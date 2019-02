दोनों की मुलाकात करीब एक साल पहले हुई थी। नोरहान ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, पबजी से शुरू होकर, अब हम यहां तक पहुंच गए हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी मंगेतर के साथ फोटो भी ट्वीट की। दोनों ने ट्विटर पर अपनी फोटो शेयर करते हुए सगाई की घोषणा की है। लोग ट्वीट को लाइक करते हुए उन्हें बधाई भी दे रहे हैं।



Started from pubg , now we're here 🤷🏻‍♀️♥️💍 pic.twitter.com/3F547LXyAi