संरक्षण विभाग की मैनेजर जैक मेस के मुताबिक, इनके ब्रीडिंग सीजन की शुरुआत होने वाली है इसलिए ये सुरक्षित स्थान तलाश रहे थे। जिसे ढूंढते हुए दोनों दुकान में जा पहुंचे और फर्नीचर के नीचे छिप गए। जानकारी मिली है कि पेंग्विन ने वेलिंगटन के कई घरों में अपना घर बनाया है लेकिन शोरगुल वाले रेलवे स्टेशन के पास दुकान में ऐसा करना आश्चर्यजनक है।

These little blue penguins had to be removed from under a sushi store near the Wgtn railway station, not once - but twice.

The two little kororā showed a complete disregard for police authority after being removed from under a food truck, and returning later in the day. 😍😍 pic.twitter.com/i728NRe0LP