category of specific phobia if fear is involved and the fear is excessive and distressing. pic.twitter.com/wOvgbyD14Q